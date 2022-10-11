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Ремко Эвенепул получил “Хрустальный велосипед” как лучший бельгийский велогонщик года

“Хрустальный велосипед” – награда Ремко Эвенепула как лучшего велогонщика Бельгии в 2022 году

 

 

  Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) получил признание как лучший велогонщик Бельгии прошедшего сезона. Первый с 1978 года бельгиец, выигравший Гранд-тур, первый с 1977 года бельгийский победитель Вуэльты Испании, первый за 10 лет бельгийский чемпион мира в групповой гонке, Ремко Эвенепул в этом году также добавил к своему внушительному для 22-летнего велогонщика списку побед классику Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, а также вторую победу на Классике Сан-Себастьяна.

 

  Всего за 2022 год Ремко Эвенепул одержал 15 побед  - начал выигрывать гонки в феврале, с этапа Вуэльты Валенсии, и триумфально завершил сезон победой на Гранд-туре Вуэльте Испании-2022 и радужной майкой чемпиона мира в групповой гонке.

 

  Ремко Эвенепул получил “Хрустальный велосипед” уже во второй раз в карьере. Первым его наградили в 2019 году за впечатляющую кампанию в первый год в профессиональном велоспорте.

 

Ремко Эвенепул получил “Хрустальный велосипед” как лучший бельгийский велогонщик года

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©PhotoNews - Photo credit: ©PhotoNews

 

  Ремко Эвенепул: «Я выиграл Вуэльту, но считаю, что через три года “Хрустальный велосипед” мне принёс титул чемпиона мира. Я очень благодарен за то, что меня назвали лучшим велогонщиком страны в этом году, это особенное достижение. Поэтому хочу насладиться моментом, так как повторить сезон 2022 года будет непросто.

 

  У меня получился великолепный год, думаю, всё изменила и дала мотивацию, а также силы на вторую часть сезона победа на Льеж-Бастонь-Льеж. А вторая часть сезона стала невероятной. 

 

  В следующем году главная для меня цель — продолжать развиваться, прогрессировать вместе с командой. Но сначала надо отдохнуть, с нетерпением жду каникулы перед тем, как снова сяду на велосипед».

 

 Ремко Эвенепул стал самым молодым с 1992 года, со времени основания премии  гонщиком, у которого уже две “Хрустальных велосипеда”.

 

  Во время церемонии журналисты не удержались от вопроса о месте Тур де Франс в планах Ремко Эвенепула. В интервью Het Laatste Nieuws он ответил:

 

  «Тур де Франс – “миссия”, которой станет приоритетной. Однажды хочу выиграть и эту гонку. Это самая большая мечта. Но она не исключает, что в сезоне 2023 года цели будут другими. Пока что очень привлекательно выглядит Джиро д’Италия».

 

 На вопрос, как команда разделит силы, если придётся бороться на Гранд-туре и за генеральную классификацию, и на спринтерских этапах, Ремко Эвенепул сказал, что если поставит целью общий зачёт, то предпочёл бы не делить силы команды на две задачи:

 

  «Делить силы — рискованное решение, в том числе в отношении спринтеров, которые заслуживают сильного развозящего поезда, где будут, по меньшей мере, два гонщика. Такая комбинация будет затруднительной, так ведь? Мы с Фабио (Якобсеном) хорошо ладим, в обычных гонках мне самому нравится включаться в спринтерский поезд, но Гранд-тур – это другое.

 

  Конечно, я должен принимать во внимание двух наших спринтеров, когда придётся выбирать Гранд-тур. Но, вообще-то, мы сумеем чётко всё разделить. Можно предположить, что я поеду Джиро, Фабио – Тур де Франс, а Тим (Мерлир) – Вуэльту».

 

  Что касается программы гонок на следующий  сезон, Ремко Эвенепул отметил, что предпочёл бы скопировать её с этого года:

 

«Весной я снова ограничу гонки, в расписании будет тренировочный лагерь, работа над прохождением подъёмов, разделкой. Могу теперь каждый год копировать подготовку к Вуэльте этого сезона, потому что она отлично сработала».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Quick-Step Alpha Vinyl

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Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 3 (1)
    nightbuster33-Фото

     Хорошо,что в команде есть такой ЧЕЛОВЕК и гонщик,как А.Зейтц,8-ой в гору и в общем зачете.А ведь был в отрыве с двумя первыми призерами.Конец сезона однако.Главное,продлит ли свой контракт с Астаной или....?

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    Может это говорит о не соответствии уровня подготовки стандартам Про Тайм до прихода в Астану,,т.е.до 1авг.с.г. поэтому и результаты у него скачут:вверх-вниз.Главное у него есть ВЕРХ,на который и будут опираться при подготовке к будущему сезону.
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото
    В гонке участвует Харльд Лопез из молодежной Астаны,21год,эквадорец.
  • akhmetov45
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    akhmetov45-Фото
    Ангеля Лопеса?
  • flugegeheimen
    Алекс Даусетт о часовом рекорд ... (5)
    flugegeheimen-Фото
    Надеюсь, Ваут и Ремко не станут страдать этй ерундой, а сосредоточатся на монументах, чемпионатах мира и гранд турах
  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    Не надо ожидать от Лопеза слишком много.Даже если, он будет в 10-ке с разрывомв 1-1.5мин.будет здорово.В рядах много известных имен,да и неизвестные могут преподнести сюрприз.

  • sixpack
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    sixpack-Фото

    Цитата: nightbuster33
    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

     

    да завтра все равно генерал перевернется

  • Yuriy 17
    Тур Лангкави. Глеб Сырица одер ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Большой молодец

  • velodoctor
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    velodoctor-Фото

    Из того, что я заметил, Сырица хорош на свежачка, чем длиннее гонка, тем ему сложнее. Тур Лангкави отличное место, чтобы посмотреть как и что он сможет ближе к концу гонки, темболее там масса спринтерских этапов.

  • nightbuster33
    Тур Лангкави-2022. Этап 2 (11)
    nightbuster33-Фото

    После дисквалификации первого ,за счет изменения призовых секунд для призеров,должен увеличится разрыв  во времени первого от остальных.Если конечно есть таковые в положении о гонке.

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Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
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