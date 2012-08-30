Заявление велокоманды Bora-hansgrohe о партнёрстве с “Red Bull”

Ральф Денк: «Официально заложены основы партнёрства Bora-hansgrohe с компанией “Red Bull”»

Совместное предприятие Red Bull и действующей компании менеджера команды Ральфа Денка будет реализовано в соответствии с планом. Австрийская антимонопольная служба не возражает против запланированного сотрудничества Red Bull с BORA - hansgrohe.

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Ральф Денк, менеджер команды BORA - hansgrohe: "Благодаря сегодняшнему решению мы преодолели важное препятствие. Теперь официально заложены основы нашего партнерства с Red Bull. Нам дали зелёный свет, которого мы так долго ждали, чтобы приступить к выполнению формальностей и проработке конкретных деталей сотрудничества.

Все в велоспорте знают, насколько основы и подготовка важны для успеха. Поэтому мы подходим к этому шагу со всей ответственностью и решимостью. Дальнейшие детали нашего партнерства мы представим по ходу сезона".

В начале января Федеральное антимонопольное ведомство Австрии сообщило, что компания Red Bull GmbH намерена осуществить "косвенное приобретение контрольного пакета акций в размере 51% в RD pro cycling GmbH & Co KG и RD Beteiligungs GmbH". Обе компании принадлежат или контролируются менеджером команды Ральфом Денком, его семьёй и другими партнёрами, а также владеют и управляют велокомандой Bora-Hansgrohe.