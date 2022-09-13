VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Владелец команды Israel-Premier Tech призвал расширить число команд Мирового тура до 20

Сильван Адамс против системы релегации команд, не добравших очки UCI

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) заявил, что система распределения лицензий командам Мирового тура в зависимости от количества набранных в гонках очков, остаётся в силе. Лицензии команд Мирового тура могут на 2023 -2025 годы получат лишь 18 команд, количество очков – спортивный критерий, учитываемый при выдаче лицензии.

  В данный момент 6 командам Мирового тура грозит понижение ранга с команды Мирового тура до профессиональной континентальной, среди них велокоманда Israel – Premier Tech, получившая лицензию команды Мирового тура в 2020 году.

 

Владелец команды Israel-Premier Tech призвал расширить число команд Мирового тура до 20

 

 

  Владелец команды Сильван Адамс в интервью Cyclingnews и VeloNews сказал, что не видит смысла в понижении команд Мирового тура до уровня профессиональных континентальных, считает релегацию губительной для велоспорта в целом.

 

  Сильван Адамс: «Нынешняя система не работает, она разрушает команды и велоспорт. Кому повредят 20 команд в Мировом туре?  Как говорил Джонатан Воутерс, релегация – это смерть. И неважно, какие две команды будут релегированы.

 

  Команда EF Education представляет США. Что, вы не хотите команды из этой страны? BikeExchange представляет Австралию, Movistar возглавляет испанский велоспорт, моя команда представляет Израиль, новую страну в мире велоспорта. Поэтому грозящая нашей команде релегация губительна, я не понимаю цели, не вижу, что можно выиграть от релегации. У 20 или, может быть, 21 команды есть бюджет, чтобы выступать в Мировом туре. Другие виды спорта поощряют расширение.

 

Это экзистенциальная проблема. Зачем нам рушить то, что строили? Надеюсь, здравый смысл восторжествует.

 

  Пандемия подходит под определение форс-мажора. И пандемия длилась все три года, за которые начислялись очки. Если бы она была только в первый сезон, то, ладно, возможно. Но в этом году она ударила по нам сильнее, чем в 2020.

 

  Мы начали год с положительным балансом, но весна принесла катастрофу. Из-за ковида, из-за форс-мажора нам было тяжело. Тур де Франс пошёл получше, мы выиграли два этапа, но потом пятеро наших гонщиков заболели ковидом и не финишировали в гонке. Эффект случаев с Covid-19 продолжался. Мы подписали Дилана Тёнса в середине сезона, но он заболел ковидом. Тур Британии стал его первой гонкой в нашей команде, двое наших гонщиков хорошо там выступали, но гонку остановили после смерти королевы. Снова форс-мажор.

 

  Если я проиграю, я подам в суд. Если потеряю своих спонсоров, и это будет стоить мне миллионы, кто-то должен мне компенсировать. Думаю, у меня будет хороший аргумент, если я докажу, как непоследовательно они применяют правила.

  Ненавижу судебные процессы, потому что от них выигрывают только адвокаты. Но если они принесут мне существенный ущерб, я подумаю, какие у меня есть варианты действий.

 

  Никто не вложил в велоспорт больше денег, чем я. Есть команда, есть женский проект в Руанде, вся работа по развитию, которую мы проводим в Израиле, всё, что делаем в Канаде. Мы также работаем над созданием женской команды Мирового тура в 2023 году, а также развивающей команды. Мы строим велоспорт, а что делают они? Разрушают его.

 

Я не боюсь высказывать им своё мнение, потому что они ничего не могут сделать хуже, чем релегация.

 

  Я оптимист. Нет неприятности хуже, чем релегация. Есть простое решение, которое никому не причинит вреда, элегантный выход из всей этой неразберихи – расширить Мировой тур до 20 команд, и никто не проиграет».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Israel-Premier Tech Сильван Адамс UCI

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

13 - 17 сентября 2022

Skoda Tour Luxembourg

14 сентября 2022

Grand Prix de Wallonie

15 сентября 2022

Coppa Sabatini

17 сентября 2022

Primus Classic

18 - 25 сентября 2022

World Championships

3 октября 2022

Sparkassen Munsterland Giro

4 октября 2022

Tre Valli Varesine

6 октября 2022

Gran Piemonte

8 октября 2022

Il Lombardia

9 октября 2022

Paris - Tours Elite

16 октября 2022

Japan Cup Cycle Road Race

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2022?

