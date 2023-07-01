VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул собирается участвовать в Вуэльте Испании-2023

Патрик Лефевр: “Если не возникнет проблем в тренировочном лагере, Ремко будет на Вуэльте Испании-2023”

 

 

Ремко Эвенепул собирается стартовать на Вуэльте Испании-2023. О том, что 23-летний чемпион Бельгии, чемпион мира может вернуться на испанский Гранд-тур в этом году, в интервью La Dèrniere Heure подтвердил глава команды Soudal Quick-Step Патрик Лефевр.

 

Ремко Эвенепул в этом году ставил первой целью Джиро д’Италия-2023, но сошёл с гонки из-за ковида после двух побед на этапах, когда надел розовую майку лидера.

 

Патрик Лефевр: “Если не возникнет проблем в тренировочном лагере, Ремко будет на Вуэльте Испании-2023”

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

Патрик Лефевр: «Сначала я был против того, чтобы он ехал Вуэльту Испании. Но когда увидел, какого уровня он снова добился, и зная, какой у него характер, мне остаётся только с ним согласиться. Ремко хочет ставить серьёзные цели. Если работа в тренировочном лагере пройдёт без проблем, он будет на Вуэльте».

 

В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр подчеркнул, что перед Ремко Эвенепулом не будет ставиться задача защиты титула победителя прошлого года:

 

«Мы никаким образом на  него не давим. Пока что Ремко проехал в своей карьере только один Гранд-тур. Этого недостаточно, если он хочет в следующем году быть конкурентоспособным на Тур де Франс.

 

У нас нет никаких обязательств добиться результата в Испании. Прежде всего, там он не сможет рассчитывать на свою обычную команду. Но вы же знаете Ремко. Если он начинает гонку, он будет пытаться её выиграть».

 

Ремко Эвенепул также подтвердил, что собирается участвовать в Вуэльте Испании-2023 и пробовать защитить свой титул победителя.

 

Ремко Эвенепул: «Я с большой радостью жду возвращения на Вуэльту. С ней у меня связаны только прекрасные воспоминания после первого участия в прошлом году. Все знают, как я люблю выступать в Испании, где одержал много крупных побед с товарищами по команде Soudal Quick-Step».

 

Команда Soudal Quick-Step сообщает, что после тренировочного лагеря на высоте, где Ремко Эвенепул работает сейчас, он вернётся в гонки на Классике Сан-Себастьяна-2023 29 июля, которую выигрывал дважды (в 2019 и 2022 году). После испанской классики он поедет на чемпионат мира по шоссейному велоспорту в  Глазго.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal-Quick-Step Вуэльта Испании La Vuelta 23 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2023

Tour de France

22 - 26 июля 2023

Ethias-Tour de Wallonie

29 июля 2023

Donostia San Sebastian Klasikoa

29 июля - 4 августа 2023

Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • Earl57
    Фабио Якобсен уйдёт из команды ... (1)
    Earl57-Фото

    Вот интересно. Публично говорить об уходе гонщика из команды можно и ему самому, и команде. Говорить куда уходит говорить нельзя. Нельзя ни гонщику, ни той команде, куда уходит, ни команде, из которой уходит. Хотя очень часто это секрет Полишинеля, как это было с Аренсманом в прошлом году. Какой смысл в этом Юрьевом дне 1 августа? И почему именно 1 августа, а не 1 июля или 1 сентября? Ведь все равно переговоры начинаются намного раньше, и чем успешнее гонщик, тем раньше с ним стараются договориться. Как правило соглашения достигают уже в июне-июле. Но объявлять о достигнутом соглашении можно только 1 августа, когда слухи о нем давно узнали все, кому это было не лень. Гонщик рассказывает с кем договорился семье и друзьям. Родителям, жене, подруге. А они рассказывают своим друзьям и знакомым. И таким образом информация доходит до журналистов и разного рода блогерам. После чего мгновенно разлетается по социальным сетям...

