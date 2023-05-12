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Ремко Эвенепул о новых сложностях и возможном переносе сроков возвращения в гонки

Ремко Эвенепул в четвёртый раз в карьере получил титул «Спортсмена года в Бельгии»

 

 

Ремко Эвенепул, ставший в прошлом году двукратным олимпийским чемпионом, выигравший второй год подряд золотую медаль в разделке на Чемпионате мира, ставший призёром на дебютном Тур де Франс, четвёртый раз в карьере был назван «Спортсменом года в Бельгии» (после 2019, 2022 и 2023 годов).

 

За прошедшие два месяца это четвёртая награда 24-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step (после "Хрустального велосипеда", наград “Фландриец года” и “Бельгиец года”).   

 

Ремко Эвенепул в четвёртый раз в карьере получил титул «Спортсмена года в Бельгии»

Ремко Эвенепул в четвёртый раз в карьере получил титул «Спортсмена года в Бельгии»

Photo ©Soudal Quick-Step - ©PhotoNews - Photo credit: ©PhotoNewsPhto

 

На церемонии награждения Ремко Эвенепул присутствовал лично и сказал:

 

«Я горжусь этим достижением, потому что это признание всей тяжёлой работы, которую я проделал за последний год. Прошлый сезон стал для меня невероятным. Всего за несколько месяцев я завоевал три золотых медали, третье место и белую майку на моём первом с командой Soudal Quick StepТур де Франс. "Спортсмен года" - награда, которая даёт мне уверенность, потому что я продолжаю восстановление. Я решительно настроен сделать всё возможное, чтобы вернуться на велосипед после неудачи и набрать лучшую из возможных форму к старту Тур де Франс в июле».

 

Однако, бельгийский велогонщик получил и неприятный сюрприз после очередного сканирования плеча, травмированного в результате инцидента на дороге во время тренировки 3 декабря.

 

В интервью HLN Ремко Эвенепул рассказал, что нерв левого плеча оказался серьёзно повреждён, поэтому процесс восстановления займёт больше времени, чем предполагалось, и может отодвинуть дату первого старта в сезоне 2025 года.

 

Ранее Эвенепул называл датой возвращения в пелотон 18 апреля - на классике «Стрела Брабанта». Но в связи с возникшими трудностями ему, возможно, придётся отказаться и от участия в Арденнских классиках.

 

Ремко Эвенепул: «Скан показал, что нерв левого плеча у меня был повреждён, а это означает, что пока он не обеспечивает связь с мышцам. Поэтому я чувствую онемение в этом плече. Оно не функционирует на сто процентов, я едва могу им двигать.

 

Поэтому процесс восстановления продлится немного дольше, чем ожидалось. Он займёт больше времени, чем восстановление после перелома ключицы после апрельского падения на Туре Страны Басков-2024.

 

В принципе, в плане Тура это не проблема. А в том, что касается Арденнских классик, нам придётся подождать, посмотреть, как всё будет развиваться, когда именно я смогу снова начать тренироваться в полную силу. О тренировках вне дома пока не может быть и речи, по крайней мере, ещё месяц.

 

У меня разрушены все связки плеча, суставы сильно повреждены. При переломе ключицы просто ставят пластину, некоторое время отдыхают, а потом снова возвращаются к работе. Сейчас же совсем другое дело.

 

Возможно, мы недооценили тяжесть травмы, пока не увидели окончательных результатов. Тогда осознали, что травма, действительно, серьёзная. Это порождает сомнения и вопросы. Я даю себе время, оно у меня тоже есть. Знаю, что однажды вернусь на свой прежний уровень. И надеюсь, что к Тур де Франс-2025 буду на пике формы».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 5.09.2024

    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги 

  2. Имя: Damiano Vychcka

    JetRevel

    Сегодня, 22:01 | Регистрация: 12.05.2023

    Смотрю сейчас презентацию Джиро,она как раз под него в этом году) Жаль если Рогло соло заберет ее

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Комментарии

  • JetRevel
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (2)
    JetRevel-Фото
    Смотрю сейчас презентацию Джиро,она как раз под него в этом году) Жаль если Рогло соло заберет ее
  • Ernat78
    Ремко Эвенепул о новых сложнос ... (2)
    Ernat78-Фото

    Очень болею за него, по мне он единственный гоншик на данный момент, кто реально может составить конкуренцию Поги 

  • nightbuster33
    Итан Хейтер о переходе в Souda ... (1)
    nightbuster33-Фото

    В разделке не силен,но голова работает, на Чемпионате Англии во время догнал отрыв из двух гонщиков,один из которых был Max Walker, последние 10-15 км. почти не выходя для лидирования,спокойно выиграл гонку.Повторится ли такое в новом сезоне-едва ли.На ЧА выступали "волчата", а на WT будут ВОЛКОДАВЫ.

  • Джамайка
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Джамайка-Фото

    блииинннннн..... все идет хуже, чем ожидалось и надеялось...

    плечо вывхнуто, нерв задет, не восстановился....тренировки откладываются

  • Ernat78
    Ремко Эвенепул: "Хочу быть на ... (6)
    Ernat78-Фото

    удачи ему

  • RVL
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    RVL-Фото

    +1 за непотолок

    Женское вело это соц проект на фоне Лотто 

  • VeloVelo
    Команда XDS Astana Development ... (5)
    VeloVelo-Фото
    Нет, а что там?
  • микеле оп-оп-оп
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Какие-то наивные рассуждения, особенно о потолке, особенно у жителя европы, любителя СК. 

    Нет денег - закрывай лавочку. Придут другие, с деньгами. Арабы и др. буратины не будут подстраиваться под Лотто, будет наоборот. Успешные виды спорта научились грамотно вести дела, процветают. Велоспорт, возможно, слегка отстаёт в этом смысле. Хотя, если судить по женщинам, которых с недавних пор начали показывать наравне с мужиками, в нашем виде не всё так плохо.

  • Стриж
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    Стриж-Фото
    Цитата: JetRevel
    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.
    Так и есть. Писал ранее что идёт к тому что только 3 команды будут разбирать 90% всего! Нужен жёсткий потолок - 20млн например и не больше
  • JetRevel
    Менеджер команды Lotto о бюдже ... (7)
    JetRevel-Фото

    Я много писал и говорю об этом,никто не станет покупать шоу ради шоу.Кому интересно платить деньги за трансляцию соло Тадея в 100км? Я такое не куплю,реклама и рейтинг следовательно мимо,мне кажеться тут нужен жесткий регламент в 10 млн и баста.Такая модель думаю пробудет еще пару лет максимум,сейчас когда все в трансляциях решает реклама велоспорт останется попросту без денег.Джиро и Вуэльта уже не интеренсы никому с точки зрения телетранслиции,одним Туром все вопросы не закрыть.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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