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Заявление велокоманды Bora-hansgrohe о партнёрстве с “Red Bull”

Ральф Денк: «Официально заложены основы партнёрства Bora-hansgrohe с компанией “Red Bull”»

 

 

Совместное предприятие Red Bull и действующей компании менеджера команды Ральфа Денка будет реализовано в соответствии с планом. Австрийская антимонопольная служба не возражает против запланированного сотрудничества Red Bull с BORA - hansgrohe.  

 

 

Заявление велокоманды Bora-hansgrohe о партнёрстве с “Red Bull”

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Ральф Денк, менеджер команды BORA - hansgrohe: "Благодаря сегодняшнему решению мы преодолели важное препятствие. Теперь официально заложены основы нашего партнерства с Red Bull. Нам дали зелёный свет, которого мы так долго ждали, чтобы приступить к выполнению формальностей и проработке конкретных деталей сотрудничества.

 

 Все в велоспорте знают, насколько основы и подготовка важны для успеха. Поэтому мы подходим к этому шагу со всей ответственностью и решимостью. Дальнейшие детали нашего партнерства мы представим по ходу сезона".

 

В начале января Федеральное антимонопольное ведомство Австрии сообщило, что компания Red Bull GmbH намерена осуществить "косвенное приобретение контрольного пакета акций в размере 51% в RD pro cycling GmbH & Co KG и RD Beteiligungs GmbH". Обе компании принадлежат или контролируются менеджером команды Ральфом Денком, его семьёй и другими партнёрами, а также владеют и управляют велокомандой Bora-Hansgrohe.  

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Теги к статье: Bora- hansgrohe

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  1. RVL

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 30.08.2012

    Не совсем понятно, что значит "косвенное приобретение",

    Но похоже, что они не просто спонсоры, а в доле!

    Роглич такие бабки в команду привлек... думаю бора будет усиливаться 

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Боре презрение.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Андрей

    AlpenFlow

    Вчера, 23:01 | Регистрация: 26.07.2021

    Цитата: Astanaforever
    Боре презрение.
    Почему?

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