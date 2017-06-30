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Новый спонсор, новая велоформа и состав на Тур де Франс велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe

Примож Роглич возглавит велокоманду Red Bull-BORA-hansgrohe в борьбе за жёлтую майку на Тур де Франс-2024

 

 

Новое название, привлекающий внимание дизайн велоформы и  серебристо-белое оформление велосипедов. С новым титульным спонсором, компанией Red Bull, с новым названием Red Bull- BORA - hansgrohe, с новым дизайном велоформы и серебристо-белым оформлением велосипедов немецкая велокоманда стартует на Тур де Франс-2024.

 

Как сообщается в пресс-релизе команды Red Bull-Bora-hansgrohe, концепция развития в сотрудничестве с Red Bull будет долгосрочной. Команда использует успешный опыт, который есть у нового партнёра Red Bull в других видах спорта. Будет расширен поиск молодых талантов по всему миру, команда собирается вкладываться в развитие молодых гонщиков, превращение их будущих звёзд Гранд-туров.

 

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный директор Red Bull - BORA - hansgrohe: "Сегодня мы открываем новую главу в истории нашей команды Red Bull - BORA - hansgrohe. Я бы даже сказал, что это важная веха для велоспорта в целом. Наш проект всегда был амбициозным, но теперь мы нацелены достичь вершины. Мы хотим сформировать наш спорт и стать самым привлекательным брендом".

 

Оливер Минцлафф (Oliver Mintzlaff), генеральный директор Red Bull Corporate Projects and Investments: "Сегодня особенный день, и мы с нетерпением ждём начала совместной работы. Мы ставим очень высокие цели,  хотим постоянно развиваться и двигаться к победам в Гранд-турах и крупнейших велогонках. Red Bull во многих видах спорта показал, как эти цели могут быть достигнуты с помощью чёткого видения, развития талантов, профессионализма и инноваций. Мы гордимся тем, что наши давние партнёры BORA, hansgrohe и Specialized остаются с командой и вместе с нами начинают новую эру. Выражаю им свою искреннюю благодарность".

 

 

Новый спонсор, новая велоформа и состав на Тур де Франс велокоманды Red Bull - BORA - hansgroheНовый спонсор, новая велоформа и состав на Тур де Франс велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe

 

Photo © Red Bull Content Pool

 

На Тур де Франс-2024 Примож Роглич возглавит команду Red Bull-Bora-hansgrohe в борьбе за жёлтую майку. 34-летний словенский велогонщик стартует на Тур де Франс в шестой раз в карьере. Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, победитель Джиро д’Италия, Примож Роглич финишировал на подиуме в 2020 году, упустив победу на 20-м этапе.

 

В борьбе за высшую ступень подиума Тур де Франс в этом году Приможу Рогличу помогут: 28-летний российский велогонщик Александр Власов, 28-летний австралийский велогонщик Джей Хиндли, 27-летний итальянский гонщик Маттео Собреро, 30-летний немецкий велогонщик Нико Денц, 31-летний люксембургский гонщик Боб Юнгельс, 33-летний австрийский велогонщик Марко Халлер, 30-летний нидерландский велогонщик Данни ван Поппель.

 

И Александр Власов, и Джей Хиндли участвовали в Тур де Франс лишь один раз в карьере, но оба показали высокие результаты. Александр Власов финишировал 5-м в 2022 году, Джей Хиндли - 7-м в 2023, а также на один день (после 5 этапа) Хиндли примерял жёлтую майку лидера. Дебютант гонки, Маттео Собреро, также будет помогать Приможу Рогличу на горных этапах.

 

Мощность Данни ван Поппеля, Марко Халлера и дебютанта Тур де Франс Нико Денца обеспечат поддержку на равнинных этапах. Это трио в общей сложности проехало 29 Гранд-туров.  Победитель этапа Тур де Франс-2022 Боб Юнгельс возьмёт на себя роль дорожного капитана.  

 

 

Состав велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe на Тур де Франс-2024:

 

 

Primoz Roglic, (Словения)

Nico Denz, (Германия)

Marco Haller, (Австрия)

Jai Hindley, (Австралия)

Bob Jungels, (Люксембург)

Matteo Sobrero, (Италия)

Danny Van Poppel, (Нидерланды)

Alexander Vlasov, (Россия)

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Red Bull - Bora-hansgrohe Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

В тему:

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 30.06.2017

    Хотят окрылить к туру?

    Вся жизнь это гонка.
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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • Astanaforever
    Новый спонсор, новая велоформа ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Хотят окрылить к туру?
  • Гонщик
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34)
    Гонщик-Фото

    Цитата: maxxxx
    Извиняюсь за оффтоп, не знаю, куда лучше написать.
     
    Тур на носу и неожиданно возникла проблема, где его смотреть. Ранее пользовался евроспорт плеером, было удобно. Так получилось, что вовремя не продлил подписку. А теперь расклад такой. Евроспорт плеер (именно плеер, не каналы) прекращает работу сразу после тура, 22-го июля. Активные подписки, которые завершатся в период до 22-го июля, будут продлены автоматически до 22-го. Но неактивную подписку сейчас продлить уже нельзя.
     
