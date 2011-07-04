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Патрик Лефевр: "Я пытался подписать Макналти и Йоргенсона"

Патрик Лефевр об упущенных возможностях подписать контракты с Брэндоном Макналти и Маттео Йоргенсоном

 

 

 

Капитан команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул завершил велогонку Париж-Ницца-2024 на второй ступени подиума, где 1-е и 3-е места заняли американские велогонщики Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) и Брэндон Макналти (UAE Team Emiates).

 

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в своей еженедельной колонке для газеты Het Nieuwsblad рассказал, что ещё на заре карьеры Макналти и Йоргенсона он очень хотел подписать этих гонщиков в свою команду, но не смог конкурировать с UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike.

 

Патрик Лефевр: "Я пытался подписать Макналти и Йоргенсона"

 

Патрик Лефевр: «По иронии судьбы Макналти и Йоргенсона в последние годы я изо всех сил старался подписать не только из-за их таланта, который мы рано распознали, но также потому, что они из США. Нашему производителю велосипедов Specialized нравится, когда в команде выступают американцы.

 

Таких гонщиков довольно сложно найти по нескольким причинам. Велоспорт - не главный вид спорта в США, поэтому круг гонщиков довольно маленький. И ситуация не улучшится, потому что был коронавирус, а также исчезли две крупных американских велогонки - Тур Калифорнии и Тур Юты.

 

Брэндон Макналти попал на наши радары, когда ещё выступал в команде Rally. На тот момент он уже финишировал вторым на чемпионате мира в Бергене и третьим на чемпионате мира в Харогейте (в Великобритании). Но к большой неудаче для нас UAE Team Emirates уже сделали ему предложение. И до сих пор их кошельки больше моих.

 

С Йоргенсоном мы говорили в прошлом году, когда он ещё выступал в Movistar. Но я сразу почувствовал, что он уже настроен на Visma Lease a Bike.

 

Но мы нашли очень талантливого американца. Это Люк (Luke Lamperti), он многообещающий классик и спринтер, который, как мне кажется, для начала может многому научиться как развозящий Тима Мерлира. А после этого он сможет стать тем американским лицом команды, которого давно ждали Specialized».

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Теги к статье: Патрик Лефевр Брэндон Макналти Маттео Йоргенсон Soudal Quick Step

В тему:

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 4.07.2011

    А он ведь ранее говорил, что ему всё известно о рогличе, как он откупался от висмы и сколько заплатил ей за переход в бору. 

    Старый... Не знаю как и сказать.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 09:55 | Регистрация: 4.08.2018

      Скажешь ему, что брешет сивый мерин, а он в ответ:"какие есть ваши доказательства?"
      А вообще, трендеть - не мешки ворочать.

  2. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 12:44 | Регистрация: 1.10.2020

    Тура Калифорнии и Тура Юты теперь не будет совсем?

     

  3. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 27.05.2017

    А Погачара с Вингегором он не собирался?

    No war!
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Комментарии

  • uran
    Главные особенности мужского М ... (5)
    uran-Фото
    Относительно классик все слишком прозаично: будут ли кто конкуренты Пулу. Все сильные гонцы заняты ГТ.
  • uran
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
    По вашей логике в абсолютной мощности Пул должен был легко добрать Погачара после подъёма, однако этого не случилось. Абсолютная мощность это про раздельщиков.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    uran-Фото
    А Погачара с Вингегором он не собирался?
  • nightbuster33
    Милан - Турин-2024. Результаты (1)
    nightbuster33-Фото

    Луценко очень хотел выиграть.Перестарался,не нужно быть таким наивным, ловить каждое колесо и приглашать других работать. Брать в пример с эмиратов,которые положили на все и в итоге  в большинстве в призах.

  • MVDP
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    MVDP-Фото
    ВВА нет.
  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
  • Pedalpower
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Pinkerton
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
    У него только один вариант выиграть - топнуть со всей дури посреди Чипрессы, дальше уже не отпустят, а раньше негде
  • Pinkerton
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pinkerton-Фото
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
  • shain
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    shain-Фото

    Тура Калифорнии и Тура Юты теперь не будет совсем?

     

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    Погачар к хитрости может добавить свою мощность

    оно конечно так. но к хитрости он может добавить лишь свою относительную мощность, в абсолютной он - почти статист. и вся его хитрость - избежать этот сюжет

    скажем, МВДП (на ноге) силён в обоих компонентах

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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