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Israel-Premier Tech меняет стратегию ради набора очков в Мировом рейтинге

Велокоманда Israel Premier Tech меняет календарь гонщиков ради очков UCI и улучшения положения в Мировом рейтинге

 

 

  Велокоманда Israel-Premier Tech объявила, что меняет тактику ради набора очков в Мировой рейтинг UCI (UCI World Ranking).  Начиная с 2020 года, когда команда получила лицензию Мирового тура, до настоящего времени, за 22 недели Israel-Premier Tech идёт на 20-м месте с 11471 очком. Лишь немного израильскую команду опережает бельгийская Lotto Soudal с 11856 очками. На 18-м месте американская команда EF Education-EasyPost с 12411 очками.

 

  По итогам трёх лет выступлений из 20 команд Мирового тура две команды, которые останутся на последних местах, потеряют свой статус, не выполнив «спортивное требование», предъявляемое к команде Мирового тура. Июнь важен для  команды, так как помимо Критериума Дофине и Тура Швейцарии, гонок Мирового тура, проводится масса велогонок  Европейского тура (Europe Tour) и гонок категории ProSeries, на которых можно набрать очки.

 

(Велокоманда Arkea-Samsic предпочла пропустить Джиро д’Италия-2022, чтобы набирать очки на гонках других категорий).

 

  Генеральный менеджер  Israel – Premier Tech Кьелль Карлстрём (Kjell Carlström) считает, что у команды есть шанс исправить ситуацию за оставшуюся часть сезона, если перестроить календарь некоторых гонщиков и приложить все силы в борьбе за очки.

 

  Первый шаг уже сделан – на однодневной гонке Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes победа Якоба Фульсанга и второе место Майкла Вудса принесли команде 210 очков UCI.

 

Israel-Premier Tech меняет стратегию ради набора очков в Мировом рейтинге

 

О новой стратегии команды Кьелль Карлстрём рассказал в интервью Cyclingnews:

 

   «Паники нет. Мы принимаем решения, полагаясь на стратегию и тактику команды. Самое важное, чтобы все были здоровы.

 

Считаю, мы теперь на правильном пути, гонка показала, что мы уже на нашем обычном уровне, когда   можем бороться с сильнейшими. В основном наша стратегия останется более менее той же, что и раньше, но, теперь мы более внимательно будем распределять лучшие ресурсы туда, где есть шанс добиться лучших результатов.

 

Нам придётся перераспределить старты наших гонщиков. Обычно мы советуемся с гонщиками, спрашиваем, что они хотят проехать, создаём баланс их амбиций и интересов команды. Но, думаю, все понимают, что сейчас в приоритете интересы команды.  

 

Раньше мы более снисходительно относились, если гонщик хотел проехать домашнюю, но малопрестижную гонку с небольшим количеством очков. Мы соглашались, хотя, возможно, теряли более выгодные для команды шансы. Теперь все понимают, что интересы команды сейчас важнее. Впереди у нас ещё почти половина сезона, в этом смысле ещё всё открыто».

 

  33-летний бельгийский гонщик команды Сеп Ванмарке в интервью Het Nieuwsblad сказал, что пожертвует участием в Тур де Франс ради набора очков на однодневных бельгийских гонках: «Мы, действительно, должны везде собирать очки. Поэтому моя программа поменялась. Тур отменил ради бельгийских гонок, где могу набрать очки сам или помочь товарищам в финале, как например, готовил спринт для Джакомо Ниццоло на Heistse Pijl. Эта работа полезнее, чем на Тур де Франс, где, наверное, мне подходит только один этап».

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Теги к статье: Israel - Premier Tech

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12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

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Tour of Slovenia

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La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

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Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • SportSpirit
    ZLM Tour-2022. Этап 1 (2)
    SportSpirit-Фото
    Ага, но есть ньюансы)

    Гирмая все видели на Джиро - может. Олав Кой достойно ехал недельки в призах или рядом на спринтерских этапах (UAE, Тиррено).

    А вот де Ли - этакий породистый бычок - пока феерит только на однодневных гонках. Правда это не мешает фанатам Лотто сватать его на Тур вместо Юэна)
  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    SportSpirit-Фото
    А также с Хиндли и Эвенпулом)
  • motte
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    motte-Фото

    Фишка Рогги Вуэльта, ( фишка Погги тдф), вот на вуэльте с карапасом и мерится будет.

  • velodoctor
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    velodoctor-Фото

    По мне Вингегор сильнее Роглы, во всяком случае, шанс что его обрубит на каком-то этапе, мне кажется меньше, что касается капитана на Тур.  То как ван Арт Роглу тащил на ПН мне запомнилось, одна такая слабость на Туре и Погачар уедет в космос.  А смысл при двух таких гоняках Ван Арту умирать и пытаться остаться в 3ке - 5 ке в итоговой ГК на дофине. Его задача выиграть еще этап и помочь команде на остальных этапах. 

  • motte
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    motte-Фото

    Примож Роглич (Jumbo-Visma) сказал, что он далеко не на своем высшем уровне, но не выказал никаких признаков серьезного беспокойства после четвертого этапа гонки на время в Critérium du Dauphiné. 

  • sixpack
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    sixpack-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    По поводу набраного запаса времени у Ван Арта, в Джамбо сделают большую ошибку если на седьмом этапе пастроят команду под него, я думаю этого не произойдет.

     

    а не нужно строить по ван Арта, просто действовать от защиты. Хотите - атакуйте, поедем за вами. Если ван Арт выпал, еще есть Винегор, а то и Роглич, которых условному Карузо тоже нужно обгонять, они впереди в ГК. 

  • Pi-man
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    Pi-man-Фото
    О как! Спасибо
  • VeloliveTeam
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Что случилось с Мак Налти, кто видел? 

    У него заклинило цепь, механик долго не мог поправить. Сначала механик предложил ему запасной велосипед, но Макналти хотел поехать на старом. Однако потом всё равно ему пришлось пересесть на запасной.

  • старт-шоссе 82
    Критериум Дофине-2022. Этап 4 (26)
    старт-шоссе 82-Фото

    А ведь Ван Арт снова получил щелчок по носу( не смотря на то что проехал отличную разделку ) заметили как улыбался Гудю на финише?

    У меня вообще создалось впечатление что в гонке участвовало только четыре гонщика , Роглич, Ганна, Гудю и Ван Арт.

    Орги вообще удивили когда долгое время сравнивали время Роглича и Ван Арта, зачем?

    Что случилось с Мак Налти, кто видел? 

    По поводу набраного запаса времени у Ван Арта, в Джамбо сделают большую ошибку если на седьмом этапе пастроят команду под него, я думаю этого не произойдет.

  • _DeKKeR_
    ZLM Tour-2022. Этап 1 (2)
    _DeKKeR_-Фото

    Хорошее такое поколение подрастает) Кой, Де Ли, Гирмай)

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

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