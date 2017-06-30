Новый спонсор, новая велоформа и состав на Тур де Франс велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 21:42
Примож Роглич возглавит велокоманду Red Bull-BORA-hansgrohe в борьбе за жёлтую майку на Тур де Франс-2024
Новое название, привлекающий внимание дизайн велоформы и серебристо-белое оформление велосипедов. С новым титульным спонсором, компанией Red Bull, с новым названием Red Bull- BORA - hansgrohe, с новым дизайном велоформы и серебристо-белым оформлением велосипедов немецкая велокоманда стартует на Тур де Франс-2024.
Как сообщается в пресс-релизе команды Red Bull-Bora-hansgrohe, концепция развития в сотрудничестве с Red Bull будет долгосрочной. Команда использует успешный опыт, который есть у нового партнёра Red Bull в других видах спорта. Будет расширен поиск молодых талантов по всему миру, команда собирается вкладываться в развитие молодых гонщиков, превращение их будущих звёзд Гранд-туров.
Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный директор Red Bull - BORA - hansgrohe: "Сегодня мы открываем новую главу в истории нашей команды Red Bull - BORA - hansgrohe. Я бы даже сказал, что это важная веха для велоспорта в целом. Наш проект всегда был амбициозным, но теперь мы нацелены достичь вершины. Мы хотим сформировать наш спорт и стать самым привлекательным брендом".
Оливер Минцлафф (Oliver Mintzlaff), генеральный директор Red Bull Corporate Projects and Investments: "Сегодня особенный день, и мы с нетерпением ждём начала совместной работы. Мы ставим очень высокие цели, хотим постоянно развиваться и двигаться к победам в Гранд-турах и крупнейших велогонках. Red Bull во многих видах спорта показал, как эти цели могут быть достигнуты с помощью чёткого видения, развития талантов, профессионализма и инноваций. Мы гордимся тем, что наши давние партнёры BORA, hansgrohe и Specialized остаются с командой и вместе с нами начинают новую эру. Выражаю им свою искреннюю благодарность".
Photo © Red Bull Content Pool
На Тур де Франс-2024 Примож Роглич возглавит команду Red Bull-Bora-hansgrohe в борьбе за жёлтую майку. 34-летний словенский велогонщик стартует на Тур де Франс в шестой раз в карьере. Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия, Примож Роглич финишировал на подиуме в 2020 году, упустив победу на 20-м этапе.
В борьбе за высшую ступень подиума Тур де Франс в этом году Приможу Рогличу помогут: 28-летний российский велогонщик Александр Власов, 28-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли, 27-летний итальянский гонщик Маттео Собреро, 30-летний немецкий велогонщик Нико Денц, 31-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс, 33-летний австрийский велогонщик Марко Халлер, 30-летний нидерландский велогонщик Данни ван Поппель.
И Александр Власов, и Джей Хиндли участвовали в Тур де Франс лишь один раз в карьере, но оба показали высокие результаты. Александр Власов финишировал 5-м в 2022 году, Джей Хиндли - 7-м в 2023, а также на один день (после 5 этапа) Хиндли примерял жёлтую майку лидера. Дебютант гонки, Маттео Собреро, также будет помогать Приможу Рогличу на горных этапах.
Мощность Данни ван Поппеля, Марко Халлера и дебютанта Тур де Франс Нико Денца обеспечат поддержку на равнинных этапах. Это трио в общей сложности проехало 29 Гранд-туров. Победитель этапа Тур де Франс-2022 Боб Юнгельс возьмёт на себя роль дорожного капитана.
Состав велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe на Тур де Франс-2024:
Primoz Roglic, (Словения)
Nico Denz, (Германия)
Marco Haller, (Австрия)
Jai Hindley, (Австралия)
Bob Jungels, (Люксембург)
Matteo Sobrero, (Италия)
Danny Van Poppel, (Нидерланды)
Alexander Vlasov, (Россия)
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