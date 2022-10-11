Ремко Эвенепул получил “Хрустальный велосипед” как лучший бельгийский велогонщик года

“Хрустальный велосипед” – награда Ремко Эвенепула как лучшего велогонщика Бельгии в 2022 году

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил признание как лучший велогонщик Бельгии прошедшего сезона. Первый с 1978 года бельгиец, выигравший Гранд-тур, первый с 1977 года бельгийский победитель Вуэльты Испании, первый за 10 лет бельгийский чемпион мира в групповой гонке, Ремко Эвенепул в этом году также добавил к своему внушительному для 22-летнего велогонщика списку побед классику Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, а также вторую победу на Классике Сан-Себастьяна.

Всего за 2022 год Ремко Эвенепул одержал 15 побед - начал выигрывать гонки в феврале, с этапа Вуэльты Валенсии, и триумфально завершил сезон победой на Гранд-туре Вуэльте Испании-2022 и радужной майкой чемпиона мира в групповой гонке.

Ремко Эвенепул получил “Хрустальный велосипед” уже во второй раз в карьере. Первым его наградили в 2019 году за впечатляющую кампанию в первый год в профессиональном велоспорте.

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Ремко Эвенепул: «Я выиграл Вуэльту, но считаю, что через три года “Хрустальный велосипед” мне принёс титул чемпиона мира. Я очень благодарен за то, что меня назвали лучшим велогонщиком страны в этом году, это особенное достижение. Поэтому хочу насладиться моментом, так как повторить сезон 2022 года будет непросто.

У меня получился великолепный год, думаю, всё изменила и дала мотивацию, а также силы на вторую часть сезона победа на Льеж-Бастонь-Льеж. А вторая часть сезона стала невероятной.

В следующем году главная для меня цель — продолжать развиваться, прогрессировать вместе с командой. Но сначала надо отдохнуть, с нетерпением жду каникулы перед тем, как снова сяду на велосипед».

Ремко Эвенепул стал самым молодым с 1992 года, со времени основания премии гонщиком, у которого уже две “Хрустальных велосипеда”.

Во время церемонии журналисты не удержались от вопроса о месте Тур де Франс в планах Ремко Эвенепула. В интервью Het Laatste Nieuws он ответил:

«Тур де Франс – “миссия”, которой станет приоритетной. Однажды хочу выиграть и эту гонку. Это самая большая мечта. Но она не исключает, что в сезоне 2023 года цели будут другими. Пока что очень привлекательно выглядит Джиро д’Италия».

На вопрос, как команда разделит силы, если придётся бороться на Гранд-туре и за генеральную классификацию, и на спринтерских этапах, Ремко Эвенепул сказал, что если поставит целью общий зачёт, то предпочёл бы не делить силы команды на две задачи:

«Делить силы — рискованное решение, в том числе в отношении спринтеров, которые заслуживают сильного развозящего поезда, где будут, по меньшей мере, два гонщика. Такая комбинация будет затруднительной, так ведь? Мы с Фабио (Якобсеном) хорошо ладим, в обычных гонках мне самому нравится включаться в спринтерский поезд, но Гранд-тур – это другое.

Конечно, я должен принимать во внимание двух наших спринтеров, когда придётся выбирать Гранд-тур. Но, вообще-то, мы сумеем чётко всё разделить. Можно предположить, что я поеду Джиро, Фабио – Тур де Франс, а Тим (Мерлир) – Вуэльту».

Что касается программы гонок на следующий сезон, Ремко Эвенепул отметил, что предпочёл бы скопировать её с этого года:

«Весной я снова ограничу гонки, в расписании будет тренировочный лагерь, работа над прохождением подъёмов, разделкой. Могу теперь каждый год копировать подготовку к Вуэльте этого сезона, потому что она отлично сработала».