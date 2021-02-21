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Приглашения на Тур Фландрии-2021

Организаторы Тура Фландрии-2021 объявили команды, получившие приглашения на гонку

 

Приглашения на Тур Фландрии-2021

 

 

  Организаторы классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии-2021 (Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres) объявили список команд, которые 4 апреля примут участие в 105-м выпуске велогонки.

 

  Помимо 19 велокоманд Мирового тура (UCI World Tour) и двух профессиональных континентальных команд, занявших в 2020 году 1-е и 2-е место в рейтинге команд - Alpecin-Fenix и Arkea-Samsic, приглашение для участия в Туре Фландрии получили:

две бельгийских команды Bingoal Casino-Wallonie Bruxelles и Sport Vlaanderen-Baloise,

 

и  две французских команды B&B Hotels p/b KTM и Total Direct Energie.

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Теги к статье: Тур Фландрии Ronde Van Vlaanderen Tour des Flandres классика Монумент велоспорта велогонка Мирового тура wild card

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Комментарии

  • BlAr
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BlAr-Фото
    Похоже, будет интересно! Лишь бы состав участников не подвёл!
  • Woterman 1980
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Джиро под Рохана Дениса, учитывая наличие разделок и горных этапов. Хотя и Вуэльта тоже ему вполне подходит, чтобы раскрыться как Генеральщику
  • Sezar
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Sezar-Фото

    После долгого перерыва -снова традиционный Джировский маршрут. На 17 этапе- гора 11,5 км×9,6%. Изюминка Джиро. Все на высокогорье, у колумбийцев есть шанс.. 

  • BaTman
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BaTman-Фото

     Отличный маршрут, надеюсь список участников будет соответствующий. 

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

    * - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

    9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

    Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

    Андрей Кондрашов комментировал.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    BlAr-Фото

    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

  • sashaney
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    sashaney-Фото

    Меня неприятно удивил финишный участок. Никогда такого не было, и вот опять dash После стольких разговоров о безопасности - финиш с плавными виражами и забором с выпирающими ножками. После всего уже случившегося, никто ничего не делает для безопасности. Видимо шейхам всё можно. Учитывая начало сезона и ,по совокупности факторов, не удивительно, что никто не хочет гоняться.

  • khramtsow
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (19)
    khramtsow-Фото

    погачар - силище на финише

  • khramtsow
    Тадей Погачар – победитель 3 э ... (1)
    khramtsow-Фото

    несмотря на начало сезона, вальверде нечего делать в пелотоне! Во все годы он зимой был в хорошей форме, все с ним ясно-жаль(((

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