Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

Второй год подряд Ремко Эвенепул берёт золотую медаль в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту. 24-летний бельгийский велогонщик на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе вписал себя в историю, выиграв вторую в карьере радужную майку чемпиона мира всего через полтора месяца после победы в этой же дисциплине на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом смог защитить свой титул, он преодолел дистанцию в 46,1 км за 53 минуты 1,98 секунды со средней скоростью 52.156 км/час.

За минуту до старта Ремко Эвенепулу пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда на его велосипеде, окрашенном в золотой цвет в честь победы на Олимпиаде, слетела цепь. Цепь успели поправить за считанные секунды до намеченного времени отправления на дистанцию, запасной велосипед не понадобился, и Ремко Эвенепул полетел к своей очередной исторической победе.

Как и в прошлом году, основным соперником Ремко Эвенепула в борьбе за титул чемпиона мира в гонке с раздельным стартом стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna).

На первой промежуточной отсечке через 12,5 км после старта действующий чемпион мира Эвенепул опередил на 6,7 секунд двукратного чемпиона мира Ганну. Первые 12,5 км дистанции олимпийский чемпион преодолел со средней скоростью 54.932 км/час.

На второй промежуточной отсечке, расположенной на 26,6 км, преимущество Ремко Эвенепула увеличилось до 9,2 секунды над Филиппо Ганной, а отрезок между отсечками он преодолел со средней скоростью 45.727 км/час.

На третьей промежуточной отсечке, расположенной на 36,7 км, преимущество Эвенепула возросло до 19 секунд над Ганной. Дистанцию между отсечками бельгиец преодолел со средней скоростью 54.797 км/час.

На заключительном отрезке дистанции чемпионата мира Филиппо Ганна показал среднюю скорость 58.687 км/час и смог отыграть 12 секунд, но этого хватило только для серебра чемпионата мира, как и в прошлом году.

Филиппо Ганна стал двукратным подряд обладателем серебра чемпионата мира в гонке раздельным стартом, между этими серебряными медалями он выиграл и серебро Олимпиады-2024 в этой дисциплине.

Третье место в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе занял 28-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини, действующий чемпион Европы в разделке, который уступил Ремко Эвенепулу 54,44 секунды.

Ремко Эвенепул: «Мне понадобилось время, чтобы снова почувствовать себя хорошо и набрать форму, но всё успел вовремя. День получился довольно трудным. Цепь слетела за минуту до старта. И я вышел на старт без измерителя мощности, так что ехал разделку только по ощущениям.

Я довольно сильно продавливал на втором небольшом подъёме, на спуске тоже выложился по полной. Без измерителя мощности было безумно сложно удерживать скорость на последних пяти километрах, потому что мне надо было продавливать, но в то же время не выходить за свой лимит, потому что я не имел понятия, какую мощность выдаю. Так что, наверное, это была самая сложная индивидуальная гонка на время в моей жизни. Но в итоге, если хочешь выиграть, надо уметь чувствовать своё тело. Такое случается. Мы выиграли, а это самое главное.

Но в разделке, особенно на чемпионатах мира, не важно, какой разрыв. Я видел, что моё время показывают зелёным, поэтому отпраздновал».