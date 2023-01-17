Маттео Йоргенсон: "Следующий год станет решающим для меня"

Маттео Йоргенсон о переспективах сезона 2023 года в команде Movistar

Велогонщик Movistar Team Маттео Йоргенсон в беседе с Cyclingnews поделился ожиданиями от следующего сезона. В этом году 23-летний американец помог испанской команде попасть в топ-18 Мирового тура. 2023-й же, по мнению спортсмена, должен стать годом достижений.

В 2022 году Йоргенсон дважды поднимался на подиум — завоевал по «бронзе» на этапах Тура Прованса и многодневки Париж – Ницца. Больше всего очков американскому велогонщику удалось добыть на Тур де Франс, где он дважды финишировал в шаге от призовой тройки. Прогноз Генича и других спортивных экспертов на то, сумеет ли Йоргенсон добиться успеха на предстоящем Тур де Франс, ищите на портале «Рейтинг Букмекеров».

С точки зрения спортивных результатов минувший сезон стал лучшим в карьере Маттео Йоргенсона. Представитель США набрал 410 очков и расположился на 144-й позиции в мировом рейтинге. Гонщик Movistar Team завершил год 19-м местом на Туре Лангкави в Малайзии в прошлом месяце. Следующий сезон станет четвертым для спортсмена в испанской команде и заключительным по действующему контракту.

Маттео Йоргенсон: "Хотел бы снова проехать Тур де Франс. Мне понравилось там. В этом году участие в Туре стало самым ярким моментом, эта гонка как признание для профессионального спортсмена. Когда едешь другие гонки, нет того ощущения, как на Туре. Поэтому мне бы хотелось вернуться на Тур де Франс.

Если не поеду Тур, то было бы супер снова побороться на Париж-Ницца, поехать за генеральной классификацией. Мне нравится эта гонка. хотел бы продолжать развиваться и бороться за первую профессиональную победу – это моя главная цель.

Не думаю, что когда-нибудь смогу бороться за генеральную классификацию на Гранд-туре. Просто не хочу, мне кажется, это пытка. Но я мог бы выиграть этап Гранд-тура, думаю, это в пределах моих возможностей, хотел бы сконцентрироваться на этой задаче. И, может быть. побороться за общий зачёт на недельной гонке, но всё же я больше концентрируюсь на этапах. Мне это нравится больше всего».

Забегая вперед, скажу, что для меня это довольно определяющий год - год подписания нового контракта, и я думаю, что близок к тому моменту, когда наконец смогу стать лидером в гонках и претендовать на победы в них».

«Следующий год будет действительно решающим: либо я пробьюсь и начну выигрывать гонки...либо нет», — подытожил велогонщик.