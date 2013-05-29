Александр Власов продолжить выступать в велокоманде Bora-hansgrohe

28-летний российский велогонщик Александр Власов продлил контракт с велокомандой Bora-hansgrohe, где выступает с 2022 года. За это время Александр Власов принёс Bora-hansgrohe 6 побед, в том числе победу на Туре Романдии-2022, победу на этапе Тура Швейцарии и этапе Париж-Ницца-2024.

В 2022 году Александр Власов финишировал 5-м на Тур де Франс, а в прошлом году занял 7-е место на Вуэльте Испании. В этом сезоне помимо победы на этапе Париж-Ницца Александр Власов занял 2-е место в общем зачёте Тура Романдии, стал призёром Вуэльты Валенсии, финишировал 5-м в генеральной классификации Париж-Ницца.

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe

Александр Власов: «Я очень рад продлению контракта. За последние несколько лет я развился в спортивном плане. Мне очень хорошо в Bora-hansgrohe, где комфортная атмосфера сочетается с профессиональной рабочей этикой. Я рад остаться в команде и продолжать прогрессировать. Приход в команду Red Bull делает этот проект очень интересным для меня. Я ценю, что команда в меня верит, и в ближайшие годы готов выкладываться по максимуму».