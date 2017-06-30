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Ремко Эвенепул о целях на 2024 год

Ремко Эвенепул назван лучшим спортсменом 2023 года в Бельгии

 

 

Третий раз в карьере и второй год подряд (после 2019 и 2022 года) Ремко Эвенепул получил одну из самых важных наград своей страны - выбран лучшим спортсменом года в Бельгии. В голосовании Ремко Эвенепул на 300 очков обошёл другого претендента на это звание - Луку Бреселя (Luca Brecel), действующего чемпиона мира по снукеру.

 

В этом сезоне 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step одержал 13 побед, в том числе второй год подряд одержал победу на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, стал чемпионом мира в индивидуальной гонке на  время, выиграл три этапа Вуэльты Испании, в третий раз выиграл Классику Сан-Себастьяна. Ремко Эвенепул стал первым после Тома Боонена бельгийским велогонщиком, которого трижды выбирали лучшим спортсменом года в Бельгии.

 

Ремко Эвенепул назван лучшим спортсменом 2023 года в Бельгии

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Ремко Эвенепул: «Конечно, для меня честь стать спортсменом года, я горжусь этим и благодарен всем, кто за меня проголосовал. В прошедшем сезоне я одержал несколько красивых побед, но всегда нужно стремиться к большему. Я решительно настроен упорно работать вместе с командой, чтобы добиться ещё больших побед в следующем году».

 

В общении с журналистами бельгийских изданий Het Nieuwsblad и Sporza, Ремко Эвенепул рассказал, какие цели ставит перед собой на 2024 год.

 

Ремко Эвенепул: «В следующем сезоне сосредоточусь на Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс, Олимпийских играх в Париже и Чемпионате мира. Мои цели — бороться за третью победу на Льеж, а также мечтаю уехать из Парижа с двумя медалями.

 

Ещё - Тур. Это будет путешествие в неизвестное. С Йонасом Вингегором, Тадеем Погачаром и Приможем Рогличе, богами Гранд-туров, гонка пойдёт в полную силу с самого старта. Мои амбиции — топ-5, если получится выступить лучше, это была бы сбывшаяся мечта. Победа на этапе Тур де Франс тоже моя цель, тогда бы у меня получилась прекрасная трилогия из побед этапов на каждом Гранд-туре.

 

Тур и Олимпийские игры будут в июле, который станет, возможно, самым важным месяцем моей жизни.

 

Где начну сезон? Пока не известно. Это должно стать сюрпризом. Могу только сказать, что не поеду тренироваться на высоте перед Льеж. В следующем сезоне у меня будет меньше гонок.

 

С мая начнётся подготовка к Туру и Олимпиаде. Я буду вдали от дома в тренировочном лагере на высоте и проеду несколько гонок, поэтому перед Льежем хочу провести как можно больше времени на моей базе в Испании, поближе к семье. Там могу тренироваться подъёмы, там легче набрать километры на моём разделочном велосипеде. Но, самое главное, это поможет мне остаться свежим ментально. Хочу начать подготовку к Туру как можно более свежим, со свободной головой.

 

Я не садился на велосипед пять недель. Я быстро набираю форму, это показывает, что я спокоен. Во время тренировок замечаю, что могу делать всё в соответствии с планом».

 

Первый тренировочный сбор команды Soudal Quick Step пройдёт с 11 по 22 декабря в Кальпе.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Не тяжела для него будет эта ноша?.Лишь бы тазик он не расплескал ....)))

