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Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе с Милан — Сан-Ремо-2024

Глава команды Alpecin-Deceuninck: «Мы довольны уровнем формы Матье ван дер Пула перед стартом Милан-Сан-Ремо-2024»

 

 

Действующий чемпион мира, 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) начнёт сезон на шоссе 16 марта с Монумента Милан — Сан-Ремо-2024, где будет защищать титул победителя прошлого года.

 

Матье ван дер Пул начнёт сезон на шоссе с Милан — Сан-Ремо-2024

 

 

Завершив сезон велокросса победой на чемпионате мира 4 февраля, Матье ван дер Пул стартует на испанской классике без гоночных километров в ногах, тренируясь на испанских дорогах в Аликанте. Глава команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft) в интервью Het Nieuwsblad сказал, что доволен настоящей формой Матье ван дер Пула и уверен в его силах.

 

Кристоф Родхофт, генеральный менеджер команды Alpecin-Deceuninck: «С тем, что мы знаем на сегодняшний день, мы довольны уровнем формы Матье. И логично, что на старт в субботу мы выйдем с ожиданиями. Мы не опасаемся, что он не ещё участвовал в гонках. Два года назад он тоже начинал сезон на Милан - Сан-Ремо и финишировал тогда третьим. И это было после его травмы, когда решение о старте было принято только в четверг, когда он стал заменой заболевшего Джанни Вермеерса.

 

Эту гонку очень трудно выиграть, в том числе и Ван дер Пулу. Но, к счастью, это касается всех. Так что, у нас есть шанс».

 

Кристоф Родхофт считает, что присутствие Тадея Погачара (UAE Team Emirates) положительно скажется на гонке:

 

«Если гонщики такого уровня остаются в пелотоне в одиночестве, на них и их команду ложится вся тяжесть гонки. Но если на старте уже два или более топовых претендента, гонку вести намного легче и продуктивнее, что поможет выиграть».

 

 

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck Милан — Сан-Ремо-2024 Milano - Sanremo-2024 Монумент велоспорта гонка Мирового тура Классичиссима

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Комментарии

  • uran
    Главные особенности мужского М ... (5)
    uran-Фото
    Относительно классик все слишком прозаично: будут ли кто конкуренты Пулу. Все сильные гонцы заняты ГТ.
  • uran
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    uran-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
    По вашей логике в абсолютной мощности Пул должен был легко добрать Погачара после подъёма, однако этого не случилось. Абсолютная мощность это про раздельщиков.
  • uran
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    uran-Фото
    А Погачара с Вингегором он не собирался?
  • nightbuster33
    Милан - Турин-2024. Результаты (1)
    nightbuster33-Фото

    Луценко очень хотел выиграть.Перестарался,не нужно быть таким наивным, ловить каждое колесо и приглашать других работать. Брать в пример с эмиратов,которые положили на все и в итоге  в большинстве в призах.

  • MVDP
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    MVDP-Фото
    ВВА нет.
  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото
    ... это вы так возражаете?
    вроде именно об этом я и написал, если не догнали. - там Пога и ушёл от МВДП на кваремонте
  • Pedalpower
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pedalpower-Фото
    Цитата: Pinkerton
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
    У него только один вариант выиграть - топнуть со всей дури посреди Чипрессы, дальше уже не отпустят, а раньше негде
  • Pinkerton
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Pinkerton-Фото
    Однажды, Погачар уже наказывал Ван Дер Пула, на Туре Фландрии...
  • shain
    Патрик Лефевр: "Я пытался под ... (4)
    shain-Фото

    Тура Калифорнии и Тура Юты теперь не будет совсем?

     

  • Shalam s Urala
    Тадей Погачар возглавит команд ... (8)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Серафим
    Погачар к хитрости может добавить свою мощность

    оно конечно так. но к хитрости он может добавить лишь свою относительную мощность, в абсолютной он - почти статист. и вся его хитрость - избежать этот сюжет

    скажем, МВДП (на ноге) силён в обоих компонентах

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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