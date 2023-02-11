Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

Первая профессиональная победа 23-летнего Маттео Йоргенсона

23-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) одержал первую победу в профессиональной карьере, выиграв 3-й этап Тура Омана-2023. Этап финишировал в подъём Джабаль-Хатт (Jabal Hatt) – 4,6 км со средним градиентом 8,5%.

Отрыв дня был пойман пелотоном за 2 км до финиша. Маттео Йоргенсон уже финишировал в топ-5 на финише в подъём Курайят на 2-м этапе. На 3-м этапе молодой горняк атаковал на самом крутом участке за 200 м до финиша и не дал соперникам себя обойти. Благодаря победе и бонусным секундам Маттео Йоргенсон возглавил генеральную классификацию Тура Омана-2023.

Эта победа стала четвёртой в сезоне для команды Movistar после успеха Фернандо Гавирии на 4-м этапе Вуэльты Сан-Хуана и этапа с генеральной классификацией Тура Саудовской Аравии-2023, которые выиграл Рубен Геррейро.

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

На финише 3-го этапа Маттео Йоргенсон обошёл 23-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step Мори Вансевенана и 30-летнего французского гонщика команды AG2R Citroen Жоффрея Бушара, которые теперь являются соперниками Йоргенсена и в общем зачёте, проигрывая ему 6 и 14 секунд соответственно.

Маттео Йоргенсон: «Совершенно особенный день, огромное облегчение. Я не привык много побеждать, если честно, уже думал, что такой день не настанет никогда. Если честно, в голове мелькали мысли, что, может, не хватает таланта. Cегодня весь груз ожиданий упал, я открыл счёт.

Очень благодарен команде за их работу, они всё время держали меня на отличной позиции, прикрывали от ветра. Матиас и Иманол защищали меня сразу после старта, а Макс идеально развёз к подножию подъёма. Затем мой панамериканский товарищ Абнер Гонсалес, который мощно ехал, несмотря на то, что стартовал на гонке сразу после прилёта из Пуэрто-Рико, несмотря на джет-лаг.

Предыдущий этап подтвердил, что нога у меня идёт очень хорошо, я хотел проверить соперников на финальном вираже – понадобилась секунда, чтобы они меня добрали. Я понял, что смогу бороться, начал спринт за 200 м. Победа даёт мне огромную уверенность в моей форме, что я силён при таком приложении усилий. Хотя я знаю, что Зелёная гора будет гораздо протяжённее, и, что важнее, тяжелее. Надеюсь, мы сможем контролировать ситуацию, будем защищать майку лидера. Завтра помогаем Максу (Кантеру)».

Перед стартом Тура Омана-2023 в интервью VeloNews и Cyclingnews Йоргенсон подчеркнул, что очень хочет перейти из разряда подающих надежды в число гонщиков с победами. А одной из главных целей сезона Маттео Йоргенсона будет его любимая гонка Мирового тура Париж-Ницца, а также классики:

«Думаю, в смысле задач этот год будет таким же, как прошлый. Моя главная цель – Париж-Ницца, наверное, моя любимая гонок из всех. Она проходит там, где я живу. И это просто красивая гонка, недельная и подходящая для меня. На ней мало финишей в гору, может, только один, но остальные этапы обычно трудные и селективные. На ней многое может случиться, и претендентов на победу тоже много. Поэтому мне очень нравится эта гонка.

Потом попробую выступить на нескольких классиках. Я попросил команду включить Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне в мой календарь в этом году, потому что в первый год в профессионалах я проехал эти гонки. Хочу посмотреть, как смогу выступить на некоторых, но не на всех. Проверю, какие из них мне подходят, поеду без давления, просто из интереса поучаствовать в таких трудных гонках.

Думаю, поеду открывающий уик-энд, Фландрию, а потом Арденны. Все эти гонки суперкрасивые. Надеюсь, смогу удержать форму после Париж-Ницца-2023.

Считаю, что в моём возрасте с каждым годом выступаешь всё лучше, и каждое межсезонье я поднимаюсь на следующую ступень. Сюда приехал в полной готовности. В современном велоспорте надо отодвигать на второй план всё, что не касается профессиональной жизни, только так можно хорошо выступать».