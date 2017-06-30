Ремко Эвенепул о целях на 2024 год

Ремко Эвенепул назван лучшим спортсменом 2023 года в Бельгии

Третий раз в карьере и второй год подряд (после 2019 и 2022 года) Ремко Эвенепул получил одну из самых важных наград своей страны - выбран лучшим спортсменом года в Бельгии. В голосовании Ремко Эвенепул на 300 очков обошёл другого претендента на это звание - Луку Бреселя (Luca Brecel), действующего чемпиона мира по снукеру.

В этом сезоне 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step одержал 13 побед, в том числе второй год подряд одержал победу на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на время, выиграл три этапа Вуэльты Испании, в третий раз выиграл Классику Сан-Себастьяна. Ремко Эвенепул стал первым после Тома Боонена бельгийским велогонщиком, которого трижды выбирали лучшим спортсменом года в Бельгии.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Ремко Эвенепул: «Конечно, для меня честь стать спортсменом года, я горжусь этим и благодарен всем, кто за меня проголосовал. В прошедшем сезоне я одержал несколько красивых побед, но всегда нужно стремиться к большему. Я решительно настроен упорно работать вместе с командой, чтобы добиться ещё больших побед в следующем году».

В общении с журналистами бельгийских изданий Het Nieuwsblad и Sporza, Ремко Эвенепул рассказал, какие цели ставит перед собой на 2024 год.

Ремко Эвенепул: «В следующем сезоне сосредоточусь на Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс, Олимпийских играх в Париже и Чемпионате мира. Мои цели — бороться за третью победу на Льеж, а также мечтаю уехать из Парижа с двумя медалями.

Ещё - Тур. Это будет путешествие в неизвестное. С Йонасом Вингегором, Тадеем Погачаром и Приможем Рогличе, богами Гранд-туров, гонка пойдёт в полную силу с самого старта. Мои амбиции — топ-5, если получится выступить лучше, это была бы сбывшаяся мечта. Победа на этапе Тур де Франс тоже моя цель, тогда бы у меня получилась прекрасная трилогия из побед этапов на каждом Гранд-туре.

Тур и Олимпийские игры будут в июле, который станет, возможно, самым важным месяцем моей жизни.

Где начну сезон? Пока не известно. Это должно стать сюрпризом. Могу только сказать, что не поеду тренироваться на высоте перед Льеж. В следующем сезоне у меня будет меньше гонок.

С мая начнётся подготовка к Туру и Олимпиаде. Я буду вдали от дома в тренировочном лагере на высоте и проеду несколько гонок, поэтому перед Льежем хочу провести как можно больше времени на моей базе в Испании, поближе к семье. Там могу тренироваться подъёмы, там легче набрать километры на моём разделочном велосипеде. Но, самое главное, это поможет мне остаться свежим ментально. Хочу начать подготовку к Туру как можно более свежим, со свободной головой.

Я не садился на велосипед пять недель. Я быстро набираю форму, это показывает, что я спокоен. Во время тренировок замечаю, что могу делать всё в соответствии с планом».

Первый тренировочный сбор команды Soudal Quick Step пройдёт с 11 по 22 декабря в Кальпе.