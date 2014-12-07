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Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

Велокоманда Bora-hansgrohe не стала менять дизайн велоформы в 2023 году

 

 

  Команда Bora-hansgrohe показала велоформу, в которой гонщики будут выступать в 2023 году. Как и в прошлом году, велоформу команде предоставляет бренд  “Le Col”, производящий спортивную одежду премиум-класса для велосипедистов.  В 2022 году Bora-hansgrohe стала командой, выигравшей Гранд-тур – Джиро д’Италия вместе с Джеем Хиндли.

 

  В основе нового комплекта формы – те же цвета и асимметрия рисунка с доминирующим зелёным цветом. Увеличены чёрные и красные вставки.  Акцент в разработке нового комплекта Le Col был сделан на улучшение аэродинамики. Форма тестировалась в аэродинамической трубе, расположение швов улучшает обтекаемость воздушным потоком, минимизирует сопротивление, чтобы ещё больше повысить эффективность выступления гонщиков на высоких скоростях. В комплекте использована и улучшенная, более лёгкая лайкра, которая идеально растягивается, но в то же время обеспечивает комфортную посадку, не ограничивая движения гонщиков.  

 

Ральф Денк, основатель и генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Le Col известен как создатель самой аэродинамичной велоформы в Мировом туре. Этот комплект не исключение. Форма, которую носил Джей Хиндли на Джиро д’Италия-2022, повлияла на дизайн велоформы 2023 года».

 

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

 

Photo © BORA - hansgrohe 

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 09:27 | Регистрация: 7.12.2014

    А чё никто ничего не пишет? Форма у Боры лучше чем у Инеоса и Лотто?

    Вы еще форму Интермарше не видели mosking

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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Earl57
    Велоформа команды Bora-hansgro ... (1)
    Earl57-Фото

    А чё никто ничего не пишет? Форма у Боры лучше чем у Инеоса и Лотто?

    Вы еще форму Интермарше не видели mosking

  • AlpenFlow
    Эгану Берналю провели операцию ... (2)
    AlpenFlow-Фото
    Как Майкл Джексон теперь, красавчик!
  • uran
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    uran-Фото
    На шоссе у Пидкока возможностей объехать ванов будет больше.
  • Саныч
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Саныч-Фото
    А мне показалось, что в конце гонки он мог уже и сегодня победить.
  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    motte-Фото
    Всё может быть, британская школа велоспорта она такая-:)
  • Earl57
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Earl57-Фото

    С 1 января в велокросс возвратится Аренсман. Он раньше говорил, что зимой хочет погоняться в велокроссе, но не знает, как на это посмотрят в его новой команде. В Инеосе не возражают, и 1 января он выйдет на старт.

    У Пидкока в январе запланировано всего 3 гонки - 1 и 6 января, потом тренировочный лагерь с командой и последняя гонка сезона 26 января. 

    Ваны будут гоняться весь январь.

  • MVDP
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    MVDP-Фото
    Цитата: Андрей А
    Цитата: motte
    Так держать, ваут!
    Коммент на Фейсбуке по пидкоку, когда он сказал, что очень тяжелая трасса.
    What is too heavy is that undeserved jersey. (Что слишком тяжело, так это эта незаслуженная майка.)
     
    Рано или поздно, Пидкок объедит ванов
    Не объедит, а объест.
  • Андрей А
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    Андрей А-Фото
    Цитата: motte
    Так держать, ваут!
    Коммент на Фейсбуке по пидкоку, когда он сказал, что очень тяжелая трасса.
    What is too heavy is that undeserved jersey. (Что слишком тяжело, так это эта незаслуженная майка.)
     
    Рано или поздно, Пидкок объедит ванов
  • velodoctor
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    velodoctor-Фото

    Раньеш Матье атаковал и его догонял только ВВА, и часто удавалось уехать, теперь его догоняют двое, уже уехать заранее не получается. Интересная гонка, мне показалось, ВВА расчетливее всех проехал, поэтому и победил. 

  • motte
    Велокросс. Telenet Superpresti ... (8)
    motte-Фото

    Так держать, ваут!

    Коммент на Фейсбуке по пидкоку, когда он сказал, что очень тяжелая трасса.

    What is too heavy is that undeserved jersey. (Что слишком тяжело, так это эта незаслуженная майка.)

     

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