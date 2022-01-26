Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

То, что на Ланду надежды нет, все здравомыслящие окончательно уяснили в прошлом году. Я вообще не понимаю, почему его продлили) может какие-то неочевидные испанские бизнес-темы.

А на счет генеральщиков, как сказать: у TBV 2 подиума гранд-тура в 2021 году + белая майка Вуэльты (обойдя конкурентоспособного Берналя) и 5-е место в общем зачете.

Команда с прогрессируещей траекторией развития. Кстати, они и на TDF-2020 были коллективно сильны, только вот возили все того же Ланду.