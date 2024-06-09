Примож Роглич — победитель 6 этапа Критериума Дофине-2024

Примож Роглич надел жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2024 после победы на 6-м этапе

Примож Роглич одержал победу на 6-м этапе, первом горном этапе Критериума Дофине-2024 и возглавил генеральную классификацию. Это вторая победа 34-летнего словенского гонщика в составе команды Bora-hansgrohe (после победы на 1-м этапе Тура Страны Басков-2024).

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

На первом из триптиха горных этапов Критериума Дофине-2024 в отрыв дня сразу после старта уехали шесть гонщиков. Отрыв отпустили почти на шесть минут, но к началу восхождения в финальный подъём дня высшей категории у отрыва осталось около двух с половиной минут, причём часть преимущества была потеряна, когда гонщикам отрыва пришлось возвращаться после того, как они поехали по неправильной дороге.

На финальном подъёме дня Колле-д’Аллевар - 11,1 км с 8.1% из отрыва атаковали 21-летний французский гонщик Роман Грегуар (Romain Grégoire/Groupama - FDJ), проигравший в спринте на 3-м этапе Дереку Джи, и победитель 2 этапа, 31-летний датский велогонщик Магнус Корт (Uno-X Mobility).

За 8,8 км до финиша Грегуар уехал от своего попутчика, но удержаться впереди после атак из группы генеральщиков ему не удалось. Команда INEOS Grenadiers задавала темп на финальном подъёме, а за 5,2 км до финиша из просеявшегося пелотона атаковал Лауренс Де Плюс. На его ускорение отреагировал Александр Власов (Bora-hansgrohe), и вдвоём они прошли Романа Грегуара за 4 км до вершины.

За 3,5 км до вершины из пелотона, в котором оставалось не больше 20 гонщиков, атаковали Примож Роглич, Джулио Чикконе (Lidl-Trek), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) и Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike). Лидировавший в общем зачёте Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) не смог ответить на их ускорение.

К группе Роглича переложился победитель 3 этапа Дерек Джи (Israel Premier Tech). За 1,7 км до финиша группа атаковавших добрала Лауренса Де Плюса и Александра Власова.

За 1,5 км до финиша Александр Власов и Примож Роглич атаковали. За ними сел Джулио Чикконе. Александр Власов развёз Приможа Роглича на финальном километре, после чего капитан команды Bora-hansgrohe ускорился за 300 м до финиша, сбросил Джулио Чикконе. Примож Роглич выиграл этап и забрал жёлтую майку лидера у Ремко Эвенепула, который финишировал через 42 секунды.

Photo © SprintCycling/Bora-hansgrohe Team

Примож Роглич: «Понадобилось очень много времени, чтобы снова одержать победу, но меня довольно ощутимо сковывало левое плечо. Однако нога шла. На ноги не могу жаловаться. Я очень счастлив. Наконец, выиграл. Вся команде, все ребята самоотверженно работали с первого дня. На втором этапе выиграть не удалось. Сегодня мы тоже продолжали работать изо всех сил.

Сегодня команда снова великолепно выступила. Большое им за это спасибо. Но это только начало, только первый из трёх горных этапов, а завтра один из тяжелейших. Посмотрим. Буду делать всё, что в моих силах. Но всё, что получится дальше, буду воспринимать как бонус».