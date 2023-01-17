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Ремко Эвенепул получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2022 года

22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул – самый молодой обладатель премии “Velo d’Or”

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил престижную награду  “Velo d’Or”, ежегодно присуждаемую французским журналом Vélo по результатам голосования международного жюри журналистов.

 

  22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl в 2022 году принёс Бельгии первую за 44 года победу на Гранд-туре, вписал своё имя в историю став первым с 1980 года велогонщиком, выигравшим в один год Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), Гранд-тур (Вуэльту Испании) и радужную майку чемпиона мира. Примечательно, что Ремко Эвенепул добился этих успехов всего на четвёртый год в профессионалах.

 

 Он также стал самым молодым в истории обладателем Vélo d’Or, эту награду стали присуждать велогонщикам с 1992 года. Из гонщиков, выступавших в команде Патрика Лефевра Vélo d’Or получали Том Боонен (2005), Паоло Беттини (2006), Жулиан Алафилипп (2019).

 

Ремко Эвенепул получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2023 года

 Ремко Эвенепул получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2023 года

 Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

 

 

   Ремко Эвенепул: «Для меня огромная честь – выиграть Vélo d’Or, особенно так рано в карьере. Я считаю эту награду самой важной в спорте, потому что она присуждается по итогам всего сезона.

 

  Когда я ещё играл в футбол, меня завораживал престижный «Золотой мяч». А «Vélo d’Or» -  «Золотой мяч» в велоспорте, и это сходство вызывает у меня  особые эмоции. Я часто обсуждал футбол с братьями Уми. Её старший брат – фанат  клуба «Реа́л Мадри́д», и когда Карим Бензема получил «Золотой мяч», он с ума сходил. Мы тогда пошутили, что в будущем я возьму «Золотой мяч» в велоспорте. Счастлив, что теперь это стало реальностью».

 

  По отданным журналистами голосам Ремко Эвенепул опередил Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

  Женский “Velo d’Or” получила Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) – 40-летняя нидерландская велогонщика команды Movistar доминировала в женских велогонках весь сезон, выиграв женский вариант Льеж-Бастонь-Льеж и три Гранд-тура - Джиро д’Италия (Giro d'Italia Donne), Тур де Франс (Tour de France Femmes) и Вуэльту Испании (Ceratizit Challenge by La Vuelta), а также стала чемпионкой мира в групповой гонке.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Velo d’Or

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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