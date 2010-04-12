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Велокоманда Soudal Quick Step сообщила о травмах Ремко Эвенепула после инцидента на тренировке

Многочисленные переломы у Ремко Эвенепула после дорожного инцидента

 

 

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что Ремко Эвенепул получил переломы ребра, правой руки и лопатки в результате дорожного инцидента. Команда не раскрывает детали инцидента.

 

Ранее издания Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws сообщили, что происшествие случилось в Этингене (Oetingen), между Брюсселем и Антверпеном, когда Ремко Эвенепул тренировался в одиночку и врезался во внезапно открывшуюся дверь почтового фургона Bpost.

 

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила о травмах Remco Evenepoel после инцидента на тренировке

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

 

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step говорится: «После сегодняшнего инцидента на тренировке Ремко Эвенепул был доставлен в больницу, где выяснилось, что он получил переломы ребра, правой лопатки и правой руки.

 

Вскоре после инцидента Ремко был доставлен в госпиталь “Эразмус” в Андерлехте (Erasmus Hospital), где ему была проведена первичная диагностика. Теперь он отправится в больницу в Херентальсе (Herentals), где вместе с медицинским персоналом команды Soudal Quick-Step будет проведена дальнейшая оценка его травм и определены пути его восстановления.

 

Мы желаем ему скорейшего выздоровления!»

 

Велокоманда Soudal Quick Step вечером 3 декабря дополнила данные о состоянии Ремко Эвенепула:

 

«Обследования также выявили у Ремко Эвенепула ушибы обоих лёгких и вывих ключицы.

 

Ключица будет прооперирована  вечером, и в случае успеха Ремко сможет покинуть больницу завтра, 4 декабря. Затем на две недели его подвижность будет ограничена, после чего мы составим план его возвращения к тренировкам.

Soudal Quick-Step благодарит персонал больницы Херенталс за помощь!»

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step

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  1. Имя: Денис

    DenisRodikov

    4 декабря 2024 01:29 | Регистрация: 16.05.2015

    Жесть какая =( Базовые тренировки коту под хвост... Пусть выздоравливает поскорее!

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    4 декабря 2024 07:06 | Регистрация: 8.07.2017

    Проклятие злотого велосипеда никто не отменял

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  3. Имя: VictorSirotkin

    Виктор Сироткин

    4 декабря 2024 13:45 | Регистрация: 14.02.2016

    Ну понятно же, что в городе не нужно тренироваться, а только ехать аккуратно до выезда на нормальную тихую дорогу

  4. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    4 декабря 2024 14:34 | Регистрация: 8.09.2010

    Много у него тяжелых инцидентов разного рода... Наводит на мысли всякие...

    Но выздоравливает пусть скорее!

  5. Имя: Виталий

    Геродот

    4 декабря 2024 16:20 | Регистрация: 12.04.2010

    Цитата: Виктор Сироткин
    Ну понятно же, что в городе не нужно тренироваться, а только ехать аккуратно до выезда на нормальную тихую дорогу
    Тихая дорога в Бельгии это где?)) Бенилюкс это вам не Хацапетовка))

  6. Имя: Ернат

    Ernat78

    4 декабря 2024 16:23 | Регистрация: 5.09.2024

    Скорейщего выздоровления 

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Комментарии

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    JetRevel-Фото
    Хорошее решение для развития велоспорта и самого Тома,а то всё Арабы да Висма,интересный проект,жду от Тудоров также хорошего сезона.Я писал уже неоднократно,что Арабы и Висма губят спорт, хотя сложно обвинять гонщика в желании заработать деньги.В гонки должны быть четыре или пять команд которые будут иметь "реальных"претендентов на победу,а не двух биороботов которые уедут со старта и никто не станет их преследовать.В отрывы всегда ездили это нормально,но во многом из-за отсутствия лидера и сильного капитана никто не догоняет того же Поги когда он уезжал.
  • JetRevel
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хороший парень,универсал, имеет приличный индивидуальный ход,но не более того,тут ничего удивительного нет,вся Астана катается и базируется в Италии,у них есть ребята поинтереснее сейчас в Континенталке)

    Да и правильно называется ДАвидэ ТоньЯтти) капсом выделил ударение)
  • микеле оп-оп-оп
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Промежуточный вариант.

    Тем не менее -  хорошая сделка. Условия созданы. Давления нет. Есть свобода, здоровье и амбиции. Выбирай цель - и вперёд, на все деньги, как всегда и было. Главное (а Том, несомненно, парень умный), не  пересекать дорогу сами знаете кому)

  • василий
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    василий-Фото
    Плохая затея скорее всего
  • DenisRodikov
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    DenisRodikov-Фото

    Очень надеюсь, что у него будет форма лучших его времён и возможность гоняться по тому календарю, который ему интересен. Также важно, чтобы команда смогла обеспечить ему поддержку и получать приглашения на необходимые старты.

    Как по мне, то нет ничего хуже, чем ситуация с Ломбардией, когда Том был в форме и хотел ехать, а его не взяли на гонку.

  • ararat
    Давиде Тонеатти переходит в As ... (3)
    ararat-Фото
    Горняк?
  • Cyrill
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Cyrill-Фото
    Всего скорее - тот же уровень з/п, что и в Инеос, но дадут ему возможность заниматься и маунтинбайком... который позволит в свою очередь хоть как-то обосновать уровень з/п. А вот, если это не главная причина, тогда действительно странно.
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул: «Путь будет до ... (7)
    Невозмутимый-Фото
    Потому что с таблетками тренироваться на дороге ему не надо
  • Невозмутимый
    Ремко Эвенепул столкнулся с ма ... (21)
    Невозмутимый-Фото

    Водки всегда не хватает

  • Astanaforever
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Непонятный ход Пидкока.

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