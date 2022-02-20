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"EF Education-EasyPost" – новое название американской велокоманды Мирового тура

EasyPost – новый партнёр EF Pro Cycling с 2022 года

 

  Компания “EasyPost”, присоединившаяся к велокоманде Мирового тура EF Education как партнёр и поставщик в 2021 году, с 2022 года становится титульным соспонсором. Таким образом, с 2022 года велокоманда будет называться “EF Education-EasyPost”.

"EF Education-EasyPost" – новое название американской велокоманды Мирового тура

 

  “EasyPost”, основанная в 2012 году как первое приложение RESTful API,  платформа по транспортировке грузов для всех типов бизнеса, помогает избавиться от сложностей логистики. Скорость и эффективность – ключевые факторы для велокоманды. Благодаря EasyPost велокоманда перевозит более 2000 грузов в год с испанской базы “Service Course,”отправляя командную экипировку, велосипеды и компоненты, необходимые для обслуживания более 200 велосипедов.

 

  Компания “NIPPO” остаётся партнёром EF Pro Cycling и титульным соспонсором любительской команды EF Education-NIPPO Development team.

 

  Джонатан Воутерс, исполнительный директор EF Pro Cycling: «Со спортивной точки зрения совершенно замечательно, что EasyPost являются частью нашей команды. В основе этой компании лежат инновации и эффективность, во многом так же мы управляем нашей командой, всегда ищем возможность совершенствоваться. У нас сложилась очень хорошая группа гонщиков и персонала, а благодаря EasyPost мы собираемся становиться ещё лучше. Я также рад работать над деловым аспектом партнёрства. Наша задача сделать EasyPost, которая расширяет свой бизенес,  узнаваемой, представлять её миру как инновационную и быстрорастущую компанию».

  Джаретт Стрибин (Jarrett Streebin), основатель и исполнительный директор “EasyPost”: «Когда мы задумались об участии в велоспорте, вопрос, к какой команде присоединиться, никогда не возникал. Я следил за работой Джонатана Воутерса со времени Argyle. По верности этике велоспорта и расширении границ человеческих возможностей он – один из лидеров. Он также является лидером в подходах к питанию и технологиям. Так же компания EasyPost лидирует в своей отрасли по надёжности и технологиям. Поэтому мы рады объединить усилия с крупнейшей американской велокомандлой».

 

 

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Теги к статье: EF Education-EasyPost

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Комментарии

  • RVL
    Ваут ван Арт завершил сезон ве ... (1)
    RVL-Фото

    Воут, слетай в Америку на сутки...просто сядь там на велик и назад...

     

  • uran
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    uran-Фото
    Ван Арт тяжелее, как и Мэттьюс, и Дэмар, и... Ничего особенного в его "перевалах" нет.
  • Ice
    Дилан Груневеген примет участи ... (2)
    Ice-Фото

    Как он такую массу умудряется через перевалы перетаскивать?) Кто бы что не говорил про ТдФ, там должны быть все топовые спринтеры.

  • RVL
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    RVL-Фото

    Я думал, исправить или нет..е на и...но подумал , не Т9, так тролли исправят))) и все запчтые расставят)) там я , вместо ч, на всякий))
    Ну это же самый аргумент, на правописание на людей из стран третьего...они такие)))
    А по существу , я сказал, что они дали кроссу и вело в целом очень много. А кто смотрел кёрлинг , тот и будет ;)

    А чм, много потеряет

  • jerzyk
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    jerzyk-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.
    Задумался - в жизни не встречал глупых евреев! ? Как бы метр не остался с голым задом. В Израиле не шутят! ??
  • Ice
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    не комельфо, и признак уж как минимум невежества
    Не комИльфо будет верно. "и признак уж как минимум невежества". Да, я тролль))) Но не со зла) Не используйте пафосные выражения, не проверив их правописание, это не назидание, а рекомендация из собственного опыта. 

     

    А по существу, кто не смотрел кросс, что с ванами, что без них особо его глядеть не станет. А поклонники никуда не уйдут, им нравится спорт, а не один голландец и один бельгиец.

  • Ice
    Израильская велокоманда Мирово ... (7)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Потому что провалила "операцию" с "Астаной.Хотя сама"Токал"-это пешка,а "гроссмейстером"операции был сам Жан Беланже.Он же не знал,что "Восток-дело тонкое".Он знает,что такое ВТО,но не разобрался,что такое "Восточный базар",где действуют совершенно другие правила.Не получилось с Астаной,получиться с Израиль-Старт,но едва ли.Его не интересует велоспорт,его интересует РЕКЛАМА,которую создает велоспорт.Взять все в свои руки-его задача.

    Если не смог надурить Астану, провести евреев вряд ли получится) Этот канадец слабо понимает, куда суется))) У него дар из всех бед находить большую)))

  • Karmatron
    Велокоманда EF Education – Nip ... (1)
    Karmatron-Фото

    Теперь уже правильнее будет написать EF Education-EasyPost =)

  • uran
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    uran-Фото

    RVL,

    Цитата: RVL
    Спасибо за уважение, взаимно!
    Про страны третьего мира пожалуйста)))

    искренне прошу прощения за первую фразу , имелось ввиду "нет, уважаемый", а не "не уважаемый". Мое почтение.

  • Серафим
    Ваут ван Арт не примет участие ... (24)
    Серафим-Фото
    Ааа, Погакар!

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