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Глава команды EF Education EasyPost: «Вся система набора очков UCI - это абсурд»

Глава команды EF Education EasyPost о системе начисления очков UCI и Мировом рейтинге

 

 

2024 год велокоманда Джонатана Воутерса (Jonathan Vaughters) завершила на 12-м месте в Мировом командном рейтинге UCI, потеряв по сравнению с прошлым сезоном одну позицию.  

 

В конце 2025 года завершится трёхлетний цикл, который определит команды, которые продолжат выступать на уровне Мирового тура. После прошлого цикла 2020 - 2022 года команда Воутерса едва не потеряла место в Мировом туре.

 

Состав команды EF Education EasyPost на 2025 год сформирован, и Джонатан Воутерс уже намечает планы борьбы в гонках, снова делая ставку на атакующий стиль, присущий команде. Но он считает абсурдной всю систему начисления очков за результаты в велогонках, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Глава команды EF Education EasyPost: «Вся система набора очков UCI - это абсурд»

 

Джонатан Воутерс: «Если речь идёт об очках UCI, я не хочу, чтобы в нашей команде один парень финишировал 4-м, другой - 11-м, а ещё один 19-м только ради того, чтобы мы получили кучу очков. Лично я считаю, что это просто грустно, скучно и очень цинично.

 

Мне хочется, чтобы вся команда помогала кому-то или планировала одержать победу с кем-то из гонщиков. Даже если на это у нас не будет почти никаких шансов, даже если это полностью лишит сил всю команду, и мы получим в итоге ноль очков UCI, потому что разнесли себя в пух и прах, но наш гонщик финиширует 84-м, это нормально. По крайней мере, мы поедем гонку с планом бороться за победу и попытаемся его реализовать. Это может не сработать по какой-то причине, но зато мы сделаем всё, что в наших силах.

 

Принципы построения нашей команды и наши цели будут отличаться от команд наподобие UAE, хотя бы с точки зрения показателей, которые мы хотим достичь, например, завоевать гороховую майку Тур де Франс. Эта майка была нашей давней мечтой, и, думаю, она символизирует, насколько мы сосредоточены, чтобы делать всё для нашей команды.

 

Есть ли у нас спринтер? Нет. Есть ли у нас кто-то, кто реально способен побороться за победу в общем зачёте Тур де Франс? Нет. И у нас не было никогда таких гонщиков. Поэтому, выходя на старт мы говорим: «Чего мы сможем достичь?»

 

Я стараюсь не допускать, чтобы команда говорила: «Хорошо, приедем и займём шестое место в генеральной классификации». Для большинства спонсоров, тех, кто поддерживает команду финансово, для болельщиков борьба за шестое место не имеет смысла.

 

В этом сезоне мы разбирали каждую гонку, смотрели, что можем такого сделать, что стало бы впечатляющим, интересным, весёлым и увлекательным. Давайте стремиться к этому, а не беспокоиться, например, об очках UCI.

 

Я считаю, что вся система рейтингов разработана людьми, которые на самом деле не знают, что они делают. Мне всё равно, какое место мы занимаем, лишь бы не 19-е, верно?

 

А по-настоящему меня волнуют завоевание гороховой майки Тур де Франс, победа на этапе Тур де Франс, победа на этапе Джиро д’Италия, всё, что выделяет команду.

 

В конце последнего цикла, когда находились под угрозой релегации, нам пришлось всю вторую половину того года выступать очень цинично, просто набирая очки. Это меня отталкивало. Мне казалось, что так выступать неправильно. Мы ехали даже не для того, чтобы побеждать, а чтобы нажиться за счёт других команд, финишируя на четвёртых и восьмых местах.

 

Категорически не хочу, чтобы мы снова оказались в таком же положении, потому что мне нравится выступать по принципу «всё или ничего». По такому же принципу у нас любят бороться  Бен Хили и Ричард Карапас.

 

Глава команды EF Education EasyPost: «Вся система набора очков UCI - это абсурд»

 

Ричард - самый талантливый гонщик из всех, с кем мне доводилось работать. Он невероятно одарён, но он немного похож на дикого коня в том смысле, что он далёк от запрограммированного, предельно сфокусированного, всё продумывающего типа спортсменов, которых мы видим сейчас на высшем уровне - они механистичны и похожи на роботов.

