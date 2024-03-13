VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Маттео Йоргенсон — победитель Париж — Ницца-2024

Маттео Йоргенсон: «Не ожидал выиграть Париж-Ницца»

 

 

24-летний американский велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) одержал победу на велогонке Мирового тура Париж — Ницца-2024. Это третья в карьере победа Йоргенсона после выигранного им этапа и общего зачёта Тура Омана в прошлом году.

 

Маттео Йоргенсон поднялся на вторую строчку общего зачёта после 6 этапа, когда уехал в  отрыв вместе с Маттиасом Скельмосе (Lidl-Trek) и своим соотечественником Брэндоном Макналти (UAE Team Emirates).

 

На финальном 8-м этапе Париж-Ницца-2024 лишь Маттео Йоргенсон сразу ответил на атаки одного из фаворитов гонки Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), уехал с ним в победный отрыв. Брэндон Макналти и Маттиас Скельмосе не смогли защитить свои позиции в общем зачёте и финишировали лишь через 1:39 после Эвенепула и Йоргенсона.

 

В итоге Маттео Йоргенсон выиграл гонку на финальном этапе с преимуществом в 30 секунд над Ремко Эвенепулом, ставшим победителем 8 этапа. Брэндон Макналти вошёл в тройку призёров с отставанием в 1 минуту 47 секунд от Маттео Йоргенсона.

 

Маттео Йоргенсон — победитель Париж — Ницца-024

 

Маттео Йоргенсон — победитель Париж — Ницца-024

 

 

Маттео Йоргенсон: «Эта победа так много для меня значит. Если честно, до этого года никогда, даже не секунду не думал, что смогу выиграть многодневную гонку Мирового тура. Но с моим переходом в Visma Lease a Bike многое изменилось. Я вижу разницу в каждой детали, в каждом аспекте работы. Это особая веха в моей жизни. Я пока не ещё не осознал это. Конечно, буду наслаждаться победой, но при этом твёрдо стоять на земле.

 

Прошлой ночью почти не спал. Очень нервничал. Впервые в жизни чувствовал давление. Это был волшебный момент, когда я чувствовал себя таким сильным, удержался  с таким чемпионом как Эвенепул. Маршрут этапа выучил наизусть, мог рассказать о любом повороте, обо всех ключевых точках, где могли произойти разрывы или завалы.

 

Ещё перед стартом сказал ребятам, что, на мой взгляд, на этой дистанции три ключевых момента. И во всех трёх секторах наша команда занимала идеальную позицию. Хочу от всего сердца поблагодарить команду за всю работу в течение этой недели.

 

Хочу также поблагодарить нашего директора Ричарда Плюгге и спортивного директора Мерейна Земана. Они не только привели меня в команду, но также дали мне уверенность, чтобы я мог стартовать на Париж-Ницца в качестве капитана сразу в мой первый сезон в команде. Эта победа особенная, потому что я живу неподалёку. Никогда забуду эту победу».  

 

Брэндон Макналти (UAE Team Emirates): «Горько-сладкие чувства. Если бы мне сказали в начале недели, что я поднимусь на подиум, я бы очень обрадовался, потому что подходил к гонке не в лучшей форме. Но когда у тебя майка лидера, её хочется удержать. Мне просто немного не хватило, когда они начали атаковать, хотя я какое-то время держался. Но потом разрыв всё рос и рос, и всё закончилось. Йоргенсон - мой друг, так что рад, что у других фаворитов выиграл именно он».

 

Результаты 8 этапа Париж-Ницца-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Visma Lease a Bike Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Lucas
    Бывший врач Наиро Кинтаны пред ... (2)
    Lucas-Фото

    Да, конечно, его же, как говорится, подставили, - а зачем?, бедный Кинтана ничего и не знал, что там ему колят.

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    MVDP-Фото

    Насколько сдулся Роглич, настолько надулся Йоргенсон. Совпадение?

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 7 (1)
    Николай Н.-Фото

    Висма наверно решила в этом году выиграть всё. Две многодневки и оба за Висмой.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    Николай Н.-Фото

    Вот и итог, майка молодого взяла и Париж - Ницца. Это даже неожиданно. Рэмко даже не смог его сбросить с колеса. Власов всё же выступил удачно, взял этап и сегодня был третим, а в итоге 5 место.

  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    error-Фото

    У Роглича походу реально другой график тренировок.. не как все привыкли. В прошлом году готовился к Джиро и в марте - апреле уже накатывал форму с победами в недельках. Сейчас готовится к ТдФ.. и может реально еще рановато показывать результат...

    Тот же Вингегор, Ремко и Погги помоложе.. у них наверняка другой график пиков формы и подвода к ней..

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    BlAr-Фото

    Роглич сегодня похоже основательно промерз. Иначе такую пассивность не объяснить. 

  • vitali
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    vitali-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    У-у-ё!
    П. Роглич в каком разобранном состоянии. 
    4 минуты отставания сегодня. 
    Хотя, да - до Тур де Франс ещё далеко


    У-у-ё!
    Сам Р. Эвенпул опасался А. Власова в борьбе за победу на этапе!
    Поэтому постарался увеличить темп в последний гору, чтобы сбросить Александра
    Не знаю, на какой срок у Роглича контракт с Борой, но не факт, что в этом году он потянет ГТ,. Всё-таки он уже семь лет одерживает победы в гонках высочайшего уровня. Для многих 7-8 лет на таком уровне, и начинается естественный спад. Поэтому надо просто ждать и смотреть, а сегодня он не упирался, скорее всего, потому что годы уже не молодые, и для главного старта важно экономить любые ресурсы организма.
  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    motte-Фото

    Это вирус такой у них , у инопланетян , пошёл, соло устраивать, тур расставит всё по своим местам.

  • JetRevel
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    JetRevel-Фото

    Всегда интересно смотреть первые недельные,колхозЫЧ еще тот,у всех свои цели планы на сезон.Власова зря "впрягают" тянуть рОГЛо на Тур,не верю в него.Джиро конечно у Тадея не забрать,но за три недели может все случиться.

    Относительно Висмы,я величия не увидел в этой гонке никакого,просто приехали более подготовленные люди на сегодня.

  • микеле оп-оп-оп
    Париж-Ницца-2024. Этап 8 (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Похоже Саша закусил намного раньше последней кочки, Рэмбке хватило пары ват, чтобы его отцепить. Так что алаверды.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 марта

Tiesj Benoot (Visma - Lease a Bike)

Declan Irvine (Team Novo Nordisk)

Michel Ries (Arkea - BB Hotels)

Anton Palzer (Bora-hansgrohe)

Andrea Pietrobon (Polti - Kometa)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (49)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)