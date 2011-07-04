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Ремко Эвенепул получил третий в карьере «Хрустальный велосипед» как лучший бельгийский велогонщик 2023 года

Ремко Эвенепул и Лотте Копеки - лучшие профессиональные велосипедисты Бельгии в 2023 году

 

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил «Хрустальный велосипед» (Kristallen Fiets) как лучший велогонщик года в Бельгии. Эту награду он получает третий раз в карьере и второй год подряд.

 

В этом сезоне 23-летний велогонщик команды Soudal Quick Step второй год подряд выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, второй год подряд и третий раз в карьере выиграл Классику Сан-Себастьяна, стал победителем двух этапов Джиро д’Италия, трёх этапов Вуэльты Испании-2023, где выиграл майку лучшего горного гонщика, а также стал чемпионом Бельгии в групповой гонке. Всего в этом сезоне Ремко Эвенепул одержал 13 побед.

 

 

Photo: @PhotoNewsBe/Soudal Quick-Step Pro Cycling Team

 

 

Однако, в интервью Het Laatste Nieuws Ремко Эвенепул признался, что не может назвать прошедший сезон 2023 года лучшим в карьере:

 

«Сезон мог быть более впечатляющим, если бы не ковид на Джиро, или если бы подготовка к Вуэльте Испании-2023 была чуть лучше. У меня нет подиума Гранд-тура. Поэтому  не могу поставить себе 10 из 10, скорее 8,5 или 9».

 

Ремко Эвенепул рассказал, что уже на 6-м этапе с финишем на Хаваламбре, и в первый день отдыха, ещё до самого плохого дня на 13-м этапе, где проиграл 27 минут в общем зачёте Вуэльты Испании-2023, он понял, что находится не в самой лучшей форме:

 

«На Хаваламбре у нас для команды был худший день. Потом, в день отдыха, я поработал на роллерах полчаса вместе 40 - 50 км тренировки. Это был знак, что я устал. Разделку проехал хорошо, но не великолепно, в противном случае я бы её выиграл. В моём характере отвечать ногами, крутя педали. Неприятности придают мне сил. На Вуэльте мне хватило одного неудачного дня, чтобы выйти на новый уровень».

 

Конкурентами Ремко Эвенепула в голосовании за лучшего бельгийского велогонщика 2023 года были Яспер Филипсен (Alpecin Deceuninck), одержавший на данный момент в этом сезоне 17 побед, в том числе четыре этапа Тур де Франс, Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), одержавший в 2023 году пять побед на шоссе и ставший серебряным призёром в групповой гонке на Чемпионате мира в Глазго, Арно Де Ли (Lotto Dstny), у которого в этом сезоне 10 побед, в том числе на Гран-при Квебека, и Сиан Эйтдебрукс (Bora-hansgrohe), финишировавший 8-м на Вуэльте Испании-2023.

 

Ремко Эвенепул получил третий в карьере «Хрустальный велосипед» как лучший бельгийский велогонщик 2023 года

 

 

 

 Как лучшая велогонщица Бельгии, «Хрустальный велосипед» второй год подряд получила Лотте Копеки (Lotte Kopecky), ставшая чемпионкой мира в групповой гонке, выигравшая женский Тур Фландрии, одержавшая победу в групповой гонке и разделке чемпионата Бельгии, занявшая 2-е место на женском Тур де Франс. 

 

 Натан Ван Хойдонк (Jumbo-Visma), вынужденный завершить карьеру из-за проблем с сердцем, получил «Хрустальный велосипед» как лучший бельгийский доместик года. Он входил в состав Jumbo-Visma на Тур де Франс-2023, где помогал Йонасу Вингегору одержать вторую подряд победу.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Хрустальный велосипед

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 08:01 | Регистрация: 4.07.2011

    В прошлом году ремко получил самый титулованный приз Vélo d'Or , золотой велосипед, интересно, кто будет в этом году?

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Gree-Tour of Guangxi

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Комментарии

  • Андрей А
    Тур Турции-2023. Этап 3 (9)
    Андрей А-Фото

    Ну Astana насобирала второсортных гонок в конце сезона.

  • motte
    Ремко Эвенепул получил третий ... (1)
    motte-Фото

    В прошлом году ремко получил самый титулованный приз Vélo d'Or , золотой велосипед, интересно, кто будет в этом году?

  • VeloVelo
    Тур Турции-2023. Этап 2 (11)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо.
  • VeloVelo
    Тим Деклерк подписал двухлетни ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Тима! Обожаю! И Удачи желаю! ))

    На таких людях держится пелотон, да и всё шоссе, чего уж там.


    Катарпиллер еще даст жару, уверен ))
    А Лефевр, не мне его осуждать, это уж точно ))

  • VeloVelo
    Тур Турции-2023. Этап 3 (9)
    VeloVelo-Фото

    Брависсимо Луценко, Техада и Астана!

  • VeloVelo
    Тур Турции-2023. Алексей Луцен ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Лёша вырос, возмужал, заматерел, судя по последним фотам. 

    P.S. Уже как-то не очень называть его Лёшей. Теперь только Алексей )

  • Astanaforever
    Тур Турции-2023. Алексей Луцен ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Я удивляюсь UCI. За такой адский , горный этап начисляют победителю всего 14 очков.Я понимаю, что квалификация гонки (2.1)..но за такие сложные этапы давать так мало, это ваще кощунственно по отношению к гонщикам. Что вчера за стол, что сегодня за адский подъем одинаково по 14 очков.. Да уж.
  • Meridale
    Тим Деклерк подписал двухлетни ... (6)
    Meridale-Фото

    Что-то не ладно в королевстве Лефевровом... За столько лет у Деклерка наверное на горбу уже отпечаталась надпись QuickStep, как и ассоциации у больщиков при упоминание его имени.

  • dmar
    Андрей Зейц выиграл «Тур Кюсю» ... (5)
    dmar-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Маладцы! Зейц в составе Астаны на 2024 год как и Антонио обеспечены. На следующий год поедут в тур Афганистана и Сомали.
    Стёб па?
  • sashaney
    Тим Деклерк подписал двухлетни ... (6)
    sashaney-Фото
    Цитата: Astanaforever
    По видимому главным спонсором Трек является международный Пенсионный фонд .
    Как раз в этом случае думаю пенсионер отработает своё. Тем более он у Патрика был согласен на понижение пенсии.

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
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