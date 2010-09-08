Ремко Эвенепул о восстановлении и первых целях сезона 2025 года

Ремко Эвенепул с большой степенью вероятности не стартует на Джиро д’Италия-2025

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) продолжает восстанавливаться после многочисленных травм, полученных 3 декабря на тренировке после столкновения с открывшейся дверцей фургона. Олимпийский чемпион обозначил дату возвращения к соревнованиям - 18 апреля 2025 года, и первые цели на сезон - Арденнские классики, отметив, что, скорее всего, у него не будет возможности стартовать на Джиро д’Италия-2025.

О процессе восстановления и примерном календаре гонок 24-летний бельгийский гонщик команды Soudal Quick Step рассказал в интервью La Derniere Heure/Les Sports.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Ремко Эвенепул: «Чувствую, что каждый день есть маленький прогресс. В плане упражнений ничего не могу делать кроме небольших манипуляций с плечом, чтобы оно не было слишком задеревенелым. Мне делают массаж локтя, мышц руки, но это всё. Потом иногда у меня болит плечо. Это значит, что травма ещё не зажила, и что она была довольно серьёзной. Всё это неприятно».

До падения планировалось, что Ремко Эвенепул начнёт сезон 1 марта с классик Faun-Ardèche Classic и Drôme Classic, а затем примет участие либо в Париж-Ницца, либо в Тиррено-Адриатико. Но теперь сезон для него начнётся гораздо позже.

Сканирование 9 января покажет, как проходит заживление, и даёт Ремко Эвенепулу надежду на то, что ему разрешат начать тренировки на роллерах:

«Я надеюсь, что мне дадут зелёный свет для тренировок на роллерах в сочетании с физиотерапией. Если я смогу начать нормально тренироваться примерно 4 - 5 февраля, то у меня буде всего три недели до старта этих гонок. Но я не хочу ехать на них без амбиций бороться за результат. Поэтому они больше не вариант. Сегодня у меня только один план - быть на старте "Стрелы Брабанта" (Flèche Brabançonne), а потом продолжить на трёх Арденнских классиках с целью бороться за победу.

Приходится принять эту ситуацию. У меня был особенный год, но я должен смотреть вперёд и приспосабливаться к обстоятельствам. На данный момент планирую принять участие в этих четырёх гонках. Я должен. В противном случае мне будет не хватать стартов до Тур де Франс. Если будет возможность добавить в мою программу ещё гонку, мы это сделаем. Но сейчас я ничего не могу сказать.

Нам надо подождать, посмотреть, как пройдут первые недели тренировок. Но у меня нет оснований предполагать, что вернусь в гонки до апреля. Так что, для подготовки к Джиро времени будет слишком мало, хотя, как знать».

Ремко Эвенепул дважды стартовал на Джиро д’Италия - в 2021 и 2023, и дважды не доехал гонку до финала. В 2023 году он сошёл с итальянского Гранд-тура из-за ковида после 9 этапа, когда лидировал в общем зачёте и выиграл два этапа.