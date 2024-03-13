Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе с Милан — Сан-Ремо-2024

Глава команды Alpecin-Deceuninck: «Мы довольны уровнем формы Матье ван дер Пула перед стартом Милан-Сан-Ремо-2024»

Действующий чемпион мира, 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начнёт сезон на шоссе 16 марта с Монумента Милан — Сан-Ремо-2024, где будет защищать титул победителя прошлого года.

Завершив сезон велокросса победой на чемпионате мира 4 февраля, Матье ван дер Пул стартует на испанской классике без гоночных километров в ногах, тренируясь на испанских дорогах в Аликанте. Глава команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft) в интервью Het Nieuwsblad сказал, что доволен настоящей формой Матье ван дер Пула и уверен в его силах.

Кристоф Родхофт, генеральный менеджер команды Alpecin-Deceuninck: «С тем, что мы знаем на сегодняшний день, мы довольны уровнем формы Матье. И логично, что на старт в субботу мы выйдем с ожиданиями. Мы не опасаемся, что он не ещё участвовал в гонках. Два года назад он тоже начинал сезон на Милан - Сан-Ремо и финишировал тогда третьим. И это было после его травмы, когда решение о старте было принято только в четверг, когда он стал заменой заболевшего Джанни Вермеерса.

Эту гонку очень трудно выиграть, в том числе и Ван дер Пулу. Но, к счастью, это касается всех. Так что, у нас есть шанс».

Кристоф Родхофт считает, что присутствие Тадея Погачара (UAE Team Emirates) положительно скажется на гонке:

«Если гонщики такого уровня остаются в пелотоне в одиночестве, на них и их команду ложится вся тяжесть гонки. Но если на старте уже два или более топовых претендента, гонку вести намного легче и продуктивнее, что поможет выиграть».