 

 Он - полная противоположность Йонасу Вингегору, который следит за своим питанием и тренируется 365 дней в году. Ричард очень эмоционален, он действительно хорошо выступает, когда находится на подъёме. А когда эмоционального подъёма нет, он совсем не такой механический, не действует, как робот, а  просто живёт своей жизнью, верно?

 

Поэтому, работая с ним, надо понимать, хотя это иногда расстраивает,  что его полный истинный потенциал и талант не всегда раскрываются. Он просто такой человек. И с этим надо работать, надо понять, как сделать, чтобы он проявил свой максимум. Но сначала он сам должен этого захотеть, я не могу его заставить».

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Теги к статье: EF Education EasyPost Бен Хили Ричард Карапас Джонатан Воутерс UCI

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 03:01 | Регистрация: 20.05.2021

    Вот и придерживайтесь своей тактике,главное,чтобы команда не опускалась ниже КРАСНОЙ ЧЕРТЫ.Поэтому и ввели начисление очков,которая  и определяет эту линию, которая позволяет произвести ротацию последних команд на лучшие  команды из про-тим. Так что,кроме как Хили или Карапас, в команде должны быть и другие, которые и осуществляют,в основном,гонку. Главное, чтобы они не придерживались бы лозунга "Главное участие"и не телепались бы в хвосте пелетона от старта до финиша. Чем ниже команда, тем чаще руководители этих команд поднимают вопрос о порядке начисления или вообще отмены его. Все хотят выступать только в WТ.Тогда зачем команды Про-Т и СТ.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Глава команды EF Education Eas ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Вот и придерживайтесь своей тактике,главное,чтобы команда не опускалась ниже КРАСНОЙ ЧЕРТЫ.Поэтому и ввели начисление очков,которая  и определяет эту линию, которая позволяет произвести ротацию последних команд на лучшие  команды из про-тим. Так что,кроме как Хили или Карапас, в команде должны быть и другие, которые и осуществляют,в основном,гонку. Главное, чтобы они не придерживались бы лозунга "Главное участие"и не телепались бы в хвосте пелетона от старта до финиша. Чем ниже команда, тем чаще руководители этих команд поднимают вопрос о порядке начисления или вообще отмены его. Все хотят выступать только в WТ.Тогда зачем команды Про-Т и СТ.

  • error
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    error-Фото
    Старая борозда коня не испортит... я бы так сказал)
  • error
    Red Bull Bora-hansgrohe предст ... (9)
    error-Фото

    А мне зелененькая больше нравилась.. И не сливалось с остальными

  • Ernat78
    XDS объявляет о крупной инвест ... (16)
    Ernat78-Фото
    да сам Вино, то что сейчас мутить вообще не понятно
  • Pugachev
    Селин дель Кармен Альварадо вы ... (1)
    Pugachev-Фото

    Да, Кармен - очень волевая. Вот только легкая очень тоже)))))) Молодец!

  • M-07
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    M-07-Фото

    На Тур и так шансов немного, а с Джиро их совсем нет. Жаль, что Тур, по-видимому, сливают

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Жаль конечно, что Артс упал, а тоб была у него первая победа. Вчера у него не получилось и сегодня, но это и есть приобрести опыта. А кпосс был по настоящему трудный.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Namur-2024. Вело ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Сегодня был настоящий кросс, а не катание по лугу вокруг озера. И сегодня кросс показал, кто на что способен. Эмпель  на падалась вдоволь. А вот Альварадо молодец, любит тяжёлый кросс. И Люсинда тоже молодец, с начало застряла в группе, а потом выбралась. Появилась Петерсе, первая гонка в этом сезоне и сразу подиум.

  • Pugachev
    X²O Badkamers Trofee Here ... (2)
    Pugachev-Фото

    А вот Аэртс попробовал качество пороха своего... И удачно, похоже...

  • Ernat78
    Джиро д’Италия и Тур де Франс ... (9)
    Ernat78-Фото

    тяжело ему будет два гранд тура подряд, в его то возрасте

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