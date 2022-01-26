VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

Новая велоформа мужской велокоманды EF Education-EasyPost и женской велокоманды EF Education-TIBCO-SVB на 2022 год

 



   Мужская велокоманда EF Education-EasyPost и женская велокоманда EF Education-TIBCO-SVB представили велоформу на сезон 2022 года. Велоформа  обеих команд создана компанией Rapha. Дизайн представляет собой современную интерпретацию традиционного для команды  узора «Аргайл» (узор из ромбов). Женская и мужская велоформы отличаются оттенками цветов – в мужской велоформе использован более тёмный оттенок синего.

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2022 год

 

Photo © Jered Gruber & Ashley Gruber|Gruber Images/EF-EasyPost/EF-Tibco-SVB

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: EF Education-EasyPost

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

26 - 30 января 2022

Challenge Ciclista Mallorca

1 - 5 февраля 2022

Saudi Tour

2 - 6 февраля 2022

Etoile de Besseges

2 - 6 февраля 2022

Volta a la Comunitat Valenciana

20 - 26 февраля 2022

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2021 году понравился больше?

Комментарии

  • RVL
    Команда INEOS Grenadiers о сос ... (1)
    RVL-Фото

    мда....дела...

  • drevgen
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    drevgen-Фото

    Все очень очень очень плохо и очень очень печально. Речь идет не о спорте, а о жизни и восстановлении витальных функций: возмжности двигаться, физиологичекие отправления и тд. и тд.. Это 6 позвонков грудного отдела из 10 плюс протяженный ушиб (лишь бы ушиб, а не чтото хуже) спинного мозга.

  • BlAr
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    BlAr-Фото

    Жуть. Очень печально. 

  • SportSpirit
    Состав велокоманды Bahrain Vic ... (2)
    SportSpirit-Фото

    То, что на Ланду надежды нет, все здравомыслящие окончательно уяснили в прошлом году. Я вообще не понимаю, почему его продлили) может какие-то неочевидные испанские бизнес-темы. 

     

    А на счет генеральщиков, как сказать: у TBV 2 подиума гранд-тура в 2021 году + белая майка Вуэльты (обойдя конкурентоспособного Берналя) и 5-е место в общем зачете.

     

    Команда с прогрессируещей траекторией развития. Кстати, они и на TDF-2020 были коллективно сильны, только вот возили все того же Ланду. 

     

     

  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото
    20 лет, есть определенные успехи:

    2021
    1st - Overall Vuelta a Cantabria
    1st - Overall Vuelta a Salamanca [es]
    1st - Stages 2 & 3


    9th Road race, UCI World Under-23 Road Championships

    Любопытно, что в итоге получиться за пару лет...
  • Владимир__BLR
    Состав велокоманды Movistar на ... (3)
    Владимир__BLR-Фото

    Там где то еще тайванец в командах есть

  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Он был никакой в прошлом сезоне и этот начинает с жалоб - нет предпосылок для побед.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор команды I ... (8)
    Владимир__BLR-Фото
    Вы далеки от вопросов спортивных травм и их последствий и особенно в зрелом возрасте - иначе бы вы сразу понимали, что "дорожный капитан" - это свадебный генерал и не больше. Посмотрите как Якобсен не катаясь (находясь в боьнице) смог погоняться после возвращения (травмы лица не мешают крутить ногам).А если спортсмен год тренируется и все у него не так - то там проблем гора и тележка. И в 35 лет перезагрузиться не получиться - нет времени
  • SSS
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    SSS-Фото
    Карьеру закончил об автобус
  • velodoctor
    Эган Берналь остаётся в палате ... (13)
    velodoctor-Фото

    Никто пока не знает как востановление пойдет, надеюсь последствий не будет. Думать о том, что после падения Берналь карьеру завершит в 25 лет, совсем не хочется. 

    Я ужаснулся когда вмятину увидел на автобусе, на веле лучше не зевать, защиты почти никакой нет. Одно дело когда непрогнозируемая ситация, другое когда ворон считаешь едешь. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 января

Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vinyl Team)

Alex Martin Gutierrez (Eolo - Kometa Cycling Team)

26 января

Peter Sagan (Team TotalEnergies)

Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2022 (79)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)
Сентябрь 2021 (179)
Август 2021 (199)