Велоформа команды Bora-hansgrohe на 2023 год

Велокоманда Bora-hansgrohe не стала менять дизайн велоформы в 2023 году

Команда Bora-hansgrohe показала велоформу, в которой гонщики будут выступать в 2023 году. Как и в прошлом году, велоформу команде предоставляет бренд “Le Col”, производящий спортивную одежду премиум-класса для велосипедистов. В 2022 году Bora-hansgrohe стала командой, выигравшей Гранд-тур – Джиро д’Италия вместе с Джеем Хиндли.

В основе нового комплекта формы – те же цвета и асимметрия рисунка с доминирующим зелёным цветом. Увеличены чёрные и красные вставки. Акцент в разработке нового комплекта Le Col был сделан на улучшение аэродинамики. Форма тестировалась в аэродинамической трубе, расположение швов улучшает обтекаемость воздушным потоком, минимизирует сопротивление, чтобы ещё больше повысить эффективность выступления гонщиков на высоких скоростях. В комплекте использована и улучшенная, более лёгкая лайкра, которая идеально растягивается, но в то же время обеспечивает комфортную посадку, не ограничивая движения гонщиков.

Ральф Денк, основатель и генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Le Col известен как создатель самой аэродинамичной велоформы в Мировом туре. Этот комплект не исключение. Форма, которую носил Джей Хиндли на Джиро д’Италия-2022, повлияла на дизайн велоформы 2023 года».

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