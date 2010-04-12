Велокоманда Soudal Quick Step сообщила о травмах Ремко Эвенепула после инцидента на тренировке

Многочисленные переломы у Ремко Эвенепула после дорожного инцидента

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что Ремко Эвенепул получил переломы ребра, правой руки и лопатки в результате дорожного инцидента. Команда не раскрывает детали инцидента.

Ранее издания Het Nieuwsblad и Het Laatste Nieuws сообщили, что происшествие случилось в Этингене (Oetingen), между Брюсселем и Антверпеном, когда Ремко Эвенепул тренировался в одиночку и врезался во внезапно открывшуюся дверь почтового фургона Bpost.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

В пресс-релизе команды Soudal Quick Step говорится: «После сегодняшнего инцидента на тренировке Ремко Эвенепул был доставлен в больницу, где выяснилось, что он получил переломы ребра, правой лопатки и правой руки.

Вскоре после инцидента Ремко был доставлен в госпиталь “Эразмус” в Андерлехте (Erasmus Hospital), где ему была проведена первичная диагностика. Теперь он отправится в больницу в Херентальсе (Herentals), где вместе с медицинским персоналом команды Soudal Quick-Step будет проведена дальнейшая оценка его травм и определены пути его восстановления.

Мы желаем ему скорейшего выздоровления!»

Велокоманда Soudal Quick Step вечером 3 декабря дополнила данные о состоянии Ремко Эвенепула:

«Обследования также выявили у Ремко Эвенепула ушибы обоих лёгких и вывих ключицы.

Ключица будет прооперирована вечером, и в случае успеха Ремко сможет покинуть больницу завтра, 4 декабря. Затем на две недели его подвижность будет ограничена, после чего мы составим план его возвращения к тренировкам.

Soudal Quick-Step благодарит персонал больницы Херенталс за помощь!»