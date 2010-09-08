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Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

Ремко Эвенепул попал в завал через 21 км после старта на Ломбардии-2023

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

 

 

Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) упал через 21 км после старта классики Ломбардия-2023, но вернулся на велосипед и продолжил гонку. 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step не сразу поднялся, но вернулcя на велосипед. В это время впереди уже сформировался отрыв, а пелотон после завала замедлил скорость. Ремко Эвенепулу несколько раз подъезжал к врачу гонки из-за повреждения левой руки.

 

В завал в начале гонки попали помимо Ремко Эвенепула ещё несколько гонщиков - товарищ Ремко по команде Soudal Quick Step  Мори Вансевенан,  Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Джованни Алеотти (Bora-hansgrohe) и Шорд Бакс (UAE Team Emirates).

 

27-летний нидерландский гонщик команды UAE Team Emirates Шурд Бакс (Sjoerd Bax) после падения сошёл с гонки.

 

Ремко Эвенепул едет классику Монумент Ломбардия в третий раз в карьере.

 

Лишь три велогонщика в истории -  Эдди Меркс, Морено Аржентин и Тадей Погачар выигрывали в один сезон два Монумента - Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию. Ремко Эвенепул, выигравший Льеж-Бастонь-Льеж-2023 в этом году, может присоединиться к этому трио.

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Ломбардия-2023

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  1. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 20:06 | Регистрация: 8.09.2010

    Я сосвсем не его болельщик - но в данном случае очень обидно! А потом - хорошо вел гонку.

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Комментарии

  • s75
    Слияние команд Jumbo-Visma и S ... (7)
    s75-Фото

    да, это стало главной причиной

    Примоз Роглич покидает Jumbo-Visma в пользу BORA - hansgrohe.

    Словенскому звездному гонщику все еще не хватает победы на Тур де Франс в его послужном списке, а с выходом Йонаса Вингегора на мировую арену – и двумя победами в крупнейшей в мире велогоной гонке – эта мечта для гонщика Jumbo-Visma казалась все более и более нереальной.

    По словам нового работодателя Приможа Роглича, для словенца это был предел весов, когда он чуть больше недели назад разорвал контракт с "Джамбо-Висмой".

    - Я очень подробно слушал интервью Примоза. Мы узнали, что он уже не так счастлив в Джамбо-Висме из-за их понятных планов с руководящей ролью Йонаса Вингегора в силу его возраста. Он немного моложе и дважды выигрывал Тур де Франс, - говорит Ральф Денк, менеджер немецкой команды BORA - hansgrohe.

    Также недоволен тактикой Вуэльты.

    По словам Денка, Вуэльта Испании в этом году помогла Рогличу разорвать контракт и перейти в сборную Германии.

    Здесь он и Йонас Вингегор были поставлены в роли помощников гонщиков, когда давний помощник гонщика команды Зепп Кусс участвовал в гонках в майке лидера, а затем выиграл гонку, опередив своих товарищей по команде.

    - Примоз был не совсем доволен тем, как пошли дела на Вуэльте, поэтому я спросил его, готов ли он к разговору. Так что после Вуэльты все прошло довольно быстро, пока в четверг мы не подписали контракт.


    TV2 DK

  • Pugachev
    Ремко Эвенепул упал в начале к ... (1)
    Pugachev-Фото

    Я сосвсем не его болельщик - но в данном случае очень обидно! А потом - хорошо вел гонку.

  • Pugachev
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    Pugachev-Фото
    Признаться, я даже подумал - уедут!... Но этим все и прекрасно...
  • Pugachev
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    Pugachev-Фото
    Ох, Николай.... СК уже так заговаривается, что сразу после гонки вспоминаешь не красоту спорта, а его перлы либо промашки... Я понял, с какой ситуацией он ассоциировался у меня сегодня: туристы у пирамиды охают от восторга, а экскурсовод, который по пять раз на дню их водит, ленивым, безразличным голосом говорит о чем-то, давая понять несмышленым, что он и не такое видал... Что СК говорил во время главных атак... Просто уже странно. Надо в начале гонки - Курдюкова, а в конце - кого-нибудь более переживающего...
  • motte
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    motte-Фото

    Аааап, Тадейййййй!!!

    Мы живы и коньяк за тебя, ты вновь пишешь Историю!!!!

    Добавлю, за Сашу так же!!!!

  • JetRevel
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    JetRevel-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: JetRevel
    Цитата: Astanaforever
    Погачар не только уходит от всех под горку...но и на спуске делает это легко...как Фрумми и Нибали в свое время
    Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться
    Вообще не умел Закарин , а Фрум уж точно не хуже Акулы , способности которого спускаться как-то по-особенному, всего лишь миф .
    Мифические только Ваши комментарии
  • kwwk
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    kwwk-Фото

    Погги третий год подряд лучший гонщик по рейтингу, и вообще он лучший.

  • Grif
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    Grif-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Yuriy 17
    Как-то просто и легко ушёл Погачар на спуске от всех.

    Видимо, никто не хотел рисковать падением в конце сезона
    Правильную таблетку получил из машины , ничего не стесняются Эмираты ...

    А скольких не вывели и чо? Гончег, это жИзнь. И не нужно на говно исходить из за этого.

  • s75
    Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (26)
    s75-Фото
    оказывается, там в Китае еще и Фрум едет...
  • Гонщик
    Ломбардия-2023. Результаты (31)
    Гонщик-Фото

    Цитата: JetRevel
    Цитата: Astanaforever
    Погачар не только уходит от всех под горку...но и на спуске делает это легко...как Фрумми и Нибали в свое время
    Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться
    Вообще не умел Закарин , а Фрум уж точно не хуже Акулы , способности которого спускаться как-то по-особенному, всего лишь миф .

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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