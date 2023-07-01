Ремко Эвенепул собирается участвовать в Вуэльте Испании-2023

- Категория:
- VeloNEWS / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 16:36
Патрик Лефевр: “Если не возникнет проблем в тренировочном лагере, Ремко будет на Вуэльте Испании-2023”
Ремко Эвенепул собирается стартовать на Вуэльте Испании-2023. О том, что 23-летний чемпион Бельгии, чемпион мира может вернуться на испанский Гранд-тур в этом году, в интервью La Dèrniere Heure подтвердил глава команды Soudal Quick-Step Патрик Лефевр.
Ремко Эвенепул в этом году ставил первой целью Джиро д’Италия-2023, но сошёл с гонки из-за ковида после двух побед на этапах, когда надел розовую майку лидера.
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images
Патрик Лефевр: «Сначала я был против того, чтобы он ехал Вуэльту Испании. Но когда увидел, какого уровня он снова добился, и зная, какой у него характер, мне остаётся только с ним согласиться. Ремко хочет ставить серьёзные цели. Если работа в тренировочном лагере пройдёт без проблем, он будет на Вуэльте».
В интервью Cyclingnews Патрик Лефевр подчеркнул, что перед Ремко Эвенепулом не будет ставиться задача защиты титула победителя прошлого года:
«Мы никаким образом на него не давим. Пока что Ремко проехал в своей карьере только один Гранд-тур. Этого недостаточно, если он хочет в следующем году быть конкурентоспособным на Тур де Франс.
У нас нет никаких обязательств добиться результата в Испании. Прежде всего, там он не сможет рассчитывать на свою обычную команду. Но вы же знаете Ремко. Если он начинает гонку, он будет пытаться её выиграть».
Ремко Эвенепул также подтвердил, что собирается участвовать в Вуэльте Испании-2023 и пробовать защитить свой титул победителя.
Ремко Эвенепул: «Я с большой радостью жду возвращения на Вуэльту. С ней у меня связаны только прекрасные воспоминания после первого участия в прошлом году. Все знают, как я люблю выступать в Испании, где одержал много крупных побед с товарищами по команде Soudal Quick-Step».
Команда Soudal Quick-Step сообщает, что после тренировочного лагеря на высоте, где Ремко Эвенепул работает сейчас, он вернётся в гонки на Классике Сан-Себастьяна-2023 29 июля, которую выигрывал дважды (в 2019 и 2022 году). После испанской классики он поедет на чемпионат мира по шоссейному велоспорту в Глазго.
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