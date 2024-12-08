Состав велокоманды EF Education EasyPost на 2025 год:

Велокоманда EF Education EasyPost сформировала состав на 2025 год

Велокоманда EF Education EasyPost под руководством Джонатана Воутерса (Jonathan Vaughters) завершила формирование состава на 2025 год.

В этом сезоне гонщики EF Education EasyPost одержали 24 победы - их команде принесли Саймон Карр (Simon Carr), Ричард Карапас (Richard Carapaz), Альберто Беттиоль (Alberto Bettiol), Марейн ван ден Берг (Marijn van den Berg), Арчи Райан (Archie Ryan), Георг Штайнхаузер (Georg Steinhauser), Бен Хили (Ben Healy), Руй Кошта (Rui Costa), Даррен Рафферти (Darren Rafferty), Александр Джефферсон Сепеда (Alexandr Jefferson Cepeda) и Нельсон Паулесс (Neilson Powless). Из 24 побед — 4 на гонках Мирового тура, в том числе этап Вуэльты Каталонии, выигранный Марейном ван ден Бергом, этапы Тур де Франс-2024 и Тура Романдии, выигранные Ричардом Карапасом, и этап Джиро д’Италия, выигранный Георгом Штайнхаузером.

После 2024 года команду EF Education EasyPost покинули 8 гонщиков:

завершили карьеру Ригоберто Уран и Андрей Амадор,

Альберто Беттиоль перешёл в велокоманду Astana Qazaqstan,

Штефан Биссигер - в команду Decathlon AG2R La Mondiale,

Саймон Карр - в Cofidis,

не был продлён контракт 28-летнего южноафриканского велогонщика Штефана Де Бода (Stefan De Bod).

В конце июня команда расторгла контракт с 23-летним итальянским гонщиком Андреа Пикколо после того, как гонщик принимал легальное снотворное, использование которого не было одобрено командой.

В 2025 году состав EF Education EasyPost пополнят 7 новых велогонщиков:

28-летний итальянский велогонщик Винченцо Альбанезе (Vincenzo Albanese) перешёл из команды Arkea-B&B Hotels,

29-датский велогонщик Каспер Асгрен (Kasper Asgreen) из Soudal Quick Step,

26-летний итальянский велогонщик Самуэле Баттистелла (Samuele Battistella) из Astana Qazaqstan,

23-летний французский велогонщик Алекс Бодан (Alex Baudin) из Decathlon AG2R La Mondiale,

22-летний австралийский велогонщик Аластер МакКеллар (Alastair MacKellar) из континентальной команды Hagens Berman Jayco,

21-летний эстонский велогонщик Мадис Михкельс (Madis Mihkels) из Intermarché - Wanty

и 23-летний британский велогонщик Макс Уолкер (Max Walker) из Astana Qazaqstan Development.

Как говорится в пресс-релизе команды EF Education EasyPost, «Каспер и Винченцо составят основу команды на классиках, а Самуэле и Мадис - два быстрых талантливых финишёра с потенциалом для совершенствования. Универсальность Макса усилит команду в течение всего сезона.

Аластер уже освоился в команде как нео-про, а Алекс Бодан проявил потенциал гонщика на Гранд-туры. Приход Каспера Асгрена, победителя Тура Фландрии-2021 и этапа Тур де Франс, а также нескольких полуклассик, — большой плюс для всей команды. Он возглавит команду на брусчатых классиках, а его навыки и опыт, несомненно, пригодятся его новым товарищам по команде.

Мадис Михкельс в этом году занял третье место на Чемпионате Европы и финишировал в топ-10 на Париж-Рубэ и Скелдерпрейс. Винченцо Альбанезе в этом сезоне более 15 раз финишировал в топ-10 на однодневных гонках».

В следующем сезоне ключевую роль в команде EF Education EasyPost снова будет играть победитель Джиро д’Италия, эквадорский велогонщик Ричард Карапас, который в этом сезоне впервые в карьере выиграл этап Тур де Франс и майку лучшего горного гонщика.

Джонатан Воутерс (Jonathan Vaughters), генеральный менеджер команды EF Education EasyPost: «Думаю, Алекс (Бодан) в следующем году совершит прорыв. Уверен, что он сильно удивит результатами. У него агрессивный стиль ведения гонок, он не прячется и является генеральщиком, который атакует и не боится рисковать. В этом году он проехал Гранд-тур, так что, в следующем сезоне выйдет на следующий уровень.

