Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

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- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:13
Ремко Эвенепул попал в завал через 21 км после старта на Ломбардии-2023
Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel) упал через 21 км после старта классики Ломбардия-2023, но вернулся на велосипед и продолжил гонку. 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step не сразу поднялся, но вернулcя на велосипед. В это время впереди уже сформировался отрыв, а пелотон после завала замедлил скорость. Ремко Эвенепулу несколько раз подъезжал к врачу гонки из-за повреждения левой руки.
В завал в начале гонки попали помимо Ремко Эвенепула ещё несколько гонщиков - товарищ Ремко по команде Soudal Quick Step Мори Вансевенан, Сэм Оомен (Jumbo-Visma), Джованни Алеотти (Bora-hansgrohe) и Шорд Бакс (UAE Team Emirates).
27-летний нидерландский гонщик команды UAE Team Emirates Шурд Бакс (Sjoerd Bax) после падения сошёл с гонки.
Ремко Эвенепул едет классику Монумент Ломбардия в третий раз в карьере.
Лишь три велогонщика в истории - Эдди Меркс, Морено Аржентин и Тадей Погачар выигрывали в один сезон два Монумента - Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардию. Ремко Эвенепул, выигравший Льеж-Бастонь-Льеж-2023 в этом году, может присоединиться к этому трио.
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