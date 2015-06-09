VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тадей Погачар - самый высокооплачиваемый велогонщик пелотона Мирового тура

Тадей Погачар, Примож Роглич и Йонас Вингегор - возглавляют рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков пелотона

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар остаётся самым высокооплачиваемым велогонщиком пелотона Мирового тура. Рейтинг велогонщиков по уровню зарплат приводит итальянское издание La Gazzetta dello Sport, которое в своих расчётах полагается только на выплаты от команд, не учитывая дополнительные контракты со спонсорами и организаторами гонок.

 

Тадей Погачар - самый высокооплачиваемый велогонщик пелотона Мирового тура

Photo (c) Sprint Cycling Agency/UAE Team Emirates

 

Так, согласно оценке La Gazzetta dello Sport, Тадей Погачар получает 6 миллионов евро в год, опередив в этом рейтинге своего соотечественника Приможа Роглича (Bora-hansgrohe), зарплата которого составляет 4,5 миллиона евро в год, и Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma), которому платят 4 миллиона евро в год.

 

По данным La Gazzetta dello Sport, действующий чемпион мира в групповой гонке Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) также получает 4 миллиона евро в год. Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) - 3,5 миллиона евро.

 

Шестым в этом неофициальном рейтинге высокооплачиваемых гонщиков La Gazzetta dello Sport называет чемпиона мира в индивидуальной гонке на время Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step) с 2,8 миллионами евро в год.

 

Том Пидкок (INEOS Grenadiers) и Адам Йейтс (UAE Team Emirates) получают 2,7 миллиона евро в год. Эган Берналь  и Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) -  по 2,5 миллиона евро.

 

Алекс Карера (Alex Carrera), спортивный агент Тадея Погачара, в интервью Cyclingnews рассказал, что приход крупных спонсоров в велоспорт, таких, как компания Lidl и Red Bull, повысит уровень зарплат сильнейших гонщиков пелотона.

 

В начале января 2024 года команда Bora-hansgrohe подтвердила, что компания Red Bull приобретёт 51% контрольного пакета акций команды.

 

В заявлении команды Bora-hansgrohe говорится: «Компания Red Bull планирует расширить свое участие в шоссейном велоспорте и нацелена на партнерство с BORA - hansgrohe. Став партнёром  компании менеджера команды Ральфа Денка, Red Bull стремится стать одним из основных спонсоров команды на долгосрочной основе. О планируемом совместном предприятии были уведомлены соответствующие антимонопольные органы».

 

Традиционно Red Bull поддерживала отдельных велогонщиков, например, с компанией с 2018 года сотрудничает Ваут ван Арт.

 

Алекс Карера: «Приход Red Bull сильно повлияет на велоспорт и его трансферный рынок. Появление Lidl в качестве титульного спонсора уже многое изменило на трансферном рынке в отношении контрактов на 2024 год. Также увеличил бюджет команды недавний приход компании Decathlon. Появление Red Bull ещё больше повысит уровень заработка сильнейших гонщиков.

 

Сейчас в профессиональном велоспорте четыре звезды мирового масштаба. Думаю, что Ральф Денк может попытаться подписать одного из них в 2025 году. Большая четвёрка  - это Тадей Погачар, Матье ван дер Пул, Ваут ван Арт и Ремко Эвенепул. Я не стал бы включать в этот список Йонаса Вингегора, несмотря на его победы на Тур де Франс, потому что просто не считаю его звездой мирового уровня, привлекательной для Red Bull.

 

У Тадей контракт до 2028 года. Но не думаю, что у других гонщиков есть серьёзные условия по поводу их ухода. Ван дер Пул недавно продлил контракт с Alpecin-Deceuninck, и, возможно, останется. Таким образом, у Red Bull остаётся всего два гонщика».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Сегодня, 02:15 | Регистрация: 26.07.2021

    Ван Арт в Red Bull/Bora и будет Роглича на Туре к победе тащить. Йонаса немного жалко, но он реально не подходящий для атлета Red Bul типаж.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Да, ладно...хаха. Йонас не звезда мирового уровня? Просто жаба задушила, что не могут справиться с этим не звездным, не привлекательным. А если считать зарплаты по коэффициенту эффективности долголетия выступлений в велоспорте, то лидер в мировом пелотоне это несомненно наш мультимиллионер Димон Груздев. ..Как говорится..курочка по зернышку....Вот еще он погоняет за Астану лет так 15, что Тадею и не снится какое халявное бабло он нарубит от налогоплательщиков Казахстана, ничего не делая, не напрягая свою пятую точку в седле. Вот уж точно рекордсмен и самый высокооплачиваемый самогонщик пелотона мирового тура. )))

    Вся жизнь это гонка.

  3. s75

    Сегодня, 03:39 | Регистрация: 9.06.2015

    как-то забыли о контрактах Квятковски и Томаса

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

20 января 2024

Classica Comunitat Valenciana

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    s75-Фото

    как-то забыли о контрактах Квятковски и Томаса

  • Astanaforever
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Да, ладно...хаха. Йонас не звезда мирового уровня? Просто жаба задушила, что не могут справиться с этим не звездным, не привлекательным. А если считать зарплаты по коэффициенту эффективности долголетия выступлений в велоспорте, то лидер в мировом пелотоне это несомненно наш мультимиллионер Димон Груздев. ..Как говорится..курочка по зернышку....Вот еще он погоняет за Астану лет так 15, что Тадею и не снится какое халявное бабло он нарубит от налогоплательщиков Казахстана, ничего не делая, не напрягая свою пятую точку в седле. Вот уж точно рекордсмен и самый высокооплачиваемый самогонщик пелотона мирового тура. )))
  • AlpenFlow
    Тадей Погачар - самый высокооп ... (3)
    AlpenFlow-Фото
    Ван Арт в Red Bull/Bora и будет Роглича на Туре к победе тащить. Йонаса немного жалко, но он реально не подходящий для атлета Red Bul типаж.
  • sashaney
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    sashaney-Фото

    По опыту говорите? Слова не мальчика, но мужа (с) Ну и слово Родина пишется с большой буквы.

  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    лучше самая вонючая помойка, чем такая родина
  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    главное, что не москаль
  • veltus85
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    veltus85-Фото
    В первую очередь повезло Сивакову.
  • BaTman
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    BaTman-Фото
    Как много политики в ваших словах, раньше комментарии были про спорт и со смыслом.
  • Pi-man
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (28)
    Pi-man-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Хорошо что такой иностранец, как Сиваков, никогда не будет жителем России

    Действительно хорошо. Будет на велосипеде ездить, а не людей убивать

  • Velolife
    Тур Даун Андер-2024. Этап 3. Р ... (4)
    Velolife-Фото
    Сэм ушёл, Сэм пришёл. Удачное приобретение Bora-hansgrohe. Очковая майка снова у Sam/uel Welsford, после 2 победных финишных спринта. Жаль, Ryan Mullen остался без ведомого земляка.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 января

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

Matyas Kopecky (Team Novo Nordisk)

Samuel Welsford (Bora-hansgrohe)

Antoine Huby (Soudal - Quick Step)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (47)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)