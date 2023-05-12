Ремко Эвенепул о новых сложностях и возможном переносе сроков возвращения в гонки

Ремко Эвенепул в четвёртый раз в карьере получил титул «Спортсмена года в Бельгии»

Ремко Эвенепул, ставший в прошлом году двукратным олимпийским чемпионом, выигравший второй год подряд золотую медаль в разделке на Чемпионате мира, ставший призёром на дебютном Тур де Франс, четвёртый раз в карьере был назван «Спортсменом года в Бельгии» (после 2019, 2022 и 2023 годов).

За прошедшие два месяца это четвёртая награда 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step (после "Хрустального велосипеда", наград “Фландриец года” и “Бельгиец года”).

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На церемонии награждения Ремко Эвенепул присутствовал лично и сказал:

«Я горжусь этим достижением, потому что это признание всей тяжёлой работы, которую я проделал за последний год. Прошлый сезон стал для меня невероятным. Всего за несколько месяцев я завоевал три золотых медали, третье место и белую майку на моём первом с командой Soudal Quick StepТур де Франс. "Спортсмен года" - награда, которая даёт мне уверенность, потому что я продолжаю восстановление. Я решительно настроен сделать всё возможное, чтобы вернуться на велосипед после неудачи и набрать лучшую из возможных форму к старту Тур де Франс в июле».

Однако, бельгийский велогонщик получил и неприятный сюрприз после очередного сканирования плеча, травмированного в результате инцидента на дороге во время тренировки 3 декабря.

В интервью HLN Ремко Эвенепул рассказал, что нерв левого плеча оказался серьёзно повреждён, поэтому процесс восстановления займёт больше времени, чем предполагалось, и может отодвинуть дату первого старта в сезоне 2025 года.

Ранее Эвенепул называл датой возвращения в пелотон 18 апреля - на классике «Стрела Брабанта». Но в связи с возникшими трудностями ему, возможно, придётся отказаться и от участия в Арденнских классиках.

Ремко Эвенепул: «Скан показал, что нерв левого плеча у меня был повреждён, а это означает, что пока он не обеспечивает связь с мышцам. Поэтому я чувствую онемение в этом плече. Оно не функционирует на сто процентов, я едва могу им двигать.

Поэтому процесс восстановления продлится немного дольше, чем ожидалось. Он займёт больше времени, чем восстановление после перелома ключицы после апрельского падения на Туре Страны Басков-2024.

В принципе, в плане Тура это не проблема. А в том, что касается Арденнских классик, нам придётся подождать, посмотреть, как всё будет развиваться, когда именно я смогу снова начать тренироваться в полную силу. О тренировках вне дома пока не может быть и речи, по крайней мере, ещё месяц.

У меня разрушены все связки плеча, суставы сильно повреждены. При переломе ключицы просто ставят пластину, некоторое время отдыхают, а потом снова возвращаются к работе. Сейчас же совсем другое дело.

Возможно, мы недооценили тяжесть травмы, пока не увидели окончательных результатов. Тогда осознали, что травма, действительно, серьёзная. Это порождает сомнения и вопросы. Я даю себе время, оно у меня тоже есть. Знаю, что однажды вернусь на свой прежний уровень. И надеюсь, что к Тур де Франс-2025 буду на пике формы».