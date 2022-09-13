Владелец команды Israel-Premier Tech призвал расширить число команд Мирового тура до 20

Сильван Адамс против системы релегации команд, не добравших очки UCI

Международный союз велосипедистов (UCI) заявил, что система распределения лицензий командам Мирового тура в зависимости от количества набранных в гонках очков, остаётся в силе. Лицензии команд Мирового тура могут на 2023 -2025 годы получат лишь 18 команд, количество очков – спортивный критерий, учитываемый при выдаче лицензии.

В данный момент 6 командам Мирового тура грозит понижение ранга с команды Мирового тура до профессиональной континентальной, среди них велокоманда Israel – Premier Tech, получившая лицензию команды Мирового тура в 2020 году.

Владелец команды Сильван Адамс в интервью Cyclingnews и VeloNews сказал, что не видит смысла в понижении команд Мирового тура до уровня профессиональных континентальных, считает релегацию губительной для велоспорта в целом.

Сильван Адамс: «Нынешняя система не работает, она разрушает команды и велоспорт. Кому повредят 20 команд в Мировом туре? Как говорил Джонатан Воутерс, релегация – это смерть. И неважно, какие две команды будут релегированы.

Команда EF Education представляет США. Что, вы не хотите команды из этой страны? BikeExchange представляет Австралию, Movistar возглавляет испанский велоспорт, моя команда представляет Израиль, новую страну в мире велоспорта. Поэтому грозящая нашей команде релегация губительна, я не понимаю цели, не вижу, что можно выиграть от релегации. У 20 или, может быть, 21 команды есть бюджет, чтобы выступать в Мировом туре. Другие виды спорта поощряют расширение.

Это экзистенциальная проблема. Зачем нам рушить то, что строили? Надеюсь, здравый смысл восторжествует.

Пандемия подходит под определение форс-мажора. И пандемия длилась все три года, за которые начислялись очки. Если бы она была только в первый сезон, то, ладно, возможно. Но в этом году она ударила по нам сильнее, чем в 2020.

Мы начали год с положительным балансом, но весна принесла катастрофу. Из-за ковида, из-за форс-мажора нам было тяжело. Тур де Франс пошёл получше, мы выиграли два этапа, но потом пятеро наших гонщиков заболели ковидом и не финишировали в гонке. Эффект случаев с Covid-19 продолжался. Мы подписали Дилана Тёнса в середине сезона, но он заболел ковидом. Тур Британии стал его первой гонкой в нашей команде, двое наших гонщиков хорошо там выступали, но гонку остановили после смерти королевы. Снова форс-мажор.

Если я проиграю, я подам в суд. Если потеряю своих спонсоров, и это будет стоить мне миллионы, кто-то должен мне компенсировать. Думаю, у меня будет хороший аргумент, если я докажу, как непоследовательно они применяют правила.

Ненавижу судебные процессы, потому что от них выигрывают только адвокаты. Но если они принесут мне существенный ущерб, я подумаю, какие у меня есть варианты действий.

Никто не вложил в велоспорт больше денег, чем я. Есть команда, есть женский проект в Руанде, вся работа по развитию, которую мы проводим в Израиле, всё, что делаем в Канаде. Мы также работаем над созданием женской команды Мирового тура в 2023 году, а также развивающей команды. Мы строим велоспорт, а что делают они? Разрушают его.

Я не боюсь высказывать им своё мнение, потому что они ничего не могут сделать хуже, чем релегация.

Я оптимист. Нет неприятности хуже, чем релегация. Есть простое решение, которое никому не причинит вреда, элегантный выход из всей этой неразберихи – расширить Мировой тур до 20 команд, и никто не проиграет».