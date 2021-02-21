Приглашения на Тур Фландрии-2021

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:25
Организаторы Тура Фландрии-2021 объявили команды, получившие приглашения на гонку
Организаторы классики – Монумента велоспорта Тура Фландрии-2021 (Ronde van Vlaanderen/ Tour des Flandres) объявили список команд, которые 4 апреля примут участие в 105-м выпуске велогонки.
Помимо 19 велокоманд Мирового тура (UCI World Tour) и двух профессиональных континентальных команд, занявших в 2020 году 1-е и 2-е место в рейтинге команд - Alpecin-Fenix и Arkea-Samsic, приглашение для участия в Туре Фландрии получили:
две бельгийских команды Bingoal Casino-Wallonie Bruxelles и Sport Vlaanderen-Baloise,
и две французских команды B&B Hotels p/b KTM и Total Direct Energie.
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