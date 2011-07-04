Велокоманда Soudal Quick Step о травме Ремко Эвенепула

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- Дата:
- Вчера, 21:57
Перелом ключицы и лопатки у Ремко Эвенепула
Чемпион Бельгии, капитан команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул был в числе пострадавших в массовом падении на спуске 4-го этапа Тура Страны Басков. Он сошёл с гонки.
Команда Soudal Quick Step сообщает, что у Ремко Эвенепула перелом правой ключицы и лопатки.
24-летний гонщик в пятницу поедет в Бельгию, где ему проведут операцию на ключице. Дальнейшее обследование он будет проходить в больнице города Херенталс (Herentals).
В обращении в соцсетях Ремко Эвенепул сказал: «Моя ключица и лопатка сломаны. Таким образом, мои планы на ближайшие гонки изменятся, но, надеюсь, не поменяются долгосрочные планы. Мне надо будет выполнять рекомендации врачей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим велогонщикам».
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