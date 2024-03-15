Visma Lease a Bike о весенних победах команды и состоянии Вилко Келдермана

Мерейн Зееман: «Я всё ещё рассчитываю на Вилко Келдермана на Джиро д’Италия-2024»

Visma Lease a Bike вписала ещё одну страницу в историю велоспорта, на этот раз став первой командой, выигравшей в один сезон две знаменитых недельных велогонки Мирового тура — Париж-Ницца-2024 и Тиррено-Адриатико-2024.

Новобранец команды Маттео Йоргенсон поднялся на высшую ступень в Ницце, где в 2021 году команда праздновала победу с Приможем Рогличем, а Йонас Вингегор позволил команде второй год подряд отпраздновать победу на Тиррено-Адриатико, победителем которой в прошлом году становился также Примож Роглич.

Йонас Вингегор также принёс Visma Lease a Bike две победы на этапах Тиррено-Адриатико-2024, а Олав Коой - два этапа Париж-Ницца-2024.

Но не обошлось и без неприятностей. Один из ключевых гонщиков команды Вилко Келдерман, который должен стартовать на Джиро д’Италия-2024, упал и сломал ключицу на 8-м этапе Париж-Ницца. Он сумел финишировать и занять 8-е место в общем зачёте, но затем ему потребовалась операция, которую провели на следующий день после падения.

В итоге 32-летний нидерландский велогонщик пропустит блок тренировок, под вопросом его участие в Арденнских классиках. Но спортивный директор команды Visma Lease a Bike Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) уверен, что состав на итальянский Гранд-тур менять не придётся, и Вилко Келдерман, призёр Джиро д’Италия-2020 года, сможет выйти на старт 4 мая.

Об успехах команды и состоянии Вилко Келдермана Мерейн Зееман рассказал в интервью GCN.

Мерейн Зееман: «Я всё ещё рассчитываю на Вилко. Будем надеяться, что он справится. Мы для него готовили большой тренировочный блок, никаких других гонок, кроме Арденн.

У него перелом ключицы, и всё может пройти гладко, но может и затянуться из-за боли. Следующие недели всё решат. К сожалению, у него большой опыт такого рода возвращений после травм, хотя это может стать и его преимуществом.

Он лучше, чем кто-либо, знает, что ему требуется для возвращения к лучшему уровню. За его карьеру он много раз получал переломы, такое с ним не впервые. Я помню, как был с ним в Каталонии, наверное, в 2019, когда он получил такую же травму. Будет трудно найти такого, как Вилко, потому что он - один из лучших генеральщиков мира. Нам его будет не хватать. Он остаётся первым вариантом, но если не сможет, будем искать замену.

Статистика говорит, что сейчас у нас самый лучший старт сезона. Мы очень гордимся, что стали первой командой, выигравшей Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико в один год, что, конечно, особое достижение. И оно имеет ещё больше значения, потому что мы потеряли Роглича. Никто не думал, что теоретически без него мы сможем бороться за победу на обеих гонках. Маттео сделал огромный шаг вперёд, и благодаря ему невозможное стало возможным».

Мерейн Зееман также прокомментировал слова Хуана Аюсо, занявшего 2-е место на Тиррено-Адриатико-2024, что Йонас Вингегор - соперник совсем другого, более высокого уровня.

«Несколько дней назад они так же говорили о Тадее Погачаре на Страде Бьянке. Думаю, они правы. На таких типах маршрута они оба - совершенно особенные гонщики. Оба супер сильны. Йонас завершал сильную работу товарищей по команде на Тиррено, а на его атаки никто не мог ответить. Это очень многообещающе».