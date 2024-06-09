VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

Примож Роглич надел жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2024 после победы на 6-м этапе

 

 

Примож Роглич одержал победу на 6-м этапе, первом горном этапе Критериума Дофине-2024 и возглавил генеральную классификацию. Это вторая победа 34-летнего словенского гонщика в составе команды Bora-hansgrohe (после победы на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024).

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

 

 

На первом из триптиха горных этапов Критериума Дофине-2024 в отрыв дня сразу после старта уехали шесть гонщиков. Отрыв отпустили почти на шесть минут, но к началу восхождения в финальный подъём дня высшей категории у отрыва осталось около двух с половиной минут, причём часть преимущества была потеряна, когда гонщикам отрыва пришлось возвращаться после того, как они поехали по неправильной дороге.

 

На финальном подъёме дня Колле-д’Аллевар - 11,1 км с 8.1% из отрыва атаковали 21-летний французский гонщик Роман Грегуар (Romain Grégoire/Groupama - FDJ), проигравший в спринте на 3-м этапе Дереку Джи, и победитель 2 этапа, 31-летний датский велогонщик Магнус Корт (Uno-X Mobility).

 

За 8,8 км до финиша Грегуар уехал от своего попутчика, но удержаться впереди после атак из группы генеральщиков ему не удалось. Команда INEOS Grenadiers задавала темп на финальном подъёме, а за 5,2 км до финиша из просеявшегося пелотона атаковал Лауренс Де Плюс. На его ускорение отреагировал Александр Власов (Bora-hansgrohe), и вдвоём они прошли Романа Грегуара за 4 км до вершины.

 

За 3,5 км до вершины из пелотона, в котором оставалось не больше 20 гонщиков, атаковали Примож Роглич, Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) и Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike). Лидировавший в общем зачёте Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) не смог ответить на их ускорение.

 

К группе Роглича переложился победитель 3 этапа  Дерек Джи (Israel Premier Tech). За 1,7 км до финиша группа атаковавших добрала Лауренса Де Плюса и Александра Власова.

 

За 1,5 км до финиша Александр Власов и Примож Роглич атаковали. За ними сел Джулио Чикконе. Александр Власов развёз Приможа Роглича на финальном километре, после чего капитан команды Bora-hansgrohe ускорился за 300 м до финиша, сбросил Джулио Чикконе. Примож Роглич выиграл этап и забрал жёлтую майку лидера у Ремко Эвенепула, который финишировал через 42 секунды.

 

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

 

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

 

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

 

Примож Роглич: «Понадобилось очень много времени, чтобы снова одержать победу, но меня довольно ощутимо сковывало левое плечо. Однако нога шла. На ноги не могу жаловаться. Я очень счастлив. Наконец, выиграл. Вся команде, все ребята самоотверженно работали с первого дня. На втором этапе выиграть не удалось. Сегодня мы тоже продолжали работать изо всех сил.

 

Сегодня команда снова великолепно выступила. Большое им за это спасибо. Но это только начало, только первый из трёх горных этапов, а завтра один из тяжелейших. Посмотрим. Буду делать всё, что в моих силах. Но всё, что получится дальше, буду воспринимать как бонус».

 

Результаты 6 этапа Критериума Дофине-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Критериум Дофине-2024 Criterium du Dauphine-2024 велогонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

2 - 9 июня 2024

Criterium du Dauphine

5 - 9 июня 2024

ZLM Tour

9 - 16 июня 2024

Tour de Suisse

29 июня - 21 июля 2024

Tour de France

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Понравилась ли Вам Джиро д'Италия-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 июня

Ben Hermans (Cofidis)

9 июня

Guillaume Martin (Cofidis)

Stephen Williams (Israel - Premier Tech)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2024 (29)
Май 2024 (169)
Апрель 2024 (147)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)