Новый спонсор, новая велоформа и состав на Тур де Франс велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe

Astanaforever

Новый спонсор, новая велоформа ... (1) Хотят окрылить к туру?

Гонщик

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34) Цитата: maxxxx Извиняюсь за оффтоп, не знаю, куда лучше написать.



Тур на носу и неожиданно возникла проблема, где его смотреть. Ранее пользовался евроспорт плеером, было удобно. Так получилось, что вовремя не продлил подписку. А теперь расклад такой. Евроспорт плеер (именно плеер, не каналы) прекращает работу сразу после тура, 22-го июля. Активные подписки, которые завершатся в период до 22-го июля, будут продлены автоматически до 22-го. Но неактивную подписку сейчас продлить уже нельзя.



Контент теперь в каких-то странах доступен у провайдеров Max, в каких-то (Германия, Италия, UK) в сервисе Discovery+. Поставил приложение Discovery+. Оно при запуске проверяет ip-адрес, в отличие от плеера, который работал с российскими ip. То есть если пытаться (через ВПН) оформить подписку, то и использовать это можно будет только через ВПН. Насколько это все работоспособно, не знаю. Буду признателен за любую информацию/советы.



P.S. Если вдруг у кого-то есть активная подписка на евроспорт плеер, которая используется не полностью (можно было использовать на 5 устройствах), охотно куплю подключение на 1 или 2 устройства до 22-го июля.

Для чего платить , если можно смотреть бесплатно без всяких подписок . Для чего платить , если можно смотреть бесплатно без всяких подписок .

M-07

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34) Цитата: Pinkerton ну или Лефевр наконец-то добудет желанный ТДФ с Ремко для своей стаи! Только не Квикстеп, самая мерзкая команда, любящая поныть и любыми методами выиграть (яркий пример Тур Бельгии 2022). Только не Квикстеп, самая мерзкая команда, любящая поныть и любыми методами выиграть (яркий пример Тур Бельгии 2022).

pp33rr

Велокоманда Soudal Quick Step ... (5) Цитата: nightbuster33 Есть цель команды,а какой работник из Мерлира при таком профиле маршрута(138 место на ДИ),да и в разделке- так себе. Ну как бы цель то слабо реальна, особенно в сравнении с шансами Тима на несколько этапов, да и по последним стартам он и один неплохо справлялся в спринте, максимум еще одного бойца ему выделить бы нужно было. А Ремко... если не сойдет, что более вероятно, то месте на 5-7 пристроится по соседству с Власовым. В общем что Астана, что Куики страдают от генменеджеров самодуров.

maxxxx

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34) Извиняюсь за оффтоп, не знаю, куда лучше написать. Тур на носу и неожиданно возникла проблема, где его смотреть. Ранее пользовался евроспорт плеером, было удобно. Так получилось, что вовремя не продлил подписку. А теперь расклад такой. Евроспорт плеер (именно плеер, не каналы) прекращает работу сразу после тура, 22-го июля. Активные подписки, которые завершатся в период до 22-го июля, будут продлены автоматически до 22-го. Но неактивную подписку сейчас продлить уже нельзя. Контент теперь в каких-то странах доступен у провайдеров Max, в каких-то (Германия, Италия, UK) в сервисе Discovery+. Поставил приложение Discovery+. Оно при запуске проверяет ip-адрес, в отличие от плеера, который работал с российскими ip. То есть если пытаться (через ВПН) оформить подписку, то и использовать это можно будет только через ВПН. Насколько это все работоспособно, не знаю. Буду признателен за любую информацию/советы. P.S. Если вдруг у кого-то есть активная подписка на евроспорт плеер, которая используется не полностью (можно было использовать на 5 устройствах), охотно куплю подключение на 1 или 2 устройства до 22-го июля.

maxxxx

Тур де Франс-2024: Зеленая май ... (2) Надеюсь, ван Арту дадут свободу бороться за зеленую майку. В желтую для Висмы слабо верится. Понятно, что в чистом спринте Филипсен быстрее. Но так Филипсен и в 22-м был быстрее, но майку выиграл ВВА с большим отрывом.

Kunavi

Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34) Да с такой командой должен выиграть Погачар несмотря на Джиро и горы за 2000. Этот дубль всем выгоден. Еще больше рекламы Тура.



Роглич скорее из-за возможного форс-мажора первого и других. Но если он - это тоже будет здорово. И справедливо.



В побегу датчанина не верю. Заставили поехать. Это как работать в офисе над большим проектом с жестким дедлайном. Хочешь не хочешь, а надо...



Бельгиец - да, скоро на этапы. Вроде бы насчет него здесь все сходятся во мнение. Но он ездит ярко - не отнимешь. Мой скромный прогноз и анализ ситуации.



Буду смотреть, все равно интересно. В последние годы все ГТ стали явно зрелищнее чем во времена Фрума.

vova-55

Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (13) Я переболел короной за две недели. Форма была с кишечными осложнениями и с аллергией. Первая неделя тяжелая, а на второй было постепенное восстановление. Антибиотики не принимал. К моменту заболевания успел хорошо ознакомиться с рекомендациями. Разжижал кровь, принимал витамин С, электролиты, противоаллергены... Этим же поднял своего отца 79-лет.

motte

Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (12) Тур де Франс начинается через три или четыре дня. Погачар атакует прямо сейчас и взорвет Вингегарда. По крайней мере, так бы я сделал, чтобы он не вернулся в форму. На третьей неделе мы увидим зрелище, похожее на Джиро д'Италия. Марк Мадиот

error

Предварительные составы команд ... (43) Нормальный сбалансированный состав Боры в итоге. Кстати он давно висел в таком виде на PСS. Все опытные проверенные гонцы. И даже ван Поппеля взяли на равнинах покрутить, и поспринтовать если что. А Дани Мартинес нормально отдохнет и потренируется для Вуэльты. Вполне боеспособная, дружная банда.