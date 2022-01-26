Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

- Категория:
- VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 21:17
Новая велоформа мужской велокоманды EF Education-EasyPost и женской велокоманды EF Education-TIBCO-SVB на 2022 год
Мужская велокоманда EF Education-EasyPost и женская велокоманда EF Education-TIBCO-SVB представили велоформу на сезон 2022 года. Велоформа обеих команд создана компанией Rapha. Дизайн представляет собой современную интерпретацию традиционного для команды узора «Аргайл» (узор из ромбов). Женская и мужская велоформы отличаются оттенками цветов – в мужской велоформе использован более тёмный оттенок синего.
Photo © Jered Gruber & Ashley Gruber|Gruber Images/EF-EasyPost/EF-Tibco-SVB
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