Новый дизайн велоформы команды Bora-hansgrohe на 2024 год

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- VeloNEWS / VeloTEAM |
- Дата:
- Сегодня, 00:34
Новые цвета в велоформе команды Bora-hansgrohe на 2024 год
Яркий светло-зелёный акцент в сочетании с традиционными тёмно-зелёными оттенками будет отличать велогонщиков команды Bora-hansgrohe в пелотоне в 2024 году. Новый дизайн велоформы разработала итальянская компания Sportful. Новая коллекция велоформы уже доступна и для любителей велоспорта.
Bora-hansgrohe выбрала из линейки продуктов итальянского бренда майку Bomber и короткие шорты LTD, а также всю линейку Sportful Fiandre, гарантирующую максимальную защиту во всех погодных условиях.
Ральф Денк, генеральный менеджер команды BORA - hansgrohe: "Чтобы соответствовать возвращению нашего партнерства со Sporful, мы создали свежий образ, отражающий наши амбиции. Новый уникальный дизайн сделает нас очень заметными в пелотоне".
Photo © BORA - hansgrohe / MatthisWaetzel
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