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Максим Ван Гильс отстранён от ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Ваще офигели эти бельгийцы в последнее время.
  • Astanaforever
    Ремко Эвенепул о целях на 2024 ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Не тяжела для него будет эта ноша?.Лишь бы тазик он не расплескал ....)))
  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс поедет на трен ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче, этот Киан сломал всю систему контрактов в проф.велоспорте. Теперь посмотрев на эту вакханалию , любой гонщик польстившись выгодным контрактом, просто можно будет уведомить свой переход в другую команду через спортивное агентство, представлящим его интересы. И все. Переход оформлен без последствий для соблазнившей команде. ВВА и теперь КЭ не дадут соврать. Висме позор и отныне презрение. И еще. У Роглича контракт закончился с JV на момент перехода и сравнение с ним неуместно...если, что.
  • BlAr
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    BlAr-Фото
    Да пусть прикидывается! Забавно было!
  • Earl57
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Earl57-Фото
    Он уже тогда мог обе объединяющиеся команды с потрохами купить и не поморщиться. Именно поэтому босс его прежней команды пытался выжать с него как можно больше.
    У Ваута много личных рекламных контрактов плюс инвестиции в бизнес. К тому же на гонках в велокроссе помимо призовых есть так называемые стартовые деньги - когда топовым гонщикам платят просто за то, что они появились на старте. Расценки зависят от степени звездности. Больше всего платят "большой тройке" - ВВА, МВДП и Пидкоку. В прошлом году, например, им платили 20 000, 15 000 и 10 000 евро соответственно. За каждую гонку с их участием. При этом организаторы гонок еще дерутся за место в календаре в то время, когда эта троица изволит выступать. Потому что доходы гонок с их участием в разы превосходят доходы гонок, где их нет. Поэтому другие кроссмены и менеджеры их команд все настойчивее требуют что-то с этим сделать...
  • старт-шоссе 82
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    старт-шоссе 82-Фото

    Для того чтобы бороться за подиум на тур де Франс 24 - Карапасу надо не только востановить былую форму, но и чуток добавить ...  И всё равно ,ему чтобы обойти Погачара или Вингегорда без её величества фортуны не обойтись.

  • AlpenFlow
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Виктор Сироткин
    какой 2021г. !?!?!? ван Арт в сентябре 2018 сбежал из старой команды (UCI ему это разрешило) и в декабре уже сидел с пустой тарелочкой на презентации у Джамбы.
    https://vk.com/album243758529_255597698?z=photo243758529_456239976
    У него другая ситуация была: он мотивировал свой уход тем, что был недоволен руководством его команды, которое с ним не обсуждало вопрос о слиянии команд Vérandas Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij в Roompot-Crelan. А руководство в ответ: "кто ты такой, чтоб с тобой обсуждать наш бизнес?" И уходил он из команды чуть ли не треьего дивизиона. И, на сколько я понял, по итогам судебных разбирательств, ван Арт сам лично выплатил 600 (а я запомнил что 900)тыс.евро в пользу покинутой команды.
    Сами же писали новости
    https://velolive.com/velo_team/16755-wout-van-aert-razorval-kontrakt-s-komandoy
    -verandas-willems-crelan.html
    https://velolive.com/velo_name/16970-uci-razreshil-wout-van-aert-podpisat-kontr
    akt-s-komandoy-na-2019-god.html
    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html
    Вресатляют прошлые финансовые возможности Ван Арта-гонщика команды третьего дивизиона!
  • motte
    Ричард Карапас: «Моя цель — Ту ... (5)
    motte-Фото

    О, как!!!

    Удачи, а "прикидываться" не будешь?-:)

  • Astanaforever
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Короче все менеджеры команд хороши, совесть понятие для них чуждо, не пальцем деланные и при возможности идут на непристойные предложения для своих мальчиков. Ахааааааааааааааааа! )))) Западный мир..че сказать..
  • Виктор Сироткин
    Киан Эйтдебрукс выехал на трен ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    какой 2021г. !?!?!? ван Арт в сентябре 2018 сбежал из старой команды (UCI ему это разрешило) и в декабре уже сидел с пустой тарелочкой на презентации у Джамбы.

    https://vk.com/album243758529_255597698?z=photo243758529_456239976

    У него другая ситуация была: он мотивировал свой уход тем, что был недоволен руководством его команды, которое с ним не обсуждало вопрос о слиянии команд Vérandas Willems-Crelan и Roompot-Nederlandse Loterij в Roompot-Crelan. А руководство в ответ: "кто ты такой, чтоб с тобой обсуждать наш бизнес?" И уходил он из команды чуть ли не треьего дивизиона. И, на сколько я понял, по итогам судебных разбирательств, ван Арт сам лично выплатил 600 (а я запомнил что 900)тыс.евро в пользу покинутой команды.

    Сами же писали новости

    https://velolive.com/velo_team/16755-wout-van-aert-razorval-kontrakt-s-komandoy
    -verandas-willems-crelan.html

    https://velolive.com/velo_name/16970-uci-razreshil-wout-van-aert-podpisat-kontr
    akt-s-komandoy-na-2019-god.html

    https://velolive.com/velo_name/21201-wout-van-aert-po-resheniyu-suda-dolzhen-vy
    platit-byvshey-komande-662-tysyachi-evro.html

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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