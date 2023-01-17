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Маттео Йоргенсон: "Следующий год станет решающим для меня"

Маттео Йоргенсон о переспективах сезона 2023 года в команде Movistar

 

 

 

  Велогонщик Movistar Team Маттео Йоргенсон в беседе с Cyclingnews поделился ожиданиями от следующего сезона. В этом году 23-летний американец помог испанской команде попасть в топ-18 Мирового тура. 2023-й же, по мнению спортсмена, должен стать годом достижений.

 

  В 2022 году Йоргенсон дважды поднимался на подиум — завоевал по «бронзе» на этапах Тура Прованса и многодневки Париж – Ницца. Больше всего очков американскому велогонщику удалось добыть на Тур де Франс, где он дважды финишировал в шаге от призовой тройки. Прогноз Генича и других спортивных экспертов на то, сумеет ли Йоргенсон добиться успеха на предстоящем Тур де Франс, ищите на портале «Рейтинг Букмекеров».

 

  С точки зрения спортивных результатов минувший сезон стал лучшим в карьере Маттео Йоргенсона. Представитель США набрал 410 очков и расположился на 144-й позиции в мировом рейтинге. Гонщик Movistar Team завершил год 19-м местом на Туре Лангкави в Малайзии в прошлом месяце. Следующий сезон станет четвертым для спортсмена в испанской команде и заключительным по действующему контракту.

 

Маттео Йоргенсон: "Следующий год станет решающим для меня"

 

 

  Маттео Йоргенсон: "Хотел бы снова проехать Тур де Франс. Мне понравилось там. В этом году участие в Туре стало самым ярким моментом, эта гонка как признание для профессионального спортсмена. Когда едешь другие гонки, нет того ощущения, как на Туре. Поэтому мне бы хотелось вернуться на Тур де Франс.

 

   Если не поеду Тур, то было бы супер снова побороться на Париж-Ницца, поехать за генеральной классификацией. Мне нравится эта гонка. хотел бы продолжать развиваться и бороться за первую профессиональную победу – это моя главная цель.

 

  Не думаю, что когда-нибудь смогу бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре. Просто не хочу, мне кажется, это пытка. Но я мог бы выиграть этап Гранд-тура, думаю, это в пределах моих возможностей, хотел бы сконцентрироваться на  этой задаче. И, может быть. побороться за общий зачёт на недельной гонке, но всё же я больше концентрируюсь на этапах. Мне это нравится больше всего».

 

  Забегая вперед, скажу, что для меня это довольно определяющий год - год подписания нового контракта, и я думаю, что близок к тому моменту, когда наконец смогу стать лидером в гонках и претендовать на победы в них».

 

 

 

«Следующий год будет действительно решающим: либо я пробьюсь и начну выигрывать гонки...либо нет», — подытожил велогонщик.

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (100)
    s75-Фото

    Британский спринтер Крис Лоулесс остается без контракта в Тоталь Энержис после двух лет пребывания во французской команде. Некогда перспективный гонщик дебютировал в команде Мирового тура в 2018 (Team Sky), сразу же, как и норвежец Халворсен, получил шанс в роли спринтера команды, зашел на подиум Схелдепрайс, был заметен на "Неделе Коппи и Бартали", в 2019 на пике карьеры выиграл общий зачет в Туре Йоркшира, в 2020 ничем себя не проявил и за год до окончания контракта с Инеосом ему пришлось покинуть британскую команду. В среде болельщиков британской команды ходили шутки о том, что Инеосу пришлось заплатить французам компенсацию за переход гонщика, получившего прозвище "Хоуплесс". За два года во Франции ничего существенно не изменилось и теперь продолжение карьеры Криса на серьезном уровне под большим вопросом.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    VeloVelo-Фото

    Замечательное интервью. 

  • Ice
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Anna P.
    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.
    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.
    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.
    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.
    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

    Это не тонкокожесть, а высокий интеллект, такие люди в спорт обычно не идут. Я уверен, что у него характер крепче, чем у 99% людей. Глубокое мышление недоступно большинству, к сожалению... Многое он недоговорил, но это легко читается между строк))) На английском все еще понятнее, кстати)

  • velodoctor
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    velodoctor-Фото

    Все это интересно, но у меня сложилось впечатление, что чего-то он недоговаривает, ну да ладно. Интересно было бы посмотреть видео отчет об их путешествии с Танкинком.

  • galina.naus
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    galina.naus-Фото
    Удачи, Том! И пусть твоя домашняя велогонка имени тебя просуществует как можно дольше.
  • RVL
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    RVL-Фото

    Том такой, как и был в велоспорте. Себя не переделаешь. Следующая его тема будет точно такая же, возможно с меньшим давлением и публичностью. Но такая же. С самоотдачей, сомнениями, и, надеюсь, успехом.

  • Anna P.
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Anna P.-Фото

    Ну что же, тонкокожесть - не лучшее качество для большого спорта.

    Уже писала как-то здесь - никто не обязан быть железным.

    Том прыгнул выше головы в 2017 году, вероятно. Или был всплеск формы.

    Но популярен он был невероятно, внушал большинству болельщиков симпатию. Яркая личность и, да, красавец.

    Желаем ему найти душевное равновесие и гармонию в жизни.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    Yuriy 17-Фото

    Т. Дюмулин - гармоничный велогонщик, атлет, красавец-мужчина.

    В 2018 ему не хватило ума проехать только Тур де Франс, где, без Джиро в ногах, с очень большой вероятностью стал бы победителем.

    Бывшая жена, молодец, умная!

    Забирает половину (или более) гонораров Тома и сваливает на волю в пампасы, когда он уже не будет много зарабатывать 

     

  • sixpack
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (12)
    sixpack-Фото

    Цитата: Krakk
    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк, а они чем занимаются?

     

    Кому и чем они должны? Изрядная часть бюджета велогонки -- отчисления различного рода образований, мимо которых она проходит, ибо любой баннер местного пивзавода транслируется на весь мир по ТВ + просто туристы едут. Этим людям орги *должны*. Я думаю, что никакого крутого горняка в тех договорах не прописано.  

     

    Цитата: Krakk
    как раз с первого взгляда на профиль было ясно, что горы - отборная тухлятина в "лучших" современных традициях

     

    да собственно, я о том и говорю. После гонки с первого взгляда стало ясно. А вот до гонки ясно было другое. 

     

  • uran
    Том Дюмулин о завершении карье ... (9)
    uran-Фото
    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
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8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
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