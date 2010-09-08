Ремко Эвенепул упал в начале классики Ломбардия-2023, но вернулся в гонку

s75

Слияние команд Jumbo-Visma и S ... (7) да, это стало главной причиной



Примоз Роглич покидает Jumbo-Visma в пользу BORA - hansgrohe.



Словенскому звездному гонщику все еще не хватает победы на Тур де Франс в его послужном списке, а с выходом Йонаса Вингегора на мировую арену – и двумя победами в крупнейшей в мире велогоной гонке – эта мечта для гонщика Jumbo-Visma казалась все более и более нереальной.



По словам нового работодателя Приможа Роглича, для словенца это был предел весов, когда он чуть больше недели назад разорвал контракт с "Джамбо-Висмой".



- Я очень подробно слушал интервью Примоза. Мы узнали, что он уже не так счастлив в Джамбо-Висме из-за их понятных планов с руководящей ролью Йонаса Вингегора в силу его возраста. Он немного моложе и дважды выигрывал Тур де Франс, - говорит Ральф Денк, менеджер немецкой команды BORA - hansgrohe.



Также недоволен тактикой Вуэльты.



По словам Денка, Вуэльта Испании в этом году помогла Рогличу разорвать контракт и перейти в сборную Германии.



Здесь он и Йонас Вингегор были поставлены в роли помощников гонщиков, когда давний помощник гонщика команды Зепп Кусс участвовал в гонках в майке лидера, а затем выиграл гонку, опередив своих товарищей по команде.



- Примоз был не совсем доволен тем, как пошли дела на Вуэльте, поэтому я спросил его, готов ли он к разговору. Так что после Вуэльты все прошло довольно быстро, пока в четверг мы не подписали контракт.



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Pugachev

Ремко Эвенепул упал в начале к ... (1) Я сосвсем не его болельщик - но в данном случае очень обидно! А потом - хорошо вел гонку.

Pugachev

Ломбардия-2023. Результаты (31) Признаться, я даже подумал - уедут!... Но этим все и прекрасно...

Pugachev

Ломбардия-2023. Результаты (31) Ох, Николай.... СК уже так заговаривается, что сразу после гонки вспоминаешь не красоту спорта, а его перлы либо промашки... Я понял, с какой ситуацией он ассоциировался у меня сегодня: туристы у пирамиды охают от восторга, а экскурсовод, который по пять раз на дню их водит, ленивым, безразличным голосом говорит о чем-то, давая понять несмышленым, что он и не такое видал... Что СК говорил во время главных атак... Просто уже странно. Надо в начале гонки - Курдюкова, а в конце - кого-нибудь более переживающего...

motte

Ломбардия-2023. Результаты (31) Аааап, Тадейййййй!!! Мы живы и коньяк за тебя, ты вновь пишешь Историю!!!! Добавлю, за Сашу так же!!!!

JetRevel

Ломбардия-2023. Результаты (31) Цитата: Гонщик Цитата: JetRevel Цитата: Astanaforever Погачар не только уходит от всех под горку...но и на спуске делает это легко...как Фрумми и Нибали в свое время Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться

Вообще не умел Закарин , а Фрум уж точно не хуже Акулы , способности которого спускаться как-то по-особенному, всего лишь миф . Мифические только Ваши комментарии

kwwk

Ломбардия-2023. Результаты (31) Погги третий год подряд лучший гонщик по рейтингу, и вообще он лучший.

Grif

Ломбардия-2023. Результаты (31) Цитата: Гонщик Цитата: Yuriy 17 Как-то просто и легко ушёл Погачар на спуске от всех.



Видимо, никто не хотел рисковать падением в конце сезона

Правильную таблетку получил из машины , ничего не стесняются Эмираты ...

Правильную таблетку получил из машины , ничего не стесняются Эмираты ...

А скольких не вывели и чо? Гончег , это жИзнь. И не нужно на говно исходить из за этого. А скольких не вывели и чо?, это жИзнь. И не нужно на говно исходить из за этого.

s75

Микаэль Мёркёв переходит в Ast ... (26) оказывается, там в Китае еще и Фрум едет...

Гонщик

Ломбардия-2023. Результаты (31) Цитата: JetRevel Цитата: Astanaforever Погачар не только уходит от всех под горку...но и на спуске делает это легко...как Фрумми и Нибали в свое время Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться Согласен на счёт Чензо,но Фруми)))Этот же вообще не умеет спускаться Вообще не умел Закарин , а Фрум уж точно не хуже Акулы , способности которого спускаться как-то по-особенному, всего лишь миф .