Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

- Категория:
- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Вчера, 23:51
Новая велоформа команды EF Education Easy Post на 2024 год
Во время восьмидневного тренировочного сбора мужской команды EF Education Easy Post и женской команды EF Education-Cannondale была представлена велоформа на сезон 2024 года.
Дизайн фирменного комплекта от компании “Rapha” был обновлён и посвящён жизни команды в дороге, а также европейской базе команды. Велосипеды Cannondale также получили новую расцветку. Новый комплект “Rapha” разрабатывала в сотрудничестве с гонщиками и добавила жёлтые акценты, которые подчёркивают фирменный розовый цвет команды. Элемент игры в виде фраз о гонках, таких, как «Up Up Up» добавили и другие детали, которые можно отыскать, если внимательно присмотреться к форме.
Photo © Jered Gruber& Ashley Gruber|Gruber Images/EF Pro Cycling Team
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (241)