Комментарии

  • velodoctor
    Ники Терпстра завершит карьеру ... (1)
    velodoctor-Фото

     Его поколение классиков уже растворилось, молодые очень лихо наступают. Штыбар интересно тоже завершит?

  • MVDP
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (29)
    MVDP-Фото
    А набор высоты вы видели?
  • velodoctor
    Тур Словакии-2022. Пролог (2)
    velodoctor-Фото
    Сырица для трековика темповика ***сам такой*** (Читай правила сайта!)***ато проехал пролог, может там нюансы какие были с велосипедом, посадкой, на 3 км в час медленнее победителя.
  • zhekinson
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (3)
    zhekinson-Фото

    Цитата: ЛехаСилос
    Как по мне, то изначально настрой у Юмбы был так себе, а не то, о чем нам здесь Гриша распрягает.

     

    есть такое,Ремко вообще никто всерьёз не воспринимал,а остальных они надеялись укатать и с таким ,прямо скажем, не сильнейшим составом.

  • Astanaforever
    Тур Словакии-2022. Пролог (2)
    Astanaforever-Фото
    Все таки классная эта *Волчья стая*. Неужели на сл.год этот Сырица будет блистать в Астане? Похоже на то.
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (68)
    Earl57-Фото

    Ники Терпстра объявил о завершении карьеры.

  • Earl57
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (4)
    Earl57-Фото

    Замечание в твиттере о гипотетической баталии на чемпионате мира в категории U23

    U23 World Championships could hypothetically include a battle between Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Tom Pidcock, Juan Ayuso, Biniam Girmay, Thymen Arensman, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez, Mauro Schmid, Fred Wright, Magnus Sheffield, Alessandro Covi, Santiago Buitrago,...

    Tobias Johannessen, Mattias Skjelmose, Samuele Battistella, Axel Zingle, Andreas Leknessund, Mathieu Burgaudeau, Matteo Jorgenson, Jake Stewart, Ben Turner, Ben Tulett, Mauri Vansevenant, Filippo Zana, Andrea Bagioli, Kévin Vauquelin, Luke Plapp, Robert Stannard,...

    Natnael Tesfatsion, Maxim van Gils, Andrea Piccolo, Axel Laurance, FIlippo Baroncini, Cian Uijtdebroeks, Ilan van Wilder, Quinn Simmons, Hugo Page, Corbin Strong, Tobias Bayer, Marco Brenner, Sean Quinn, Thibau Nys,...

    This list doesn't even include the sprinters

     

  • lazhu
    Гран-при Монреаля-2022. Резуль ... (29)
    lazhu-Фото

    Цитата: MVDP
    4 % в среднем на последних 500 м, на самом финише от силы 2. Но в целом да, гонка для горняков.

    Какие горняки? О чем вы? Максимальная высота 200 метров

  • Kay82
    Тадей Погачар возглавит сборну ... (4)
    Kay82-Фото
    верно
  • Aboba
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (3)
    Aboba-Фото

    А так все хорошо начиналось: смены красных маек внутри команды, победа на этапе, деннис под разделку, рогла набирал форму.

    А в итоге...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 сентября

Martin Laas (Bora-hansgrohe)

Wout van Aert (Jumbo - Visma)

Ilnur Zakarin (Gazprom - RusVelo)

16 сентября

Oliver Naesen (Ag2r - Citroen)

Alvaro Hodeg (UAE Team Emirates)

Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

Robert Stannard (Alpecin-Deceuninck)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4836
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4535
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4167
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3073
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2362
6 Роглич П. (Slo) (TJV) 2105
7 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2026
8 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 1985
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 1962
10 Гирмай Б. (Eri) (IWG) 1958

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2022 (88)
Август 2022 (195)
Июль 2022 (191)
Июнь 2022 (149)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)