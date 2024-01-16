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Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

Новая велоформа команды EF Education Easy Post на 2024 год

 

 

Во время восьмидневного тренировочного сбора мужской команды EF Education Easy Post и женской команды  EF Education-Cannondale была представлена велоформа на сезон 2024 года.

 

Дизайн фирменного комплекта от компании “Rapha” был обновлён и посвящён жизни команды в дороге, а также европейской базе команды. Велосипеды Cannondale также получили новую расцветку. Новый комплект “Rapha” разрабатывала в сотрудничестве с гонщиками и добавила жёлтые акценты, которые подчёркивают фирменный розовый цвет команды. Элемент игры в виде фраз о гонках, таких, как «Up Up Up» добавили и другие детали, которые можно отыскать, если внимательно присмотреться к форме.

 

 

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Команда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 годКоманда EF Education-EasyPost представила велоформу на 2024 год

 

Photo © Jered Gruber& Ashley Gruber|Gruber Images/EF Pro Cycling Team

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Теги к статье: EF Education-EasyPost

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Комментарии

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (139)
    s75-Фото

    WF отправляет ЭБХ в AG2R, в числе несостоявшихся вариантов упоминают Инеос и DSM. Британская команда продолжает поиски кандидатов на последнюю свободную вакансию на 2024 год?

  • s75
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    s75-Фото
    Да, такие новости в последний день ушедшего года, что просто слов нет. Все его беды от головы.
  • Hansmer
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (2)
    Hansmer-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.
    Велокросс он едет на все деньги, на те которые имеет на сегодняшний день.
  • старт-шоссе 82
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Даже если Денис и не закончил карьеру , у плапа он не выиграл бы. А джейко алула похоже набирает обороты и предстоящий сезон, на мой взгляд, тоже обещает быть интересным.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.

    Деннис не мог бы забрать ITT в январе 2024 потому что официально завершил карьеру в декабре 2023. О завершении карьеры было объявлено еще в середине лета.

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    uran-Фото
    А беды женщин из-за мужчин и брильянтов. Роан не вовремя закончил.
  • Гонщик
    Чемпионат Австралии-2024, ITT (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Всех с новым годом и наступающим Рождеством! 
    Как то плавно мы перешли в новый сезон, который обещает быть одним из самых ярчайших в истории мирового велоспорта.
    Это с чего , Кинтана с Фрумом и Хорнером выйдут на старт ? 



    Цитата: uran
    Мог Роан Деннис забрать ITT. А так закончил карьеру и поломал жизни.
    Не нам судить что там было и как , но все беды из-за баб и бабок ...

  • Николай Н.
    Ваут ван Арт: “Первая неделя Д ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Видно по кроссу, что он не напрягается во все силы. Просто катается и готовется в классикам.

  • Freejazz
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Freejazz-Фото

    В одну калитку, что у мужчин, что у женщин. У женщин еще и разрывы километровые. 

  • Николай Н.
    X2O Trofee Koksijde - Vlaamse ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Кросс в этот раз вышел песчаный, пришлось бегать. особенно бегали девчата. Ван дер Пул непобедимый и это уже 9 победа.

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