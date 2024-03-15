VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Visma Lease a Bike о весенних победах команды и состоянии Вилко Келдермана

Мерейн Зееман: «Я всё ещё рассчитываю на Вилко Келдермана на Джиро д’Италия-2024»

 

 

  Visma Lease a Bike вписала ещё одну страницу в историю велоспорта, на этот раз став первой командой, выигравшей в один сезон две знаменитых недельных велогонки Мирового тура — Париж-Ницца-2024 и Тиррено-Адриатико-2024.   

 

Visma Lease a Bike о весенних победах команды и состоянии Вилко Келдермана

 

 

Новобранец команды Маттео Йоргенсон поднялся на высшую ступень в Ницце, где в 2021 году команда праздновала победу с Приможем Рогличем, а Йонас Вингегор позволил команде второй год подряд отпраздновать победу на Тиррено-Адриатико, победителем которой в прошлом году становился также Примож Роглич.

 

Йонас Вингегор также принёс Visma Lease a Bike две победы на этапах Тиррено-Адриатико-2024, а Олав Коой - два этапа Париж-Ницца-2024.

 

Но не обошлось и без неприятностей. Один из ключевых гонщиков команды Вилко Келдерман, который должен стартовать на Джиро д’Италия-2024, упал и сломал ключицу на 8-м этапе Париж-Ницца. Он сумел финишировать и занять 8-е место в общем зачёте, но затем ему потребовалась операция, которую провели на следующий день после падения.

 

В итоге 32-летний нидерландский велогонщик пропустит блок тренировок, под вопросом его участие в Арденнских классиках. Но спортивный директор команды Visma Lease a Bike Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) уверен, что состав на итальянский Гранд-тур менять не придётся, и Вилко Келдерман, призёр Джиро д’Италия-2020 года, сможет выйти на старт 4 мая.

 

Об успехах команды и состоянии Вилко Келдермана Мерейн Зееман рассказал в интервью GCN.

 

Мерейн Зееман: «Я всё ещё рассчитываю на Вилко. Будем надеяться, что он справится. Мы для него готовили большой тренировочный блок, никаких других гонок, кроме Арденн.  

 

У него перелом ключицы, и всё может пройти гладко, но может и затянуться из-за боли. Следующие недели всё решат. К сожалению, у него большой опыт такого рода возвращений после травм, хотя это может стать и его преимуществом.

 

Он лучше, чем кто-либо, знает, что ему требуется для возвращения к лучшему уровню. За его карьеру он много раз получал переломы, такое с ним не впервые. Я помню, как был с ним в Каталонии, наверное, в 2019, когда он получил такую же травму. Будет трудно найти такого, как Вилко, потому что он - один из лучших генеральщиков мира. Нам его будет не хватать. Он остаётся первым вариантом, но если не сможет, будем искать замену.

 

Статистика говорит, что сейчас у нас самый лучший старт сезона. Мы очень гордимся, что стали первой командой, выигравшей Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико в один год, что, конечно, особое достижение. И оно имеет ещё больше значения, потому что мы потеряли Роглича. Никто не думал, что теоретически без него мы сможем бороться за победу на обеих гонках. Маттео сделал огромный шаг вперёд, и благодаря ему невозможное стало возможным».

 

Мерейн Зееман также прокомментировал слова Хуана Аюсо, занявшего 2-е место на Тиррено-Адриатико-2024, что Йонас Вингегор - соперник совсем другого, более высокого уровня.

 

«Несколько дней назад они так же говорили о Тадее Погачаре на Страде Бьянке. Думаю, они правы. На таких типах маршрута они оба - совершенно особенные гонщики. Оба супер сильны. Йонас завершал сильную работу товарищей по команде на Тиррено, а на его атаки никто не мог ответить. Это очень многообещающе».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Visma Lease a Bike Вилко Келдерман

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Тадей Погачар возглавит команд ... (19)
    RVL-Фото

    Тем не менее, ехать он мог, а рвало уже после. Вспомните многих быстро бегущих, едущих и ТП после финиша. Особенно у велогонов...крутить он может...идти нет!
    Это надо понимать

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (145)
    s75-Фото

    Лотто и Lennnert Van Eetvelt продлили договор еще на два года (2025/2026). Молодой бельгиец совсем недавно выиграл общий зачет Тура ОАЭ.

  • BlAr
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    BlAr-Фото
    Страйк там был по результату, а не по технике. Один, правда, не лёг, но уехал в аут...
  • M-07
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    M-07-Фото

    Кюнг, конечно, в нужный момент упал, это даже не страйк был, а домино, и всей группе преследования шансы догнать отрыв похоронил.

  • Earl57
    Тадей Погачар возглавит команд ... (19)
    Earl57-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    На чемпионате мира 2023, была длинная гонка 271 км почти как Милан-Сан-Ремо,  Т. Погачар на фоне усталости в спринте обошёл более знатного финишёра М. Педерсена,  заняв место место на подиуме

    На чемпионате мира 2023 Т. Погачара прилюдно рвало после гонки. Увели с пресс-конференции под белы рученьки, сам идти был не в состоянии, таких усилий ему стоило место на подиуме...

  • BlAr
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (3)
    BlAr-Фото

    Страйк от Кюнга за 13 км до финиша был впечатляющим! Ни разу ничего похожего не видел! 

  • Святославчик
    Danilith Nokere Koerse-2024. Р ... (2)
    Святославчик-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то Филепсон в этом сезоне на финише не такой резкий, в призах, но нет победы.
    Якобсен ещё хуже. Почти все спринтеры, которых дед Патрик со временем сливает из Волчьей стаи, каким-то образом сразу же сдуваются.
  • Святославчик
    Альберто Беттиоль — победитель ... (2)
    Святославчик-Фото
    У EF добротный состав и понимание за что и как они могут реально бороться. Из провальных предписаний последнего времени можно, раз все что, Карапакса выделить.
  • василий
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (7)
    василий-Фото
    Пока собирался другие предложили больше
  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (19)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    на фоне усталости в спринте обошёл более знатного финишёра М. Педерсена

    ну да, там от финишёра Педерсена к финишу уже ничего не осталось. возможно судороги, т.к. он даже достоять до черты не смог плюхнулся в седло, Пога с колеса смог вытащить.

    про Фландрию 2022 выше упоминал. там он даже рывок МВДП на колесе не потянул

    но соглашусь, всё это - прошлое. может словенец всю зиму точил настольный финиш на фоне усталости! )

    тот же Ремко поначалу никакущий финишёр был, а потом както втянулся

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 марта

Simon Geschke (Cofidis)

Dmitriy Gruzdev (Astana Qazaqstan Team)

14 марта

Elmar Reinders (Jayco AlUla)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (60)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)