Israel-Premier Tech меняет стратегию ради набора очков в Мировом рейтинге

Велокоманда Israel Premier Tech меняет календарь гонщиков ради очков UCI и улучшения положения в Мировом рейтинге

Велокоманда Israel-Premier Tech объявила, что меняет тактику ради набора очков в Мировой рейтинг UCI (UCI World Ranking). Начиная с 2020 года, когда команда получила лицензию Мирового тура, до настоящего времени, за 22 недели Israel-Premier Tech идёт на 20-м месте с 11471 очком. Лишь немного израильскую команду опережает бельгийская Lotto Soudal с 11856 очками. На 18-м месте американская команда EF Education-EasyPost с 12411 очками.

По итогам трёх лет выступлений из 20 команд Мирового тура две команды, которые останутся на последних местах, потеряют свой статус, не выполнив «спортивное требование», предъявляемое к команде Мирового тура. Июнь важен для команды, так как помимо Критериума Дофине и Тура Швейцарии, гонок Мирового тура, проводится масса велогонок Европейского тура (Europe Tour) и гонок категории ProSeries, на которых можно набрать очки.

(Велокоманда Arkea-Samsic предпочла пропустить Джиро д’Италия-2022, чтобы набирать очки на гонках других категорий).

Генеральный менеджер Israel – Premier Tech Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström) считает, что у команды есть шанс исправить ситуацию за оставшуюся часть сезона, если перестроить календарь некоторых гонщиков и приложить все силы в борьбе за очки.

Первый шаг уже сделан – на однодневной гонке Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes победа Якоба Фульсанга и второе место Майкла Вудса принесли команде 210 очков UCI.

О новой стратегии команды Кьелль Карлстрём рассказал в интервью Cyclingnews:

«Паники нет. Мы принимаем решения, полагаясь на стратегию и тактику команды. Самое важное, чтобы все были здоровы.

Считаю, мы теперь на правильном пути, гонка показала, что мы уже на нашем обычном уровне, когда можем бороться с сильнейшими. В основном наша стратегия останется более менее той же, что и раньше, но, теперь мы более внимательно будем распределять лучшие ресурсы туда, где есть шанс добиться лучших результатов.

Нам придётся перераспределить старты наших гонщиков. Обычно мы советуемся с гонщиками, спрашиваем, что они хотят проехать, создаём баланс их амбиций и интересов команды. Но, думаю, все понимают, что сейчас в приоритете интересы команды.

Раньше мы более снисходительно относились, если гонщик хотел проехать домашнюю, но малопрестижную гонку с небольшим количеством очков. Мы соглашались, хотя, возможно, теряли более выгодные для команды шансы. Теперь все понимают, что интересы команды сейчас важнее. Впереди у нас ещё почти половина сезона, в этом смысле ещё всё открыто».

33-летний бельгийский гонщик команды Сеп Ванмарке в интервью Het Nieuwsblad сказал, что пожертвует участием в Тур де Франс ради набора очков на однодневных бельгийских гонках: «Мы, действительно, должны везде собирать очки. Поэтому моя программа поменялась. Тур отменил ради бельгийских гонок, где могу набрать очки сам или помочь товарищам в финале, как например, готовил спринт для Джакомо Ниццоло на Heistse Pijl. Эта работа полезнее, чем на Тур де Франс, где, наверное, мне подходит только один этап».