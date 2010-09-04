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Команда Bora-hansgrohe представила новый дизайн велоформы на 2022 год

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

 

  В 2022 году велогонщики немецкой команды Мирового тура Bora-hansgrohe будут выступать в велоформе нового дизайна, разработанного компанией “Le Col”, также полностью будет полностью обновлён дизайн велосипедов Specialized и аксессуаров. Компания “Le Col”, пришедшая на смену прежнему поставщику спортивной одежды «Sportful», сообщила, что в процессе работы над новым обликом формы вдохновлялась идеями U.S. college sports.

  Девиз новой коллекции спортивной формы команды Bora-hansgrohe – «Нет межсезонья», подчёркивающий, что у дружеских отношений, сложившихся внутри команды, не может быть перерывов.

 

Новую велоформу Bora-hansgrohe продемонстрировал 23-летний британский велогонщик команды Мэттью Уоллс (Matthew Walls).

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 Photo ©RudiWyhlidal/BORA – hansgrohe Team

 

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https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 

https://velolive.com/uploads/posts/2021-12/1640795141_bora-hansgrohe-kit-202210.jpg

 Photo  ©Le Col/BORA – hansgrohe Team

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

 Photo ©MarkusBauer_Lukgoodstudio/BORA – hansgrohe Team

 

  Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Благодаря дизайну, разработанному Specialized и Le Col вместе с нами, мы точно будем выделять в пелотоне в 2022 году. Этот дизайн – победитель. Отправной точкой в работе над ним была форма системы спорта в колледжах США -  U.S. college sports, особенно бейсбол.

 

  Должен признаться, сначала я, наверное, отнёсся к нему немного скептично, но результат оказался очень убедительным. Для нас, однако, целью было не только красиво выглядеть, но и сохранить скорость. Во время тестов в аэродинамическом туннеле, которые мы провели зимой, мы сравнили нашу новую форму с продукцией соперников. Могу сказать, что в нашей форме мы были быстрыми, очень быстрыми. Название коллекции – «Нет межсезонья» указывает на товарищество в команде, потому что в настоящей дружбе нет перерывов».

 

  Янто Баркер (Yanto Barker), исполнительный директор и основатель компании “Le Col”: «Более десятка лет исследований воплотились в комплекте велоформы, которые мы сделали для команды Bora-hansgrohe. Часы в аэродинамической трубе позволили создать лёгкую, дышащую, быстро впитывающую ткань, которую мы использовали в велоформе, чтобы помочь гонщикам команды двигаться быстрее и дальше. Каждая деталь, от футболок, комбинезонов, шорт до носков и бахил, была разработана с учётом плотного календаря гонок Мирового тура. Мы рады стать партнёром такой замечательной команды».

 

 

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Теги к статье: Bora-hansgrohe велоформа

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  1. Имя: Андрей

    tds

    Вчера, 22:22 | Регистрация: 9.03.2019

    Что-то не тянет на победителя!

  2. Имя: Евгений

    sqrudgmcduck

    Сегодня, 00:53 | Регистрация: 4.07.2017

    Вменяемость Денка начинает вызывать определённые сомнения после таких интервью. Может, конечно, перевод не очень удался, но всё же...  Понравиться такое может только за определённый откат. Или тесты в трубе. Сами решайте.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:57 | Регистрация: 4.07.2013

    Отс тал

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:13 | Регистрация: 17.05.2015

    Капец Погачару, Берналю, Рогличу и всем ванам вместе взятым. У них такой формы нет. Правда они велосипедисты, а не бейсболисты...

  5. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 4.09.2010

    правый бок острая кровопотеря cray

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