Мы подписали важный контракт с Каспером Асгреном. Наша задача - помочь ему вернуться на уровень, на котором он выступал в 2021 году, когда выиграл Тур Фландрии, вернуть ему то волшебное ощущение. Он очень умный гонщик и уже знает, как совершенствоваться. Это видно по его шестому месту на Чемпионате мира. Он очень быстро возвращается на самый высокий уровень. У нас есть основания полагать, что он отлично впишется в нашу команду.

Что касается Мадиса, я искренне считаю, что однажды он может выиграть Париж-Рубэ. На данный момент есть небольшая неопределённость, ему всего 21 год. Он отлично выступал на весенних классиках. взял несколько мест в топ-10 в общих спринтах. Пока он ещё не одержал крупной победы, но показал, что способен бороться на длинных гонках, что может самостоятельно справляться в спринтах. Для нас он - идеальный гонщик. В классиках он может удержаться с сильнейшими, может спринтовать из небольшой группы. Конечно, в классиках он поможет нам ставить несколько целей.

Винченцо, как и все наши новые велогонщики, призван усилить состав. Он стабильно финишировал в десятке лучших. Я давно слежу за ним. Он был в группе, которая разыгрывала второе место на Туре Фландрии. Тогда он упал, но не собирался сдаваться. Он из тех гонщиков, которые приносят результаты весь год. Он очень универсален.

У нас много перспективных гонщиков, от которых в следующем сезоне я жду результатов - это Лукас Неруркар, Даррен Рафферти, Арчи Райан и другие, которые использовали этот сезон, чтобы адаптироваться к требованиям команды Мирового тура. В следующем году им пора начинать приносить результаты. Думаю, они все к этому готовы.

У гонщиков ядра нашей команды - Ричи, Нельсона, Бена, Георга, Шона и Руя, в этом году свои яркие моменты. Эти ребята важны для нас и в 2025 году.

Мы всегда выступаем на Тур де Франс так хорошо, как только возможно, потому что на нас лежит ответственность и перед спонсорами, и перед болельщиками, и перед самими собой. Классики - прекрасные гонки, но они не так коммерчески выгодны, как Тур де Франс. Классики в основном любят фанаты велоспорта. Мы хотим добиться на них успеха, потому что это самые классные гонки года.

Большие амбиции мы связываем в следующем году с Джиро д’Италия. Мы уже одерживали победы на этом Гранд-туре, это самый красивый Гранд-тур сезона. В следующем году ставим на него разные цели. В этом году мы уже ставили задача бороться за этапы на Джиро, а наш план на Тур де Франс потерпел неудачу, хотя в итоге гонка сложилась для нас успешно. Затем на Вуэльте Испании мы боролись исключительно за генеральную классификацию. В следующем году целей будет много, но на одном из Гранд-туров мы будем бороться за генеральную классификацию, а на двух других нацелимся на этапы и отрывы.

В этом сезоне мы продемонстрировали, что команда выступает стабильно. Теперь можем сделать ещё один рывок вперёд. В 2024 году мы добились впечатляющих результатов. У нас были взлёты, но не было того прочного фундамента для каждой гонки. В 2025 году мы собираемся подходить с реалистичными задачами и точными целями к гораздо большему числу гонок, потому что теперь наш фундамент стал прочнее».

Состав велокоманды EF Education EasyPost на 2025 год:

Vincenzo Albanese, (Италия), 28 лет

Kasper Asgreen, (Дания), 29 лет

Samuele Battistella, (Италия), 26 лет

Alex Baudin, (Франция), 23 года

Markel Beloki Fernandez, (Испания), 19 лет

Richard Carapaz, (Эквадор), 31 год

Hugh Carthy, (Великобритания), 30 лет

Alexander Jefferson Cepeda, (Эквадор), 26 лет

Esteban Chavez, (Колумбия), 34 года

Rui Costa, (Португалия), 38 лет

Owain Doull, (Великобритания), 31 год

Ben Healy, (Ирландия), 24 года

Mikkel Frølich Honore, (Дания), 27 лет

Alastair Mackellar, (Австралия), 22 года

Madis Mihkels, (Эстония), 21 год

Lukas Nerurkar, (Великобритания), 21 год

Neilson Powless, (США), 28 лет

Sean Quinn, (США), 24 года

Darren Rafferty, (Ирландия), 21 год

Jack Rootkin-Gray, (Великобритания), 22 года

Archie Ryan, (Ирландия), 23 года

James Shaw, (Великобритания), 28 лет

Georg Steinhauser, (Германия), 23 года

Harrison Sweeny, (Австралия), 26 лет

Yuhi Todome, (Япония), 22 года

Michael Valgren, (Дания), 32 года

Marijn Van Den Berg, (Нидерланды), 25 лет

Jardi Christiaan van der Lee, (Нидерланды), 23 года

Max Walker, (Великобритания), 23 года