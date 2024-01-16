Новая велоформа команды EF Education Easy Post на 2024 год

Во время восьмидневного тренировочного сбора мужской команды EF Education Easy Post и женской команды EF Education-Cannondale была представлена велоформа на сезон 2024 года.

Дизайн фирменного комплекта от компании “Rapha” был обновлён и посвящён жизни команды в дороге, а также европейской базе команды. Велосипеды Cannondale также получили новую расцветку. Новый комплект “Rapha” разрабатывала в сотрудничестве с гонщиками и добавила жёлтые акценты, которые подчёркивают фирменный розовый цвет команды. Элемент игры в виде фраз о гонках, таких, как «Up Up Up» добавили и другие детали, которые можно отыскать, если внимательно присмотреться к форме.

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Photo © Jered Gruber& Ashley Gruber|Gruber Images/EF Pro Cycling Team