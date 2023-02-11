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Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

Первая профессиональная победа 23-летнего Маттео Йоргенсона

 

 

  23-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) одержал первую победу в профессиональной карьере, выиграв 3-й этап Тура Омана-2023. Этап финишировал в подъём Джабаль-Хатт (Jabal Hatt) – 4,6 км со средним градиентом 8,5%.

 

  Отрыв дня был пойман пелотоном за 2 км до финиша.  Маттео Йоргенсон уже финишировал в топ-5 на финише в подъём Курайят на 2-м этапе. На 3-м этапе молодой горняк атаковал на самом крутом участке за 200 м до финиша и не дал соперникам себя обойти. Благодаря победе и бонусным секундам Маттео Йоргенсон возглавил генеральную классификацию Тура Омана-2023.

 

  Эта победа стала четвёртой в сезоне для команды Movistar после успеха Фернандо Гавирии на 4-м этапе Вуэльты Сан-Хуана и этапа с генеральной классификацией Тура Саудовской Аравии-2023, которые выиграл Рубен Геррейро.

 

Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

 

Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

 

Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

 

Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

 

Маттео Йоргенсон — победитель 3 этапа Тура Омана-2023

 Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

 

  На финише 3-го этапа Маттео Йоргенсон обошёл 23-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick-Step Мори Вансевенана и 30-летнего французского гонщика команды AG2R Citroen Жоффрея Бушара, которые теперь являются соперниками Йоргенсена и в общем зачёте, проигрывая ему 6 и 14 секунд соответственно.

 

  Маттео Йоргенсон: «Совершенно особенный день, огромное облегчение. Я не привык много побеждать, если честно, уже думал, что такой день не настанет никогда. Если честно, в голове мелькали мысли, что, может, не хватает таланта. Cегодня весь груз ожиданий упал, я открыл счёт.

 

  Очень благодарен команде за их работу, они всё время держали меня на отличной позиции, прикрывали от ветра. Матиас и Иманол защищали меня сразу после старта, а Макс идеально развёз к подножию подъёма. Затем мой панамериканский товарищ Абнер Гонсалес, который мощно ехал, несмотря на то, что стартовал на гонке сразу после прилёта из Пуэрто-Рико, несмотря на джет-лаг.

 

  Предыдущий этап подтвердил, что нога у меня идёт очень хорошо, я хотел проверить соперников на финальном вираже – понадобилась секунда, чтобы они меня добрали. Я понял, что смогу бороться, начал спринт за 200 м. Победа даёт мне огромную уверенность в моей форме, что я силён при таком приложении усилий. Хотя я знаю, что Зелёная гора будет гораздо протяжённее, и, что важнее, тяжелее. Надеюсь, мы сможем контролировать ситуацию, будем защищать майку лидера. Завтра помогаем Максу (Кантеру)».

 

  Перед стартом Тура Омана-2023 в интервью VeloNews и Cyclingnews Йоргенсон подчеркнул, что очень хочет перейти из разряда подающих надежды в число гонщиков с победами. А одной из главных целей сезона Маттео Йоргенсона будет его любимая гонка Мирового тура Париж-Ницца, а также классики:

 

  «Думаю, в смысле задач этот год будет таким же, как прошлый. Моя главная цель – Париж-Ницца, наверное, моя любимая гонок из всех. Она проходит там, где я живу. И это просто красивая гонка, недельная и подходящая для меня. На ней мало финишей в гору, может, только один, но остальные этапы обычно трудные и селективные. На ней многое может случиться, и претендентов на победу тоже много. Поэтому мне очень нравится эта гонка.

 

  Потом попробую выступить на нескольких классиках. Я попросил команду включить Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне в мой календарь в этом году, потому что в первый год в профессионалах я проехал эти гонки. Хочу посмотреть, как смогу выступить на некоторых, но не на всех. Проверю, какие из них мне подходят, поеду без давления, просто из интереса поучаствовать в таких трудных гонках.

 

  Думаю, поеду открывающий уик-энд, Фландрию, а потом Арденны. Все эти гонки суперкрасивые. Надеюсь, смогу удержать форму после Париж-Ницца-2023.

 

  Считаю, что в моём возрасте с каждым годом выступаешь всё лучше, и каждое межсезонье я поднимаюсь на следующую ступень. Сюда приехал в полной готовности. В современном велоспорте надо отодвигать на второй план всё, что не касается профессиональной жизни, только так можно хорошо выступать».

 

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Movistar Тур Омана Tour of Oman многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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UAE Tour

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Omloop Het Nieuwsblad Elite

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26 февраля 2023

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Le Samyn

1 марта 2023

Trofeo Laigueglia

4 марта 2023

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5 - 12 марта 2023

Paris-Nice

6 - 12 марта 2023

Tirreno-Adriatico

15 марта 2023

Milano - Torino

18 марта 2023

Milano-Sanremo

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Вы знаете,что такое:-Bay window-,а что такое:"Ваy window".
  • Camel
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...

    drinks

  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Ну, как не крути, а атака за 40 км в первой гонке, хоть против кого, а силу показывает. Те же молодые из Инеоса точно не из робкого десятка, хоть и не топы ПОКА.
    А вообще да, все топы в ОАЭ катались.
  • Astanaforever
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Прошлый , Луценко в гордом одиночестве его забрал. Если не ошибаюсь ,вторым был тот же Тим Веленс.
  • Earl57
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    Earl57-Фото
    А какая конкуренция была, просто зашибись! Топ на топе...
  • patar
    Clasica Jaen Paraiso Interior- ... (5)
    patar-Фото
    Силен, конечно. Чего уж тут ещё сказать...
  • Earl57
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Ожидания начинают оправдываться,имея ввиду Харольда.Глядя, на представленные снимки он работал на Лутченко,а тот не потянул.И Тахеде вновь пришлось минимизировть отставание.А если бы он не активничал так рано на этом участке,то его результат был бы иным. Все не плохо.Молодец! 

    "Лутченко". "Тахеда". Человек вроде как болельщик Астаны...

    На сайте Астаны есть же русская версия. Хоть один раз посмотрите там, как гонщиков по-русски зовут. На бумажке запишите, если на память не надеетесь... 

  • patar
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    patar-Фото

    Йоргенсен ещё в конце прошлого сезона выглядел вполне ничего. Единственный из мувиков (кроме вальверде и солера), кто конкуренцию навязывал в горах/холмах.

  • nightbuster33
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Наблюдается успешный старт в этом сезоне команды Муви,повидимому что-то изменилось в руководстве команды и соответственно график тренировочного процесса и т. д..Кроме Вальверде,что ещё может быть.

  • VeloliveTeam
    Тур Омана-2023. Этап 3 (6)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И ещё один вопрос. Почему из таблицы:"Ближайшие старты" убрали данную гонку,она ,что, закончилась или ее отменили?

     

    Спасибо за внимательность! Случайно удалили, уже вернули в старты.

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