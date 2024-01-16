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Ральф Денк о стратегии команды Bora-hansgrohe после прихода Приможа Роглича

Ральф Денк: «Копирование опыта Приможа Роглича в Jumbo - не гарантия успеха на Тур де Франс»

 

 

Генеральный менеджер  Bora-hansgrohe Ральф Денк (Ralph Denk) провёл один из самых громких трансферов года — подписал двухлетний контракт с победителем Джиро д’Италия, трёхкратным победителем Вуэльты Испании Приможем Рогличем. 34-летний словенский велогонщик, всю профессиональную карьеру проработавший в команде Jumbo-Visma, должен будет выработать новую стратегию борьбы за победу на Тур де Франс.  

 

Ральф Денк считает, что Bora-hansgrohe c Приможем Рогличем придётся искать свой путь к французскому Гранд-туру, а не копировать его прежний календарь гонок и тренировки. Об этом генеральный менеджер Bora-hansgrohe рассказал в интервью GCN.   

 

Ральф Денк: «Копирование опыта Приможа Роглича в Jumbo - не гарантия успеха на Тур де Франс»

 

Ральф Денк: «Мы должны найти свой путь. Мы не можем просто скопировать прошлое. Это не изменит игру. Надо сочетать - посмотреть направо, налево, и пойти своей дорогой. У нас своя стратегия и свой путь, который разрабатывает наша группа, ответственная за выступление команды. Меня впечатлило, как быстро он вписался в состав. Он дружелюбный. Он уже взял на себя роль лидера и поделился хорошими идеями по поводу структуры и выступления. Мы очень плодотворно общались несколько дней, с нетерпением ждём первого тренировочного сбора.

 

В компании Specialized мы с Приможем уже протестировали посадку на разделочном велосипеде и оборудование. Это большой шаг, потому что мы будем использовать новый велосипед. В ближайшие несколько дней он поедет в центр “Red Bull”, где пройдёт ещё несколько тестов. Потом организуем ещё один тест аэродинамики на треке. Так что в межсезонье будем довольно заняты, особенно Примож. Нам надо немедленно начинать работу.

 

Когда с ним разговариваешь, сразу чувствуется, что ради успеха он готов выкладываться больше, чем на сто процентов. Общаясь с ним, становится ясно, что он так любит своё дело, что готов каждый день садиться на велосипед. Считаю его одним из лучших  образцов для подражания».

 

Журналисты GCN также поинтересовались, кто из гонщиков команды будет нацелен на Джиро д’Италия-2024, учитывая, что Примож Роглич сосредоточен на Тур де Франс, а в команде есть победитель итальянского Гранд-тура Джей Хиндли и такие сильные гонщики как Сиан Эйтдебрукс, Александр Власов, Дани Мартинес и Леннард Кемна.

 

Ральф Денк: «Наша стратегия - дать гонщикам, которых вы назвали, шанс проявить себя до конца апреля. До этого времени у нас будет много гонок для горняков, надеюсь, каждый использует свою возможность. В начале мая мы начнём предварительный отбор в состав на Тур де Франс. Я считаю, что имеет смысл подождать до конца апреля.

 

Считаю, что Джею больше подходит Тур. На Джиро предстоит длинная разделка, а на Туре его присутствие рядом с Приможем может быть нам очень полезно. Пока ничего не решено. Но, если честно, Джею будет супертяжело выиграть титул на Джиро из-за очень длинных разделок. Он чистый горняк, а третья неделя Джиро д’Италия будет не так трудна, как прежде. В маршруте нет ни Мортироло, ни Дзонколана, нет тяжёлых подъёмов, где можно создать просвет. Крутые горы, благодаря которым Джей выиграл в 2022 году, отсутствуют.

 

Тур де Франс очень важен. Мы впервые выйдем на старт как настоящие претенденты, нам придётся это учитывать. Будет большое внимание и давление, но когда нам необходимо сделать нашу работу, мы можем хорошо справиться.

 

Конечно, для меня и лично, и как менеджера команды, выиграть Тур де Франс с командой - это мечта. Но хотя победа - наша цель,  даже если не получится, мир не рухнет».

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Теги к статье: Bora-Hansgrohe Примож Роглич Тур де Франс

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