Приглашения на Тур Фландрии-2021

Организаторы Тура Фландрии-2021 объявили команды, получившие приглашения на гонку

Организаторы классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии-2021 (Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres) объявили список команд, которые 4 апреля примут участие в 105-м выпуске велогонки.

Помимо 19 велокоманд Мирового тура (UCI World Tour) и двух профессиональных континентальных команд, занявших в 2020 году 1-е и 2-е место в рейтинге команд - Alpecin-Fenix и Arkea-Samsic, приглашение для участия в Туре Фландрии получили:

две бельгийских команды Bingoal Casino-Wallonie Bruxelles и Sport Vlaanderen-Baloise,

и две французских команды B&B Hotels p/b KTM и Total Direct Energie.