    Контент теперь в каких-то странах доступен у провайдеров Max, в каких-то (Германия, Италия, UK) в сервисе Discovery+. Поставил приложение Discovery+. Оно при запуске проверяет ip-адрес, в отличие от плеера, который работал с российскими ip. То есть если пытаться (через ВПН) оформить подписку, то и использовать это можно будет только через ВПН. Насколько это все работоспособно, не знаю. Буду признателен за любую информацию/советы.
     
    P.S. Если вдруг у кого-то есть активная подписка на евроспорт плеер, которая используется не полностью (можно было использовать на 5 устройствах), охотно куплю подключение на 1 или 2 устройства до 22-го июля.
    Для чего платить , если можно смотреть бесплатно без всяких подписок .

  • M-07
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34)
    M-07-Фото

    Цитата: Pinkerton
    ну или Лефевр наконец-то добудет желанный ТДФ с Ремко для своей стаи!
    Только не Квикстеп, самая мерзкая команда, любящая поныть и любыми методами выиграть (яркий пример Тур Бельгии 2022).

  • pp33rr
    Велокоманда Soudal Quick Step ... (5)
    pp33rr-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Есть цель команды,а какой работник из Мерлира при таком профиле маршрута(138 место на ДИ),да и в разделке- так себе.

     

    Ну как бы цель то слабо реальна, особенно в сравнении с шансами Тима на несколько этапов, да и по последним стартам он и один неплохо справлялся в спринте, максимум еще одного бойца ему выделить бы нужно было. А Ремко... если не сойдет, что более вероятно, то месте на 5-7 пристроится по соседству с Власовым. В общем что Астана, что Куики страдают от генменеджеров самодуров.

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34)
    maxxxx-Фото

    Извиняюсь за оффтоп, не знаю, куда лучше написать.

     

    Тур на носу и неожиданно возникла проблема, где его смотреть. Ранее пользовался евроспорт плеером, было удобно. Так получилось, что вовремя не продлил подписку. А теперь расклад такой. Евроспорт плеер (именно плеер, не каналы) прекращает работу сразу после тура, 22-го июля. Активные подписки, которые завершатся в период до 22-го июля, будут продлены автоматически до 22-го. Но неактивную подписку сейчас продлить уже нельзя.

     

    Контент теперь в каких-то странах доступен у провайдеров Max, в каких-то (Германия, Италия, UK) в сервисе Discovery+. Поставил приложение Discovery+. Оно при запуске проверяет ip-адрес, в отличие от плеера, который работал с российскими ip. То есть если пытаться (через ВПН) оформить подписку, то и использовать это можно будет только через ВПН. Насколько это все работоспособно, не знаю. Буду признателен за любую информацию/советы.

     

    P.S. Если вдруг у кого-то есть активная подписка на евроспорт плеер, которая используется не полностью (можно было использовать на 5 устройствах), охотно куплю подключение на 1 или 2 устройства до 22-го июля.

  • maxxxx
    Тур де Франс-2024: Зеленая май ... (2)
    maxxxx-Фото

    Надеюсь, ван Арту дадут свободу бороться за зеленую майку. В желтую для Висмы слабо верится. Понятно, что в чистом спринте Филипсен быстрее. Но так Филипсен и в 22-м был быстрее, но майку выиграл ВВА с большим отрывом.

  • Kunavi
    Тур де Франс-2024. Жёлтая майк ... (34)
    Kunavi-Фото

    Да с такой командой должен выиграть Погачар несмотря на Джиро и горы за 2000. Этот дубль всем выгоден. Еще больше рекламы Тура.

    Роглич скорее из-за возможного форс-мажора первого и других. Но если он - это тоже будет здорово. И справедливо.

    В побегу датчанина не верю. Заставили поехать. Это как работать в офисе над большим проектом с жестким дедлайном. Хочешь не хочешь, а надо...

    Бельгиец - да, скоро на этапы. Вроде бы насчет него здесь все сходятся во мнение. Но он ездит ярко - не отнимешь.

     

    Мой скромный прогноз и анализ ситуации.

    Буду смотреть, все равно интересно. В последние годы все ГТ стали явно зрелищнее чем во времена Фрума.

  • vova-55
    Барт Леммен заменит Сеппа Кусс ... (13)
    vova-55-Фото

    Я переболел короной за две недели. Форма была с кишечными осложнениями и с аллергией.

    Первая неделя тяжелая, а на второй было постепенное восстановление. 

    Антибиотики не принимал. 

    К моменту заболевания успел хорошо ознакомиться с рекомендациями. 

    Разжижал кровь, принимал витамин С, электролиты, противоаллергены... 

    Этим же поднял своего отца 79-лет. 

  • motte
    Тур де Франс-2024. Альтиметрия ... (12)
    motte-Фото

    Тур де Франс начинается через три или четыре дня. Погачар атакует прямо сейчас и взорвет Вингегарда. По крайней мере, так бы я сделал, чтобы он не вернулся в форму. На третьей неделе мы увидим зрелище, похожее на Джиро д'Италия.

    Марк Мадиот

  • error
    Предварительные составы команд ... (43)
    error-Фото

    Нормальный сбалансированный состав Боры в итоге. Кстати он давно висел в таком виде на PСS. Все опытные проверенные гонцы. И даже ван Поппеля взяли на равнинах покрутить, и поспринтовать если что. А Дани Мартинес нормально отдохнет и потренируется для Вуэльты. Вполне боеспособная, дружная банда.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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