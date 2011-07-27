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Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — двукратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время

 

 

Второй год подряд Ремко Эвенепул берёт золотую медаль в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту. 24-летний бельгийский велогонщик на Чемпионате мира-2024 в Цюрихе вписал себя в историю, выиграв вторую в карьере радужную майку чемпиона мира всего через полтора месяца после победы в этой же дисциплине на Олимпийских играх-2024 в Париже.  

 

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Dario Belingheri / Getty Images - Photo credit: ©Dario Belingheri /Getty Images

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

 

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом смог защитить свой титул, он преодолел дистанцию в 46,1 км за 53 минуты 1,98 секунды со средней скоростью 52.156 км/час.   

 

За минуту до старта Ремко Эвенепулу пришлось пережить несколько неприятных секунд, когда на его велосипеде, окрашенном в золотой цвет в честь победы на Олимпиаде, слетела цепь. Цепь успели поправить за считанные секунды до намеченного времени отправления на дистанцию,  запасной велосипед не понадобился, и Ремко Эвенепул полетел к своей очередной исторической победе.

 

Как и в прошлом году, основным соперником Ремко Эвенепула в борьбе за титул чемпиона мира в гонке с раздельным стартом стал итальянский велогонщик Филиппо Ганна (Filippo Ganna).

 

На первой промежуточной отсечке через 12,5 км после старта действующий чемпион мира Эвенепул опередил на 6,7 секунд двукратного чемпиона мира Ганну. Первые 12,5 км дистанции олимпийский чемпион преодолел со средней скоростью 54.932  км/час.

 

На второй промежуточной отсечке, расположенной на 26,6 км, преимущество Ремко Эвенепула увеличилось до 9,2 секунды над Филиппо Ганной, а отрезок между отсечками он преодолел со средней скоростью 45.727 км/час.

 

На третьей промежуточной отсечке, расположенной на 36,7 км, преимущество Эвенепула возросло до 19 секунд над Ганной. Дистанцию между отсечками бельгиец преодолел со средней скоростью 54.797 км/час.

 

На заключительном отрезке дистанции чемпионата мира Филиппо Ганна показал среднюю скорость 58.687 км/час и смог отыграть 12 секунд, но этого хватило только для серебра чемпионата мира, как и в прошлом году.

 

Филиппо Ганна стал двукратным подряд обладателем серебра чемпионата мира в гонке раздельным стартом, между этими серебряными медалями он выиграл и серебро Олимпиады-2024 в этой дисциплине.

 

Третье место в индивидуальной гонке на время на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе занял 28-летний итальянский велогонщик Эдоардо Аффини, действующий чемпион Европы в разделке, который уступил Ремко Эвенепулу 54,44 секунды.

 

 

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

 

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

Ремко Эвенепул — чемпион мира-2024 в индивидуальной гонке на время

 

Ремко Эвенепул: «Мне понадобилось время, чтобы снова почувствовать себя хорошо и набрать форму, но всё успел вовремя. День получился довольно трудным. Цепь слетела за минуту до старта. И я вышел на старт без измерителя мощности, так что ехал разделку только по ощущениям.

 

Я довольно сильно продавливал на втором небольшом подъёме, на спуске тоже выложился по полной. Без измерителя мощности было безумно сложно удерживать скорость на последних пяти километрах, потому что мне надо было продавливать, но в то же время не выходить за свой лимит, потому что я не имел понятия, какую мощность выдаю. Так что, наверное, это была самая сложная индивидуальная гонка на время в моей жизни. Но в итоге, если хочешь выиграть, надо уметь чувствовать своё тело. Такое случается. Мы выиграли, а это самое главное.

 

Но в разделке, особенно на чемпионатах мира, не важно, какой разрыв. Я видел, что моё время показывают зелёным, поэтому отпраздновал».

 

Результаты индивидуальной гонки на время у мужчин категори элита Чемпионата мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024 ITT гонка с раздельным стартом разделка индивидуальная гонка на время

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:42 | Регистрация: 27.07.2011

    Что за .... В два раза ниже ростом а силища... Ммм поспорить можно кто круче в этом году погги или этот крыпыш

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Комментарии

  • Джамайка
    Тур Люксембурга-2024. Этап 5. ... (3)
    Джамайка-Фото

    особо не раздергивали, по моему. УАЕ и только они догоняли двоих отрывщиков, Хирши и другие работали на Аюсо. Но за 10-9 км, на последнем круге, ВДП зевнул, нужно было следить за ближними соперниками, не ждать, когда отставание от Тибери вырастет до 15 сек, а сразу ловить, или пытаться переложиться в одиночку, Эмиратв бы подхватили. Всего то 7-8 км до финиша было, шансы сохранить майку были высоки. 

    но понятно, в гонке не уследишь за всеми...

  • Pi-man
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    Pi-man-Фото
    Ну, при этом он все еще третий в рейтинге UCI. Сразу после Погачара и Эвенепула
  • gumanoidd
    Первая победа Тима Мерлира в м ... (3)
    gumanoidd-Фото

    Филипсен в этом годе както спекся

  • gumanoidd
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (8)
    gumanoidd-Фото

    на спуске нельзя опу от седла отрывать

  • DenisRodikov
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    DenisRodikov-Фото

    Слушайте, а что с результатами Роглича? Мне казалось, что старт был через 1:30 у лидеров и Роглич приехал на финиш с Ганной. Значит, он проиграл ему 1:30, а не 2:00 как в протоколе?

    Или старт лист был с ошибкой?

  • rude_rider
    Ремко Эвенепул — чемпион мира- ... (1)
    rude_rider-Фото
    Что за .... В два раза ниже ростом а силища... Ммм поспорить можно кто круче в этом году погги или этот крыпыш
  • error
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    error-Фото

    Больше всего удивил проигрыш Тарлинга... я думал он следующий король... хотя молодой все впереди... 

    з.ы. за Ганну абидно.... болел за него

  • RVL
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (1)
    RVL-Фото

    Что то Деми разделку поперла...

    Такая худышка , всегда ее горной гонщицей считал...

  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    RVL-Фото

    Можно брать в коллекцию аватаровpleasantry

    Уважуха 

  • Lucky
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (20)
    Lucky-Фото

    Вот если он еще групповую выиграет, это точно будет памятник при жизни и рекорд на все времена, мотивация на это у него запредельная, хоть и конкуренты с этим точно будут не согласны

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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