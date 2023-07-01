Ремко Эвенепул собирается участвовать в Вуэльте Испании-2023

Earl57

Фабио Якобсен уйдёт из команды ... (1) Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...

velodoctor

Национальные чемпионаты по шос ... (79) Есть ресурс peloton.by, в их группе вк фотки и все результаты и много чего еще, кому действительно интересно.

nightbuster33

Тур де Франс-2023. Результаты ... (46) Первоначально "Барыс" и по тем самым же причинам.

Гонщик

Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9) Цитата: cmap_nep А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу... Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ... Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ...

SVS

Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9) А у нас всё по-прежнему! :) (с) Ш.Холмс

Гонщик

Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9) Цитата: SVS От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!



Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.



Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.



Всё интереснее и интереснее (тм) :)!



P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :).

Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек . Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек .

Гонщик

Тур де Франс-2023. Результаты ... (46) Цитата: SVS ИМХО, кто здесь мудро поступает (на удивление), так это Тадей. Откусывает ровно так, чтобы юмба продолжала тянуть жёлтое. А не перекладывать на плечи своей команды. Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ... Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ...

Victor

Национальные чемпионаты по шос ... (79) Результаты чемпионата Беларуси (чемпионат проводился в открытом формате, россияне участвовали вне зачёта) Разделка, мужчины: 1. Евгений Королёк 29:53 2. Денис Мазур 30:15 3. Роман Романов 30:38 россиянин Илья Байдиков вне зачёта приехал третьим с результатом 30:37 Групповая гонка, мужчины: 1. Евгений Соболь 2. Евгений Королёк 3. Сергей Шевченко и снова Илья Байдиков из Самары был третьим на финише

sstasuk

Йонас Вингегор: “Я смог ограни ... (6) Цитата: Yuriy 17 Интересно, ослабеет ли основной горный развозчик С. Кусс, едущий после Джиро в ногах. Когда это произойдёт, на второй или третьей неделе?

Как это скажется на тактике Й. Вингегора?

Тем более, С. Кусс зачем-то здесь в 10-ке генерале находится. Показывает себя перед заключением нового контракта?



С другой стороны, Т. Дюмулен и К. Фрум в 2018 были 2-ой и 3-й на Тур де Франс после подиумов Джиро.

Кусс в десятке скорее следствие, он везет почти до самого конца, там просто негде проигрывать десятки минут.

SVS

Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9) От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)! Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое. Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось. Всё интереснее и интереснее (тм) :)! P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :).