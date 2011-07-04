Велокоманда Soudal Quick Step о травме Ремко Эвенепула

Перелом ключицы и лопатки у Ремко Эвенепула

Чемпион Бельгии, капитан команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул был в числе пострадавших в массовом падении на спуске 4-го этапа Тура Страны Басков. Он сошёл с гонки.

Команда Soudal Quick Step сообщает, что у Ремко Эвенепула перелом правой ключицы и лопатки.

24-летний гонщик в пятницу поедет в Бельгию, где ему проведут операцию на ключице. Дальнейшее обследование он будет проходить в больнице города Херенталс (Herentals).

В обращении в соцсетях Ремко Эвенепул сказал: «Моя ключица и лопатка сломаны. Таким образом, мои планы на ближайшие гонки изменятся, но, надеюсь, не поменяются долгосрочные планы. Мне надо будет выполнять рекомендации врачей. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим велогонщикам».