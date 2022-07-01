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Александр Власов в топ-5 общего зачёта Тур де Франс-2022 после 20 этапа

Благодаря разделке 20 этапа Александр Власов поднялся в пятёрку сильнейших общего зачёта Тур де Франс-2022

 

 

   В предпоследний день Тур де Франс-2022, на 20-м этапе, в 40-км индивидуальной гонке на время Александр Власов (Bora-hansgrohe) показал 18-й результат, но проехал разделку лучше своих ближайших соперников в генеральной классификации Наиро Кинтаны (Arkea-Samsic) и Луиса Мейнтьеса (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), благодаря чему поднялся в топ-5 генеральной классификации.

 

 

 

© BORA - hansgrohe / SprintCycling

 

 Александр Власов: «На этом Туре мне было так тяжело. Приятно, что до Парижа остался только один день. Сегодня, как и в прошлые дни, чувствовал себя намного лучше, чем на прошлой неделе. Думаю, разделку проехал хорошо, хотя не на лучшем уровне, просто хорошо. Мы достигли нашей цели – попасть в пятёрку общего зачёта, чему я очень рад. После всех проблем с ковидом, начавшихся после Тура Швейцарии, падения на первой неделе, простуды, которую подхватил в Альпах, чувствую облегчение. Думаю, мы полностью заслужили этот результат».

 

  Рольф Альдаг, спортивный директор: «Алекс сегодня проехал очень ровно. Мы так распределяли силы, чтобы у него осталось что-то для финальной части, и чтобы не пришлось рисковать. Нашей целью было подняться в топ-5 генеральной классификации, и мы счастливы, что этого достигли. Уже на пиренейских этапах мы заметили положительную динамику, она продолжилась у Алекса и сегодня.

 

  Оглядываясь на пройденные этапы, могу сказать, что очень горжусь всей командой. Мы активно вели гонку, не упустили почти ни одного отрыва, всегда поддерживали друг друга. Падение Алекса было досадным, помимо этого нам все три недели было тяжело сражаться с болезнями. Ленни пришлось покинуть гонку, но и у других гонщиков, особенно на альпийских этапах, возникли проблемы со здоровьем. На такой самой тяжёлой гонке в мире было трудно восстанавливаться. Думаю, едва ли мы могли где-то улучшить выступление или проехать по-другому. Иногда кто-то просто бывает сильнее, это и есть спорт.

 

  Пусть мы не выиграли этап, мы всегда действовали, присутствовали в важные моменты, отлично представляли команду Bora-hansgrohe. Ребята заслуживали победы. Ленни близко подошёл к ней на Планш-де-Бель-Фий после великолепной гонки всей команды. Ещё мы упустили жёлтую майку в Межеве, что тоже досадно. Но мы не сдавались.

  тап до Менде был великолепным для нас, как и финиш в топ-5 в генеральной классификации, которые показали, что мы никогда не прекращали борьбу. Это многое говорит о команде. Завтра снова будем поддерживать Данни, может быть, он преподнесёт сюрприз на Елисейских Полях».

 

Результаты 20 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Александр Власов Bora-hansgrohe Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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