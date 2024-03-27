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"Dwars door Vlaanderen"-2024. Маршрут и участники

“Дварс доор Фландерен”-2024. Превью

 

"Dwars door Vlaanderen"-2024. Маршрут и участники

 

Dwars door Vlaanderen — «Через Фландрию», полуклассика протяжённостью 188,6 км, включает в маршрут от Розелера до Варегема и холмы, и брусчатку.

 

Традиционно гонка проводилась через четыре дня после Милан-Сан-Ремо, за полторы недели до Тура Фландрии, но с 2018 года получила в календаре место между классикой Гент-Вевельгем и Монументом Тур Фландрии. В этом же 2018 году организаторы “Дварс доор Фландерен” изменили маршрут – сократили с 200 до 180 километров и убрали классическую для Тура Фландрии связку подъёмов Ауде-Кваремонт и Патерберг.

 

 

Маршрут Дварс доор Фландерен-2024

 

 

 

"Dwars door Vlaanderen"-2024. Маршрут и участники"Dwars door Vlaanderen"-2024. Маршрут и участники

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом организаторы добавили один «хелленген», и теперь их 12, последний подъём - Нокере (Nokere ) будет преодолеваться всего за 8 км до финиша. Помимо подъёмов на Дварс доор Фландерен сложности добавят 8 секторов брусчатки, последний из которых - за 6,3 км до финиша.

 

В остальном организаторы не изменяли сложившейся традиции. Один из ключевых подъёмов -   Кноктеберг- Кот-де-Триё (Côte de Trieu) – 1900 м с 4,9% будет пройден дважды, в финальный раз за 51 км до финиша. Подъём в Нокере  - Холстраат (Holstraat) – 1000 м с 5,2%, максимальным 12% будет за 8 км до финиша.

 

Сеп Ванмарке, победитель Омплоп Хет Ниусблад, двукратный призёр Тура Фландрии и Гент-Вевельгем, призёр Париж-Рубэ, завершивший карьеру в 2023 году, даёт участникам совет в отношении подъёма Knokteberg:

 

«За 50 км до финиша второй подъём на Кноктеберг делает его решающим в Дварс доор Фландерен. Это длинный подъём, который по ощущениям оказывается совсем не таким, как ожидаешь. Он похож на подъёмы в Арденнах.  Надо осознавать, что это гораздо более долгий подъём, на котором надо постараться найти свой темп. Можно подходить к нему как к короткой разделке, поехать на хорошем каденсе в начале, но помнить, что в конце он станет круче».

 

 

Участники и претенденты Дварс доор Фландерен-2024

 

 

Кристоф Лапорт, победитель прошлого года, не сможет защитить свой титул на Дварс доор Фландерен, так как не стартует из-за болезни.

 

Но его товарища по команде Visma Lease a Bike Ваута ван Арта, можно назвать одним из главных претендентов на победу. Тем более, что его вечный соперник Матье ван дер Пул, который в этом году Дварс доор Фландерен не едет, уже выигрывал эту полуклассику в 2022 году. Ваут ван Арт лишь однажды стартовал на Дварс доор Фландерен в 2018 году, но занял тогда в гонке 83-е место. За высокое место может побороться и его товарищ по команде Маттео Йоргенсон.

 

Не менее сильными претендентами на победу будут гонщики команды Lidl-Trek - победитель Гент-Вевельгем-2024 Мадс Педерсен, а также Яспер Стёйвен, Джонатан Милан и Томс Скуйиньш.

 

Конкуренцию им составят призёр прошлого года Ойер Ласкано (Movistar), Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck), Жулиан Алафилипп, Ив Лампарт (Soudal Quick Step), Тим Велленс, Нильс Политт, Марк Хирши (UAE Team Emirates), Штефан Кюнг, Лоуренс Пити (Groupama-FDJ),  Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost), Йорди Меус (Bora-hansgrohe) и другие.

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Теги к статье: Dwars door Vlaanderen Дварс доор Фландерен гонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Фабиан Канчеллара анализирует ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Как всегда, отличный анализ от Фабиана.

  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2024. Результат ... (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    МВДП выкладывался, но всё-таки думаю держал в голове что через неделю монументальная Фландрия, где его уже ждёт немного под_раненный Ваут ван Арт.

    К слову, победа Педерсена абсолютно заслуженная. Силён, уверен в себе, так что очень рад за датчанина. Жаль, не получился дубль у Лидл Трека - Элиза Бальзамо сантиметры проиграла Лорене Вибес на "ленточке", так сказать.

  • Гонщик
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Гонщик-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга?Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
    Ну вы наивный , это целая система , рассчитанная под конкретного гонщика на весь сезон , с плавным входом и выходом . Профи спорт , это всегда риск для здоровья .

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото
    А я просто порадуюсь, что ни итоговом призовом подиуме оказались М.Ланда, и (что более важно) Э.Берналь. Колумбиец похоже возвращается "всерьёз и надолго", главное чтобы без травм у него в этом году. Так что: Мы ещё повоюем ©
  • uran
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    uran-Фото
    По аналогии с Погачаром к допингерам нужно относить победителей многих ГТ (Конту, Фрума, Роглича, Нибали), победителей классик (Канчеллара, Боонен, Арт, Пул), до кучи спринтеров туда (Кавендиш, Филипсен). Они были или являются доминаторами в своих дисциплинах. Или что-то не так?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Я не знаю где, что и как они принимают, но я знаю что очевидное не требует объяснений.
  • M-07
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    M-07-Фото
    А вы думаете, что они конкретно в гонках принимают что ли?
  • старт-шоссе 82
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    старт-шоссе 82-Фото
    Зачем эти ненужные и глупые высказывания по поводу принятия допинга? Просто возьмите и задайте себе вопрос, зачем гонщикам для которых главная цель сезона победа на гранд-турах, принимать что-либо на одновневках или недельных гонках? Рискуя всем и здоровьем и срывом сезона и именем и здоровьем.
  • RVL
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    RVL-Фото

    Тут либо дети малые, либо параноики)))

  • Геродот
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (11)
    Геродот-Фото

    Цитата: vova-55



    Разово, если сильно повезет, кто-то может за счет допинга что-то выиграть. 
    Талан Поги сравним с талантом Меркса (Канибала), по мнению многих экспертов.


    Каннибал (опечатка).

    Вы как дети малые, чесслово. Талант Каннибала - это видимо что-то неприкасаемое и все в-белом, как Дартаньян)).Типа только дурачки вроде Тома Симпсона ширялись напропалую, а вот Каннибал - исключительно на одном своем таланте рулил)

    Все одним миром мазаны - что Вини,что Поги,что Каннибал)

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