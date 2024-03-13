Маттео Йоргенсон — победитель Париж — Ницца-2024

Маттео Йоргенсон: «Не ожидал выиграть Париж-Ницца»

24-летний американский велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) одержал победу на велогонке Мирового тура Париж — Ницца-2024. Это третья в карьере победа Йоргенсона после выигранного им этапа и общего зачёта Тура Омана в прошлом году.

Маттео Йоргенсон поднялся на вторую строчку общего зачёта после 6 этапа, когда уехал в отрыв вместе с Маттиасом Скельмосе (Lidl-Trek) и своим соотечественником Брэндоном Макналти (UAE Team Emirates).

На финальном 8-м этапе Париж-Ницца-2024 лишь Маттео Йоргенсон сразу ответил на атаки одного из фаворитов гонки Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), уехал с ним в победный отрыв. Брэндон Макналти и Маттиас Скельмосе не смогли защитить свои позиции в общем зачёте и финишировали лишь через 1:39 после Эвенепула и Йоргенсона.

В итоге Маттео Йоргенсон выиграл гонку на финальном этапе с преимуществом в 30 секунд над Ремко Эвенепулом, ставшим победителем 8 этапа. Брэндон Макналти вошёл в тройку призёров с отставанием в 1 минуту 47 секунд от Маттео Йоргенсона.

Маттео Йоргенсон: «Эта победа так много для меня значит. Если честно, до этого года никогда, даже не секунду не думал, что смогу выиграть многодневную гонку Мирового тура. Но с моим переходом в Visma Lease a Bike многое изменилось. Я вижу разницу в каждой детали, в каждом аспекте работы. Это особая веха в моей жизни. Я пока не ещё не осознал это. Конечно, буду наслаждаться победой, но при этом твёрдо стоять на земле.

Прошлой ночью почти не спал. Очень нервничал. Впервые в жизни чувствовал давление. Это был волшебный момент, когда я чувствовал себя таким сильным, удержался с таким чемпионом как Эвенепул. Маршрут этапа выучил наизусть, мог рассказать о любом повороте, обо всех ключевых точках, где могли произойти разрывы или завалы.

Ещё перед стартом сказал ребятам, что, на мой взгляд, на этой дистанции три ключевых момента. И во всех трёх секторах наша команда занимала идеальную позицию. Хочу от всего сердца поблагодарить команду за всю работу в течение этой недели.

Хочу также поблагодарить нашего директора Ричарда Плюгге и спортивного директора Мерейна Земана. Они не только привели меня в команду, но также дали мне уверенность, чтобы я мог стартовать на Париж-Ницца в качестве капитана сразу в мой первый сезон в команде. Эта победа особенная, потому что я живу неподалёку. Никогда забуду эту победу».

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Горько-сладкие чувства. Если бы мне сказали в начале недели, что я поднимусь на подиум, я бы очень обрадовался, потому что подходил к гонке не в лучшей форме. Но когда у тебя майка лидера, её хочется удержать. Мне просто немного не хватило, когда они начали атаковать, хотя я какое-то время держался. Но потом разрыв всё рос и рос, и всё закончилось. Йоргенсон - мой друг, так что рад, что у других фаворитов выиграл именно он».