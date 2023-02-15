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Маттео Йоргенсон — победитель Тура Омана-2023

Первая победа Маттео Йоргенсона в общем зачёте многодневной велогонки

 

 

  Через два дня после первой в карьере победы 23-летний американский велогонщик команды Movistar Маттео Йоргенсон (Matteo Jorgenson) отпраздновал и вторую – в общем зачёте многодневной велогонки. Надев майку лидера Тура Омана-2023 после победы на 3-м этапе, Маттео Йоргенсон удержал её до финального 5 этапа, который финишировал в подъём Джабаль-Аль-Акдар (Зелёная гора).  

 

Маттео Йоргенсон — победитель Тура Омана-2023

 

Маттео Йоргенсон — победитель Тура Омана-2023

Photo © A.S.O. / Oman Cycling Association / Thomas Maheux /Pauline Ballet

 

 

  К старту финального этапа в запасе у Йоргенсона в генеральной классификации было всего 5 секунд над ближайшими соперниками – Диего Улисси (UAE Team Emirates) и Мори Вансевенаном (Soudal Quick-Step).

 

  Улисси не выдержал темп просеявшегося пелотона и выпал на Зелёной горе, а Мори Вансевенан несколько раз пытался уехать от Маттео Йоргенсона. Вместе с Вансевенаном и Жоффреем Бушаром (AG2R Citroen), а также с Рейном Таарамяэ (Intermarché - Circus – Wanty) Маттео Йоргенсон атаковал  за 2 км до финиша.  

 

  Рейн Таарамяэ не смог ответить на ускорения соперников, а атака Мори Вансевенана  на последних 150 метрах принесла ему на 5-м этапе, но не майку лидера.

 

  Хотя после финиша Маттео Йоргенсону пришлось поволноваться в ожидании результатов, он удержал первую позицию в генеральной классификации с запасом всего в 1 секунду. Благодаря успехам американского гонщика на этапе и в общем зачёте Тура Омана-2023 у команды Movistar теперь пять побед с начала сезона.

 

Жоффрей Бушар (AG2R Citroen) замкнул тройку призёров как на 5-м этапе, так и в общем зачёте Тура Омана-2023.

 

  Маттео Йоргенсон: «Два дня назад я одержал первую профессиональную победу, а теперь выиграл генеральную классификацию гонки, где потрясающий список прошлых победителей. Я так счастлив.

 

  Когда выиграл в первый раз, понял, что здесь я один из сильнейших, поэтому нацелился выиграть гонку. В этом сезоне ставил перед собой задачу одержать первую победу, а теперь у меня их уже две. Не представляете, как это приятно.

 

  Этап был относительно лёгким, только жара создавала проблемы. Утром я был уверен в своих силах, но всё равно немного нервничал. Я крупный парень, а подъём такого плана тестирует границы моих возможностей. Пять или шесть километров с 12% градиентом для меня тяжело, поэтому просто старался не терять силы.

 

  Мори (Вансевенан) сильно меня удивил. Я ездил с ним рядом в пелотоне, но плохо его знал. Он в отличной форме, думаю, мы оба здесь застали пелотон врасплох. На последнем подъёме он заставлял меня нервничать. Я видел, что он силён, и в спринте я уже обходил его, но тут он обошёл на последних метрах. Он одержал суперкрасивую победу, поздравляю его.

 

  Я говорил себе выкладываться так, как только смогу, но в какой-то момент молочной кислоты накапливается столько ,что продавливать ещё сильнее уже не получается, это были 20-минутные усилия.

 

  Если честно, вся эта ситуация с набором очков постоянно нас подталкивает, даёт нам импульс ,который нужен, чтобы поменять ситуацию, перепроверять, правильно ли мы делаем, насколько хорошо выступаем, где теряем очки, а где теряем время. В конце концов, для команды такое положение принесло пользу. В прошлом году мы пережили огромный стресс, но теперь, оглядываясь назад, думаю, благодаря этому мы стали более сильной командой».

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Теги к статье: Маттео Йоргенсон Matteo Jorgenson Movistar

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