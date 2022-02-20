"EF Education-EasyPost" – новое название американской велокоманды Мирового тура

EasyPost – новый партнёр EF Pro Cycling с 2022 года

Компания “EasyPost”, присоединившаяся к велокоманде Мирового тура EF Education как партнёр и поставщик в 2021 году, с 2022 года становится титульным соспонсором. Таким образом, с 2022 года велокоманда будет называться “EF Education-EasyPost”.

“EasyPost”, основанная в 2012 году как первое приложение RESTful API, платформа по транспортировке грузов для всех типов бизнеса, помогает избавиться от сложностей логистики. Скорость и эффективность – ключевые факторы для велокоманды. Благодаря EasyPost велокоманда перевозит более 2000 грузов в год с испанской базы “Service Course,”отправляя командную экипировку, велосипеды и компоненты, необходимые для обслуживания более 200 велосипедов.

Компания “NIPPO” остаётся партнёром EF Pro Cycling и титульным соспонсором любительской команды EF Education-NIPPO Development team.

Джонатан Воутерс, исполнительный директор EF Pro Cycling: «Со спортивной точки зрения совершенно замечательно, что EasyPost являются частью нашей команды. В основе этой компании лежат инновации и эффективность, во многом так же мы управляем нашей командой, всегда ищем возможность совершенствоваться. У нас сложилась очень хорошая группа гонщиков и персонала, а благодаря EasyPost мы собираемся становиться ещё лучше. Я также рад работать над деловым аспектом партнёрства. Наша задача сделать EasyPost, которая расширяет свой бизенес, узнаваемой, представлять её миру как инновационную и быстрорастущую компанию».

Джаретт Стрибин (Jarrett Streebin), основатель и исполнительный директор “EasyPost”: «Когда мы задумались об участии в велоспорте, вопрос, к какой команде присоединиться, никогда не возникал. Я следил за работой Джонатана Воутерса со времени Argyle. По верности этике велоспорта и расширении границ человеческих возможностей он – один из лидеров. Он также является лидером в подходах к питанию и технологиям. Так же компания EasyPost лидирует в своей отрасли по надёжности и технологиям. Поэтому мы рады объединить усилия с крупнейшей американской велокомандлой».