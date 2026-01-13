Йонас Вингегор участвует в Джиро д’Италия + Тур де Франс в 2026 году

Йонас Вингегор дебютирует на Джиро д’Италия в 2026 году: «Время пришло»

29-летний датский велогонщик Visma Lease a Bike Йонас Вингегор подтвердил, что в предстоящем сезоне 2026 года дебютирует на Джиро д'Италия, а затем будет бороться за третью победу на Тур де Франс в июле. Двукратный победитель французского начнёт свой сезон 16 февраля на Туре ОАЭ. Также в его календаре перед стартом на Джиро д'Италия участие в Вуэльте Каталонии (23 – 29 марта).

Йонас Вингегор неоднократно намекал в межсезонье, что собирается впервые в карьере стартовать на итальянском Гранд-туре, а теперь он это подтвердил официально во время медиа-дня команды Visma Lease a Bike.

Вингегор попробует повторить достижение Тадея Погачара 2024 года, когда словенец стал первым с 1998 года (со времен покойного Марко Пантани) гонщиком, выигравшим Джиро и Тур в один год. Последние пять лет Йонас Вингегор был сосредоточен исключительно на Тур де Франс, где ни разу не финишировав ниже второго места в общем зачёте.

Дебют на Джиро даёт датскому гонщику шанс стать победителем всех трёх Гранд-туров - после побед на Тур де Франс в 2022 и 2023 годах и триумфа на Вуэльте Испании в 2025 году.

Одним из главных соперников Йонаса Вингегора на Джиро д’Италия-2026 станет Жуан Алмейда (UAE Team Emirates-XRG), который занял второе место на Вуэльте Испании-2025.

В прошлом году команда Visma Lease a Bike отпраздновала победу на Джиро д’Италия благодаря Саймону Йейтсу, выигравшему гонку на последнем горном этапе. Но в начале этого года Саймон Йейтс внезапно объявил о завершении карьеры.

Йонас Вингегор утверждает, что участие в Джиро не умерит его амбиций на Тур де Франс-2026.

Йонас Вингегор: «Я выбрал старт на Джиро д’Италия, потому что это одна из самых крупных гонок. Я ещё никогда не участвовал в Джиро и в какой-то год хотел её проехать, теперь пришло время.

В последние пять лет моя подготовка к Туру в основном была одинаковой. На этот раз мы выбрали что-то новое. Организаторы разработали для Джиро отличный маршрут. Возможно, не такой сложный, как в последние годы, но это делает совмещение Джиро и Тура для нас подходящим вариантом.

Победа на Вуэльте прошлой осенью только прибавила мне мотивации приложить все силы в борьбе за победу и в Италии. Я бы хотел добавить в свою коллекцию и розовую майку.

Выиграть Тур де Франс в третий раз было бы невероятно. Конечно, это сложно, хотя, возможно, и будет более захватывающе, чем в последние два года. В этом году на Туре разрывы могут быть меньше.

Нам придётся быть в форме с самого старта, чтобы проехать командную разделку в Барселоне.

Мы всей командой много труда вложили в эту дисциплину. Начать с неё гонку будет нечто из ряда вон выходящее. Для меня по-настоящему успешный сезон по-прежнему зависит от результата на Тур де Франс. Продолжаю мечтать о том, чтобы отпраздновать еще одну победу в Париже».

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Помимо того, что Йонас всегда хотел проехать Джиро, мы убеждены, что участие в ней повысит его уровень к началу Тур де Франс. Конечно, мы нацелены на победу на Джиро, но Тур остаётся нашей главной задачей».