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Александр Власов продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe

Александр Власов продолжить выступать в велокоманде Bora-hansgrohe

 

 

28-летний российский велогонщик Александр Власов продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe, где выступает с 2022 года. За это время Александр Власов принёс Bora-hansgrohe 6 побед, в том числе победу на Туре Романдии-2022, победу на этапе Тура Швейцарии и этапе Париж-Ницца-2024.  

 

В 2022 году Александр Власов финишировал 5-м на Тур де Франс, а в прошлом году занял 7-е место на Вуэльте Испании. В этом сезоне помимо победы на этапе Париж-Ницца Александр Власов занял 2-е место в общем зачёте Тура Романдии, стал призёром Вуэльты Валенсии, финишировал 5-м в генеральной классификации Париж-Ницца.

 

Александр Власов продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe

 

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe

 

Александр Власов: «Я очень рад продлению контракта. За последние несколько лет я развился в спортивном плане. Мне очень хорошо в Bora-hansgrohe, где комфортная атмосфера сочетается с профессиональной рабочей этикой. Я рад остаться в команде и продолжать прогрессировать.  Приход в команду Red Bull делает этот проект очень интересным для меня. Я ценю, что команда в меня верит, и в ближайшие годы готов выкладываться по максимуму».

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Теги к статье: Александр Власов Aleksandr Vlasov BORA - hansgrohe

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  1. Имя: Борис

    Esperus2006

    Вчера, 14:16 | Регистрация: 15.05.2022

    Вечно перспективный

  2. lazhu

    Вчера, 15:34 | Регистрация: 14.03.2021

    а тем временем на дофине массовый завал и нейтрализация

  3. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Вчера, 16:30 | Регистрация: 26.07.2021

    Цитата: Esperus2006
    Вечно перспективный
    Спортсмен в первой десятке обычно, хороший результат; чтоб в гранд Туре победить не только талант и трудолюбие требуется, высшие силы должны благоволить!

  4. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Вчера, 16:48 | Регистрация: 29.05.2013

    Вечно недовольным: Власов не гениален, но вполне одарён. Не все рождаются Погачарами. И за кого болеть-то? Из наших Луценко ещё есть. Можно за Сивакова, но это на любителя.

  5. Имя: Юрий

    Крайний

    Сегодня, 18:08 | Регистрация: 21.05.2014

    Цитата: AlpenFlow
    Спортсмен в первой десятке обычно

    Парадокс генеральщика. Быть в десятке ГТ вроде бы считается хорошим результатом. Относительно общего количества гонщиков на финише ГТ постоянно быть в десятке это Результат. А сколько генеральщиков обычно выходит на старт любого ГТ? 10? В этой парадигме занимать места с 5 по 10 из 10 участников это "попа протокола". Разумеется со всем уважением к.

     

     

     

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