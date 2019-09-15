E3 Saxo Classic-2024. Превью

22 марта E3 Saxo Classic откроет декаду фламандских брусчатых классик (Гент - Вевельгем, Дварс дор Фландерен, Тур Фландрии). Традиционно E3 Saxo Classic играет роль подготовительной к Монументу Туру Фландрии.

(На баннере надпись: "У кого лучшие ноги в Харельбеке?")

Photo (c) e3saxoclassic.be

От Харельбеке до Харельбеке в этом году участники преодолеют 207,6 км. Организаторы, которые творчески подходят к рекламе своей гонки, остаются верными отработанному маршруту с секторами брусчатки и 17-ю крутыми подъёмами «хеллингенами», включая знаменитую связку подъёмов - Патерберг (400 м со средним градиентом 12,9%, максимальным 20,3%) + Ауде Кваремонт (2200 м с 4%, максимальным 11,6%), которые начнутся за 44 км до финиша. Финальный подъём – Тигемберг (Tiegemberg) – 750 м с 5,6%, максимальным 9% за 19 км до финиша.

E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

Участники и претенденты E3 Saxo Classic-2024

Два вечных соперника - Ваут ван Арт, выигравший классику два года подряд, и Матье ван дер Пул, проигравший Ван Арту на E3 в прошлом году, но уже дважды выигрывавший Тур Фландрии, впервые в этом сезоне выйдут на старт в одной гонке.

Ваут ван Арт будет бороться за третий подряд титул победителя E3 Saxo Classic, хотя не скрывает, что главным для него является не третья победа на этой гонке, а первая на Туре Фландрии, которую ещё предстоит добиться.

В ногах Ваута ван Арта уже 9 гоночных дней, две победы - на этапе Волты Алгарве-2024 и в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне, а также подиум Омлоп Хет Ниусблад. В ногах Матье ван дер Пула только Милан — Сан-Ремо.

Ваут ван Арт выйдет на старт E3 Saxo Classic после блока тренировок на высоте. Как показывает аккаунт Ваута ван Арта на Strava, за 75 часов тренировок на Тенерифе его набор высоты составил более 50 км.

В интервью Het Laatste Nieuws перед гонкой он рассказал: «Чувствую себя хорошо. Погода была прекрасной, тренировки прошли отлично, что даёт мне уверенность. Было приятно спокойно готовиться к гонкам. Из прошлого мы вынесли урок, что я всегда возвращаюсь из лагеря на высоте в хорошей форме. Конечно, было больно смотреть Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо по телевизору, но с учётом Джиро, думаю, я принял правильно решение. И у меня уже есть победа».

В этом году на E3 Saxo Classic не будет третьего призёра прошлого года Тадея Погачара, но конкуренцию дуэту соперников Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike) и Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck) составят Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla), Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Тим Велленс (UAE Team Emirates), Штефан Кюнг (Groupama FDJ), Альберто Беттиоль (EF Education Easy Post), Ойер Ласкано (Movistar), Арно Де Ли (Lotto Soudal), Маттео Трентин (Tudor), Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers) и другие.