  • velodoctor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    velodoctor-Фото

    Есть ресурс peloton.by, в их группе вк фотки и все результаты и много чего еще, кому действительно интересно. 

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    nightbuster33-Фото
    Первоначально "Барыс" и по тем самым же причинам.
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: cmap_nep
    А я думал, что никогда уже Лэнса не увижу...
    Ленс ,в отличии от Допингчара сильная личность и внешне и внутренне , а эти прыщавые юнцы ему ещё и фору дадут ...

     

     

     

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото
    А у нас всё по-прежнему! :) (с) Ш.Холмс
  • Гонщик
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!
     
    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.
     
    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.
     
    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!
     
    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 
    Большего бреда и придумать сложно, хотел , но не смог ! Иначе бы уже давно ехал в жёлтом . Выложился Пога на все 200%, но отщипнул лишь восемь сек .

  • Гонщик
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (46)
    Гонщик-Фото

    Цитата: SVS
    ИМХО, кто здесь мудро поступает (на удивление), так это Тадей. Откусывает ровно так, чтобы юмба продолжала тянуть жёлтое. А не перекладывать на плечи своей команды.
    Юмба колхозит и ей всё кто там и чего мудрит ...

  • Victor
    Национальные чемпионаты по шос ... (79)
    Victor-Фото

    Результаты чемпионата Беларуси (чемпионат проводился в открытом формате, россияне участвовали вне зачёта)

    Разделка, мужчины:

    1. Евгений Королёк 29:53

    2. Денис Мазур 30:15

    3. Роман Романов 30:38

    россиянин Илья Байдиков вне зачёта приехал третьим с результатом 30:37

     

    Групповая гонка, мужчины:

    1. Евгений Соболь

    2. Евгений Королёк

    3. Сергей Шевченко

    и снова Илья Байдиков из Самары был третьим на финише

  • sstasuk
    Йонас Вингегор: “Я смог ограни ... (6)
    sstasuk-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Интересно, ослабеет ли основной горный развозчик С. Кусс, едущий после Джиро  в ногах. Когда это произойдёт, на второй или третьей неделе? 
    Как это скажется на тактике Й. Вингегора? 
    Тем более, С. Кусс зачем-то здесь в 10-ке генерале находится. Показывает себя перед заключением нового контракта?
     
    С другой стороны, Т. Дюмулен и К. Фрум в 2018 были 2-ой и 3-й на Тур де Франс после подиумов Джиро. 

    Кусс в десятке скорее следствие, он везет почти до самого конца, там просто негде проигрывать десятки минут.

  • SVS
    Тадей Погачар: “9-й этап Тур д ... (9)
    SVS-Фото

    От души рад за Тадея. Теперь восстановиться, и повторить. И так до победы в генерале :)!

     

    Конечно, может быть я и ошибаюь, но мне кажется, что Погачар ведёт гонку немного иначе, чем раньше. На этом финальном подъёме я прям уверен был, что он не хочет перехватывать жёлкую майку (так мне показалось). Откусить ещё времени - хочет, но не в жёлтое.

     

    Я, грешным делом даже побоялся, что соперник сейчас как сообразит, что можно отдать 1-2 секунды и заставить UAE работать, но так, слава ТКЕ (ИМХО) не случилось.

     

    Всё интереснее и интереснее (тм) :)!

     

    P.S. Его скорость в гору - это какой-то запредел. Я с такой средней 200+ езжу по относительно плоскому рельефу (не на шоссере, на стальном туринге с сумками). А он в 11%. Таким ребятам в повседневной жизни, ИМХО - авто не нужно :). 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июля

Florian Senechal (Soudal - Quick Step)

11 июля

Caleb Ewan (Lotto - Dstny)

Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers)

Lenny Martinez (Groupama - FDJ)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2023 (68)
Июнь 2023 (161)
Май 2023 (209)
Апрель 2023 (143)
Март 2023 (163)
Февраль 2023 (179)