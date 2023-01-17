Ремко Эвенепул получил награду “Velo d’Or” как лучший велогонщик 2022 года

22-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул – самый молодой обладатель премии “Velo d’Or”

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил престижную награду “Velo d’Or”, ежегодно присуждаемую французским журналом Vélo по результатам голосования международного жюри журналистов.

22-летний велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl в 2022 году принёс Бельгии первую за 44 года победу на Гранд-туре, вписал своё имя в историю став первым с 1980 года велогонщиком, выигравшим в один год Монумент (Льеж-Бастонь-Льеж), Гранд-тур (Вуэльту Испании) и радужную майку чемпиона мира. Примечательно, что Ремко Эвенепул добился этих успехов всего на четвёртый год в профессионалах.

Он также стал самым молодым в истории обладателем Vélo d’Or, эту награду стали присуждать велогонщикам с 1992 года. Из гонщиков, выступавших в команде Патрика Лефевра Vélo d’Or получали Том Боонен (2005), Паоло Беттини (2006), Жулиан Алафилипп (2019).

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Wout Beel - Photo credit: ©Wout Beel

Ремко Эвенепул: «Для меня огромная честь – выиграть Vélo d’Or, особенно так рано в карьере. Я считаю эту награду самой важной в спорте, потому что она присуждается по итогам всего сезона.

Когда я ещё играл в футбол, меня завораживал престижный «Золотой мяч». А «Vélo d’Or» - «Золотой мяч» в велоспорте, и это сходство вызывает у меня особые эмоции. Я часто обсуждал футбол с братьями Уми. Её старший брат – фанат клуба «Реа́л Мадри́д», и когда Карим Бензема получил «Золотой мяч», он с ума сходил. Мы тогда пошутили, что в будущем я возьму «Золотой мяч» в велоспорте. Счастлив, что теперь это стало реальностью».

По отданным журналистами голосам Ремко Эвенепул опередил Ваута ван Арта (Jumbo-Visma) и Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

Женский “Velo d’Or” получила Аннемик ван Флётен (Annemiek van Vleuten) – 40-летняя нидерландская велогонщика команды Movistar доминировала в женских велогонках весь сезон, выиграв женский вариант Льеж-Бастонь-Льеж и три Гранд-тура - Джиро д’Италия (Giro d'Italia Donne), Тур де Франс (Tour de France Femmes) и Вуэльту Испании (Ceratizit Challenge by La Vuelta), а также стала чемпионкой мира в групповой гонке.