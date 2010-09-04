Команда Bora-hansgrohe представила новый дизайн велоформы на 2022 год

Новый дизайн велоформы и велосипедов команды Bora-hansgrohe на 2022 год

В 2022 году велогонщики немецкой команды Мирового тура Bora-hansgrohe будут выступать в велоформе нового дизайна, разработанного компанией “Le Col”, также полностью будет полностью обновлён дизайн велосипедов Specialized и аксессуаров. Компания “Le Col”, пришедшая на смену прежнему поставщику спортивной одежды «Sportful», сообщила, что в процессе работы над новым обликом формы вдохновлялась идеями U.S. college sports.

Девиз новой коллекции спортивной формы команды Bora-hansgrohe – «Нет межсезонья», подчёркивающий, что у дружеских отношений, сложившихся внутри команды, не может быть перерывов.

Новую велоформу Bora-hansgrohe продемонстрировал 23-летний британский велогонщик команды Мэттью Уоллс (Matthew Walls).

Photo ©RudiWyhlidal/BORA – hansgrohe Team

Photo ©Le Col/BORA – hansgrohe Team

Photo ©MarkusBauer_Lukgoodstudio/BORA – hansgrohe Team

Ральф Денк, генеральный менеджер команды Bora-hansgrohe: «Благодаря дизайну, разработанному Specialized и Le Col вместе с нами, мы точно будем выделять в пелотоне в 2022 году. Этот дизайн – победитель. Отправной точкой в работе над ним была форма системы спорта в колледжах США - U.S. college sports, особенно бейсбол.

Должен признаться, сначала я, наверное, отнёсся к нему немного скептично, но результат оказался очень убедительным. Для нас, однако, целью было не только красиво выглядеть, но и сохранить скорость. Во время тестов в аэродинамическом туннеле, которые мы провели зимой, мы сравнили нашу новую форму с продукцией соперников. Могу сказать, что в нашей форме мы были быстрыми, очень быстрыми. Название коллекции – «Нет межсезонья» указывает на товарищество в команде, потому что в настоящей дружбе нет перерывов».

Янто Баркер (Yanto Barker), исполнительный директор и основатель компании “Le Col”: «Более десятка лет исследований воплотились в комплекте велоформы, которые мы сделали для команды Bora-hansgrohe. Часы в аэродинамической трубе позволили создать лёгкую, дышащую, быстро впитывающую ткань, которую мы использовали в велоформе, чтобы помочь гонщикам команды двигаться быстрее и дальше. Каждая деталь, от футболок, комбинезонов, шорт до носков и бахил, была разработана с учётом плотного календаря гонок Мирового тура. Мы рады стать партнёром такой замечательной команды».