Патрик Лефевр: "Я пытался подписать Макналти и Йоргенсона"

Патрик Лефевр об упущенных возможностях подписать контракты с Брэндоном Макналти и Маттео Йоргенсоном

Капитан команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул завершил велогонку Париж-Ницца-2024 на второй ступени подиума, где 1-е и 3-е места заняли американские велогонщики Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) и Брэндон Макналти (UAE Team Emiates).

Глава команды Soudal Quick Step Патрик Лефевр в своей еженедельной колонке для газеты Het Nieuwsblad рассказал, что ещё на заре карьеры Макналти и Йоргенсона он очень хотел подписать этих гонщиков в свою команду, но не смог конкурировать с UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike.

Патрик Лефевр: «По иронии судьбы Макналти и Йоргенсона в последние годы я изо всех сил старался подписать не только из-за их таланта, который мы рано распознали, но также потому, что они из США. Нашему производителю велосипедов Specialized нравится, когда в команде выступают американцы.

Таких гонщиков довольно сложно найти по нескольким причинам. Велоспорт - не главный вид спорта в США, поэтому круг гонщиков довольно маленький. И ситуация не улучшится, потому что был коронавирус, а также исчезли две крупных американских велогонки - Тур Калифорнии и Тур Юты.

Брэндон Макналти попал на наши радары, когда ещё выступал в команде Rally. На тот момент он уже финишировал вторым на чемпионате мира в Бергене и третьим на чемпионате мира в Харогейте (в Великобритании). Но к большой неудаче для нас UAE Team Emirates уже сделали ему предложение. И до сих пор их кошельки больше моих.

С Йоргенсоном мы говорили в прошлом году, когда он ещё выступал в Movistar. Но я сразу почувствовал, что он уже настроен на Visma Lease a Bike.

Но мы нашли очень талантливого американца. Это Люк (Luke Lamperti), он многообещающий классик и спринтер, который, как мне кажется, для начала может многому научиться как развозящий Тима Мерлира. А после этого он сможет стать тем американским лицом команды, которого давно ждали Specialized».