“Дварс доор Фландерен”-2024. Превью

Dwars door Vlaanderen — «Через Фландрию», полуклассика протяжённостью 188,6 км, включает в маршрут от Розелера до Варегема и холмы, и брусчатку.

Традиционно гонка проводилась через четыре дня после Милан-Сан-Ремо, за полторы недели до Тура Фландрии, но с 2018 года получила в календаре место между классикой Гент-Вевельгем и Монументом Тур Фландрии. В этом же 2018 году организаторы “Дварс доор Фландерен” изменили маршрут – сократили с 200 до 180 километров и убрали классическую для Тура Фландрии связку подъёмов Ауде-Кваремонт и Патерберг.

Маршрут Дварс доор Фландерен-2024

"Dwars door Vlaanderen"-2024. Маршрут и участники

По сравнению с прошлым годом организаторы добавили один «хелленген», и теперь их 12, последний подъём - Нокере (Nokere ) будет преодолеваться всего за 8 км до финиша. Помимо подъёмов на Дварс доор Фландерен сложности добавят 8 секторов брусчатки, последний из которых - за 6,3 км до финиша.

В остальном организаторы не изменяли сложившейся традиции. Один из ключевых подъёмов - Кноктеберг- Кот-де-Триё (Côte de Trieu) – 1900 м с 4,9% будет пройден дважды, в финальный раз за 51 км до финиша. Подъём в Нокере - Холстраат (Holstraat) – 1000 м с 5,2%, максимальным 12% будет за 8 км до финиша.

Сеп Ванмарке, победитель Омплоп Хет Ниусблад, двукратный призёр Тура Фландрии и Гент-Вевельгем, призёр Париж-Рубэ, завершивший карьеру в 2023 году, даёт участникам совет в отношении подъёма Knokteberg:

«За 50 км до финиша второй подъём на Кноктеберг делает его решающим в Дварс доор Фландерен. Это длинный подъём, который по ощущениям оказывается совсем не таким, как ожидаешь. Он похож на подъёмы в Арденнах. Надо осознавать, что это гораздо более долгий подъём, на котором надо постараться найти свой темп. Можно подходить к нему как к короткой разделке, поехать на хорошем каденсе в начале, но помнить, что в конце он станет круче».

Участники и претенденты Дварс доор Фландерен-2024

Кристоф Лапорт, победитель прошлого года, не сможет защитить свой титул на Дварс доор Фландерен, так как не стартует из-за болезни.

Но его товарища по команде Visma Lease a Bike Ваута ван Арта, можно назвать одним из главных претендентов на победу. Тем более, что его вечный соперник Матье ван дер Пул, который в этом году Дварс доор Фландерен не едет, уже выигрывал эту полуклассику в 2022 году. Ваут ван Арт лишь однажды стартовал на Дварс доор Фландерен в 2018 году, но занял тогда в гонке 83-е место. За высокое место может побороться и его товарищ по команде Маттео Йоргенсон.

Не менее сильными претендентами на победу будут гонщики команды Lidl-Trek - победитель Гент-Вевельгем-2024 Мадс Педерсен, а также Яспер Стёйвен, Джонатан Милан и Томс Скуйиньш.

Конкуренцию им составят призёр прошлого года Ойер Ласкано (Movistar), Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт (Soudal Quick Step), Тим Велленс, Нильс Политт, Марк Хирши (UAE Team Emirates), Штефан Кюнг, Лоуренс Пити (Groupama-FDJ), Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), Йорди Меус (Bora-hansgrohe) и другие.