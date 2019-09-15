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E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

E3 Saxo Classic-2024. Превью

 

 

22 марта E3 Saxo Classic откроет декаду фламандских брусчатых классик (Гент - Вевельгем, Дварс дор Фландерен, Тур Фландрии). Традиционно E3 Saxo Classic играет роль подготовительной к Монументу Туру Фландрии.    

 

E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

 

E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

(На баннере надпись: "У кого лучшие ноги в Харельбеке?")

Photo (c) e3saxoclassic.be

 

От Харельбеке до Харельбеке в этом году участники преодолеют 207,6 км. Организаторы, которые творчески подходят к рекламе своей гонки, остаются верными отработанному маршруту с секторами брусчатки и  17-ю крутыми подъёмами «хеллингенами», включая знаменитую связку подъёмов -  Патерберг (400 м со средним градиентом 12,9%, максимальным 20,3%) + Ауде Кваремонт (2200 м с 4%, максимальным 11,6%), которые начнутся за 44 км до финиша. Финальный подъём – Тигемберг (Tiegemberg) – 750 м с 5,6%, максимальным 9% за 19 км до финиша.

 

 

E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участникиE3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

 

E3 Saxo Classic-2024. Маршрут и участники

 

 

Участники и претенденты E3 Saxo Classic-2024

 

 

Два вечных соперника - Ваут ван Арт, выигравший классику два года подряд, и Матье ван дер Пул, проигравший Ван Арту на E3 в прошлом году, но уже дважды выигрывавший Тур Фландрии, впервые в этом сезоне выйдут на старт в одной гонке.

 

Ваут ван Арт будет бороться за третий подряд титул победителя E3 Saxo Classic, хотя не скрывает, что главным для него является не третья победа на этой гонке, а первая на Туре Фландрии, которую ещё предстоит добиться.

 

В ногах Ваута ван Арта уже 9 гоночных дней, две победы - на этапе Волты Алгарве-2024 и в классике Кюрне-Брюссель-Кюрне, а также подиум Омлоп Хет Ниусблад. В ногах Матье ван дер Пула только Милан — Сан-Ремо.

 

Ваут ван Арт выйдет на старт E3 Saxo Classic после блока тренировок на высоте. Как показывает аккаунт Ваута ван Арта на Strava, за 75 часов тренировок на Тенерифе его набор высоты составил более 50 км.

 

В интервью Het Laatste Nieuws перед гонкой он рассказал: «Чувствую себя хорошо. Погода была прекрасной, тренировки прошли отлично, что даёт мне уверенность. Было приятно спокойно готовиться к гонкам. Из прошлого мы вынесли урок, что я всегда возвращаюсь из лагеря на высоте в хорошей форме. Конечно, было больно смотреть Страде Бьянке и Милан-Сан-Ремо по телевизору, но с учётом Джиро, думаю, я принял правильно решение. И у меня уже есть победа».

 

 

В этом году на E3 Saxo Classic не будет третьего призёра прошлого года Тадея Погачара, но конкуренцию дуэту соперников Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike) и Матье ван дер Пулу (Alpecin-Deceuninck) составят Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla), Мадс Педерсен и Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Жулиан Алафилипп и Каспер Асгрен (Soudal Quick Step), Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Тим Велленс (UAE Team Emirates), Штефан Кюнг (Groupama FDJ), Альберто Беттиоль (EF Education Easy Post), Ойер Ласкано (Movistar), Арно Де Ли (Lotto Soudal), Маттео Трентин (Tudor), Магнус Шеффилд (INEOS Grenadiers) и другие.

 

 

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Теги к статье: E3 Saxo Classic-2024 классика гонка Мирового тура Ваут ван Арт Матье ван дер Пул

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Кто выиграет E3 Saxo Classic-2024?


  1. василий

    Сегодня, 08:29 | Регистрация: 15.09.2019

    Жу-Жу твой выход пора уже

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • василий
    E3 Saxo Classic-2024. Маршрут ... (1)
    василий-Фото
    Жу-Жу твой выход пора уже
  • Pedalpower
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (6)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Хорошие "покатушки" для спринтеров Астаны, ибо  большее ничего не умеют.После прохождения дистанции они уже пусты к решающей стадии гонки,предоставляя право любому из своих самостоятельно решать как завершить гонку.Ответственные, стараются хоть что-то сотворить на финише, другие, избегая борьбы на финише, довольствуются завершением гонки в хвосте пелетона. И "нетерпением" ждут следующей гонки.
    Увы, но было понятно ещё до начала сезона, что толку не будет. Спринтер это не только подготовка(с ней похоже у всего состава беда), мощность и резкость, а ещё и чутье. Так вот у тех кого они набрали его нет, спринтер должен выигрывать(на гонках соответствующего готовности уровня само собой), либо это не особо и спринтер, тогда он вечно где то рядом хоть на ТдФ его выпусти хоть на "чемпионат деревни", ибо не знает куда и когда свою силушку деть.
  • nightbuster33
    Classic Brugge-De Panne-2024. ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Хорошие "покатушки" для спринтеров Астаны, ибо  большее ничего не умеют.После прохождения дистанции они уже пусты к решающей стадии гонки,предоставляя право любому из своих самостоятельно решать как завершить гонку.Ответственные, стараются хоть что-то сотворить на финише, другие, избегая борьбы на финише, довольствуются завершением гонки в хвосте пелетона. И "нетерпением" ждут следующей гонки.

  • kabachok
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    kabachok-Фото
    а в ответ - тишина...
  • василий
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    василий-Фото
    Власов из снг сейчас однозначно лучший других нет и не видно
  • RVL
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    RVL-Фото

    Что то с Сашей не так, или кошмарят?

  • AlpenFlow
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    AlpenFlow-Фото
    Цитата: Good Father
    Власов нет характера. Вечно 2 либо 3. Никогда не выиграет Гранд туры. Ни Джиро Ни Вуельту ни Tур де Франс
    Александр на 17-м месте в рейтинге UCI. Очевидно, чтоб победить в гранд-туре, помимо таланта и усердия еще и звёзды должны сойтись особым образом. Верим и ждём!
  • Anna P.
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Anna P.-Фото
    Ну не выиграет. А кто-то ждет именно этого? Не всем же выигрывать гранд-туры. Хороший гонщик - это тоже ой не мало.
  • Grif
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Grif-Фото

    Да, да. Все виноваты. Один я Д'Артаньян. Не смешно?

  • Гонщик
    Вуэльта Каталонии-2024. Этап 3 (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: василий
    Никакого колхоза смотреть очень интересно Санек молодец
    В чём молодец, ни хода , ни финишного рывка , хотя остальные тоже в какой-то своей лиге , на низкооктановом ...



    Цитата: Good Father
    Власов нет характера. Вечно 2 либо 3. Никогда не выиграет Гранд туры. Ни Джиро Ни Вуельту ни Tур де Франс
    Потому что шайка ублюдков кошмарит наших спортсменов последние десять лет .

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