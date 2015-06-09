Тадей Погачар - самый высокооплачиваемый велогонщик пелотона Мирового тура

Тадей Погачар, Примож Роглич и Йонас Вингегор - возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков пелотона

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар остаётся самым высокооплачиваемым велогонщиком пелотона Мирового тура. Рейтинг велогонщиков по уровню зарплат приводит итальянское издание La Gazzetta dello Sport, которое в своих расчётах полагается только на выплаты от команд, не учитывая дополнительные контракты со спонсорами и организаторами гонок.

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

Так, согласно оценке La Gazzetta dello Sport, Тадей Погачар получает 6 миллионов евро в год, опередив в этом рейтинге своего соотечественника Приможа Роглича (Bora-hansgrohe), зарплата которого составляет 4,5 миллиона евро в год, и Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), которому платят 4 миллиона евро в год.

По данным La Gazzetta dello Sport, действующий чемпион мира в групповой гонке Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) также получает 4 миллиона евро в год. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) - 3,5 миллиона евро.

Шестым в этом неофициальном рейтинге высокооплачиваемых гонщиков La Gazzetta dello Sport называет чемпиона мира в индивидуальной гонке на время Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) с 2,8 миллионами евро в год.

Том Пидкок (INEOS Grenadiers) и Адам Йейтс (UAE Team Emirates) получают 2,7 миллиона евро в год. Эган Берналь и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) - по 2,5 миллиона евро.

Алекс Карера (Alex Carrera), спортивный агент Тадея Погачара, в интервью Cyclingnews рассказал, что приход крупных спонсоров в велоспорт, таких, как компания Lidl и Red Bull, повысит уровень зарплат сильнейших гонщиков пелотона.

В начале января 2024 года команда Bora-hansgrohe подтвердила, что компания Red Bull приобретёт 51% контрольного пакета акций команды.

В заявлении команды Bora-hansgrohe говорится: «Компания Red Bull планирует расширить свое участие в шоссейном велоспорте и нацелена на партнерство с BORA - hansgrohe. Став партнёром компании менеджера команды Ральфа Денка, Red Bull стремится стать одним из основных спонсоров команды на долгосрочной основе. О планируемом совместном предприятии были уведомлены соответствующие антимонопольные органы».

Традиционно Red Bull поддерживала отдельных велогонщиков, например, с компанией с 2018 года сотрудничает Ваут ван Арт.

Алекс Карера: «Приход Red Bull сильно повлияет на велоспорт и его трансферный рынок. Появление Lidl в качестве титульного спонсора уже многое изменило на трансферном рынке в отношении контрактов на 2024 год. Также увеличил бюджет команды недавний приход компании Decathlon. Появление Red Bull ещё больше повысит уровень заработка сильнейших гонщиков.

Сейчас в профессиональном велоспорте четыре звезды мирового масштаба. Думаю, что Ральф Денк может попытаться подписать одного из них в 2025 году. Большая четвёрка - это Тадей Погачар, Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул. Я не стал бы включать в этот список Йонаса Вингегора, несмотря на его победы на Тур де Франс, потому что просто не считаю его звездой мирового уровня, привлекательной для Red Bull.

У Тадей контракт до 2028 года. Но не думаю, что у других гонщиков есть серьёзные условия по поводу их ухода. Ван дер Пул недавно продлил контракт с Alpecin-Deceuninck, и, возможно, останется. Таким образом, у Red Bull остаётся всего два гонщика».