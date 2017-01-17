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Система начисления очков в Мировом Туре UCI на 2017 год

 Система начисления очков в Мировом Туре UCI на 2017 год

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) представил новую систему начисления очков в мужском профессиональном велоспорте. С 2017 года будет использоваться одна система начисления очков в Мировом рейтинге (UCI World Ranking) и в рейтинге Мирового тура (UCI WorldTour). Рейтинг Мирового тура UCI по странам упраздняется и уступает место Мировому рейтингу по странам, теперь по нему будет определяться квоты на групповую гонку чемпионата мира.

 

  Представленная в 2016 году система начисления очков в Мировом рейтинге UCI для гонщиков и стран учитывает результаты, показанные на всех соревнованиях международного календаря велогонок UCI – гонок Мирового тура (UCI WorldTour), велогонок континентального уровня (UCI Continental Circuits), чемпионата мира, национальных и континентальных чемпионатов, Олимпийских игр и Континентальных игр, проводящихся в течение 52 недель, согласно «текущему» рейтингу.

 

  Система «текущего» рейтинга подобна той, что применяется в теннисе в ATP. В ней принимаются во внимание все результаты, показанные в течение года.

  Все гонщики, набравшие очки в значимых гонках, войдут в Мировой рейтинг UCI, включая и тех гонщиков, которые не выступают в командах Мирового тура. В настоящее время в списке рейтинга 2952 гонщика.

 

  В 2016 году существовало две разных системы начисления очков – одна в Мировой рейтинг, другая – в рейтинг Мирового тура UCI. Изменения, которые вступают в силу со следующего года, упрощают систему.

  Рейтинг Мирового тура UCI по странам уступает место Мировому рейтингу по странам. Лучшая страна будет определяться по результатам международного календаря велогонок.

 

  Ещё одни изменения связаны со способом расчёта положения команды в рейтинге Мирового тура. В 2017 году будут учитываться очки, принесённые всеми гонщиками команд Мирового тура. До настоящего времени в расчёт брались лишь очки пяти лучших гонщиков. Такое изменение должно стимулировать к лучшему выступлению гонщиков всей команды, так как будут важны все очки.

  В этом году в рейтинге Мирового тура в расчёт брались очки гонщиков, занявших первые 20 мест, теперь новая система позволит приносить очки в рейтинг Мирового тура первым 60 гонщикам.

  Также командам будут начисляться очки, заработанные во время командной гонки на время на чемпионате мира (1-12 место: 500; 400; 325; 275; 225; 175; 150; 125; 100; 85; 70; 60; места 13-15 по 50; места 16-20 по 30; места 21-25 по 25).

 

Порядок начисления очков на Гран-турах

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2017 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5)

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25)

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175, места с 11 по 60 см. в таблице)
  

20 очков получает лидер Вуэльты Испании-2017 и Джиро д'Италия-2017 за ношение розовой майки на этапе в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking)

100 очков получает победитель этапа Вуэльты Испании-2017 и Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 100; 40; 20; 12; 4)

100 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Вуэльты Испании-2017 и Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 100; 40; 20)

850 получает победитель генеральной классификации Вуэльты Испании-2017 и Джиро д'Италия-2017 в зачет Мирового Тура (UCI World Tour) и Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-10 место: 850; 680; 575; 460; 380; 320; 260; 220; 180; 140, места с 11 по 60  см. в таблице)

 

Гонки Мирового Тура-2017

 

Остальные гонки Мирового Тура 2017 года разделены на три категории. Первые две категории - это гонки, входившие в календарь 2016 года.

 

1-я категория:

Santos Tour Down Under, Paris - Nice, Tirreno - Adriatico, Milano - Sanremo, Gent – Wevelgem in Flanders Fields, Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres, Paris - Roubaix, Amstel Gold Race, Liege – Bastogne - Liege, Criterium du Dauphine, Tour de Suisse, Tour de Romandie, Grand Prix Cycliste de Quebec, Grand Prix Cycliste de Montreal, Il Lombardia

 

2-я категория:

Record Bank E3 Harelbeke, La Fleche Wallonne, Clasica Ciclista San Sebastian, Cyclassics Hamburg, Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Tour de Pologne, Eneco Tour, Volta Ciclista a Catalunya, Bretagne Classic – Ouest-France

 

Гонки, которые были добавлены в календарь Мирового Тура 2017 года, выделены в 3-ю категорию:

 

Cadel Evans Great Ocean Road Race, Tour of Qatar, Abu Dhabi Tour, Omloop Het Nieuwsblad Elite, Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen / A travers la Flandre, Presidential Cycling Tour of Turkey, Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, Amgen Tour of California, Prudential Ride London & Surrey Classic, Gree – Tour of Guangxi.

 

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на 2017 год

Система начисления очков в Мировом Туре UCI на 2017 год

 

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Теги к статье: Мировой Тур UCI индивидуальный рейтинг UCI WorldTour командный рейтинг Мировой рейтинг

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Комментарии

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    Александра-Фото

    Ай, молодец! Буду болеть.)

  • Георгий Борисенко
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    Георгий Борисенко-Фото
    Он же с трещиной в ребре тогда доезжал?
  • motte
    Стевен Крёйсвейк будет боротьс ... (3)
    motte-Фото

       Почему-то искренне желаю пройти Джиро по максималу, вплоть до высшего подиума, вспоминая прошлую Джиро… кровь пот и,,, и слезы у него. 

  • explosiveua
    Альберто Контадор начнёт сезон ... (2)
    explosiveua-Фото

    Удачи!
    поменьше падений и побольше побед (ибо надоел уже падать :D)

    и утри нос балаболу-тиньке

  • maratf
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (8)
    maratf-Фото
    На Джиро он, говорят, заболел и в конце много проиграл
  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов

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