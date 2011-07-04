Ремко Эвенепул получил третий в карьере «Хрустальный велосипед» как лучший бельгийский велогонщик 2023 года

Ремко Эвенепул и Лотте Копеки - лучшие профессиональные велосипедисты Бельгии в 2023 году

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил «Хрустальный велосипед» (Kristallen Fiets) как лучший велогонщик года в Бельгии. Эту награду он получает третий раз в карьере и второй год подряд.

В этом сезоне 23-летний велогонщик команды Soudal Quick Step второй год подряд выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, второй год подряд и третий раз в карьере выиграл Классику Сан-Себастьяна, стал победителем двух этапов Джиро д’Италия, трёх этапов Вуэльты Испании-2023, где выиграл майку лучшего горного гонщика, а также стал чемпионом Бельгии в групповой гонке. Всего в этом сезоне Ремко Эвенепул одержал 13 побед.

Photo: @PhotoNewsBe/Soudal Quick-Step Pro Cycling Team

Однако, в интервью Het Laatste Nieuws Ремко Эвенепул признался, что не может назвать прошедший сезон 2023 года лучшим в карьере:

«Сезон мог быть более впечатляющим, если бы не ковид на Джиро, или если бы подготовка к Вуэльте Испании-2023 была чуть лучше. У меня нет подиума Гранд-тура. Поэтому не могу поставить себе 10 из 10, скорее 8,5 или 9».

Ремко Эвенепул рассказал, что уже на 6-м этапе с финишем на Хаваламбре, и в первый день отдыха, ещё до самого плохого дня на 13-м этапе, где проиграл 27 минут в общем зачёте Вуэльты Испании-2023, он понял, что находится не в самой лучшей форме:

«На Хаваламбре у нас для команды был худший день. Потом, в день отдыха, я поработал на роллерах полчаса вместе 40 - 50 км тренировки. Это был знак, что я устал. Разделку проехал хорошо, но не великолепно, в противном случае я бы её выиграл. В моём характере отвечать ногами, крутя педали. Неприятности придают мне сил. На Вуэльте мне хватило одного неудачного дня, чтобы выйти на новый уровень».

Конкурентами Ремко Эвенепула в голосовании за лучшего бельгийского велогонщика 2023 года были Яспер Филипсен (Alpecin Deceuninck), одержавший на данный момент в этом сезоне 17 побед, в том числе четыре этапа Тур де Франс, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), одержавший в 2023 году пять побед на шоссе и ставший серебряным призёром в групповой гонке на Чемпионате мира в Глазго, Арно Де Ли (Lotto Dstny), у которого в этом сезоне 10 побед, в том числе на Гран-при Квебека, и Сиан Эйтдебрукс (Bora-hansgrohe), финишировавший 8-м на Вуэльте Испании-2023.

Как лучшая велогонщица Бельгии, «Хрустальный велосипед» второй год подряд получила Лотте Копеки (Lotte Kopecky), ставшая чемпионкой мира в групповой гонке, выигравшая женский Тур Фландрии, одержавшая победу в групповой гонке и разделке чемпионата Бельгии, занявшая 2-е место на женском Тур де Франс.

Натан Ван Хойдонк (Jumbo-Visma), вынужденный завершить карьеру из-за проблем с сердцем, получил «Хрустальный велосипед» как лучший бельгийский доместик года. Он входил в состав Jumbo-Visma на Тур де Франс-2023, где помогал Йонасу Вингегору одержать вторую подряд победу.