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Матье ван дер Пул раньше завершил сезон на шоссе, чтобы успеть отдохнуть до сезона велокросса

Матье ван дер Пул закончил сезон 2023 года на шоссе с шестью победами

 

 

Велокоманда Alpecin-Deceuninck объявила, что действующий чемпион мира Матье ван дер Пул завершил сезон на шоссе раньше, чем планировалось. После победы в групповой гонке на Чемпионате мира в Глазго он принял участие в четырёх однодневных гонках, одну из которых - SUPER 8 Classic, выиграл 16 сентября.   

 

Матье ван дер Пул раньше завершил сезон на шоссе, чтобы успеть отдохнуть до сезона велокросса

 

Матье ван дер Пул должен был возглавить команду на классиках Circuit Franco-Belge (28 сентября) и Париж-Тур (8 октября), но команда отказалась от этих  планов, чтобы дать 28-летнему нидерландскому гонщику возможность полноценно отдохнуть перед началом сезона велокросса.

 

О том, что Матье ван дер Пул завершил сезон на шоссе, команда Alpecin-Deceuninck объявила в соцсетях:

 

«В воскресенье Матье ван дер Пул завершил долгий и успешный сезон. Сейчас он наслаждается отдыхом, после чего начнёт готовится к сезону велокросса. В гонке Circuit Franco-Belge Матье заменит Яспер Филипсен».

 

Ранее в интервью Het Nieuwsblad Матье ван дер Пул сказал:

 

«Я заметил, что больше не дотягиваю до своей лучшей формы ни физически, ни ментально. Мне уже ясно, что на пик формы сейчас уже не выйду. Париж-Тур считаю одной из самых красивых гонок сезона, поэтому хотел бы её проехать. Но если форма не улучшится, то не знаю.  Нет особого смысла стартовать, чтобы просто проехать. Возможно, лучше было бы отдохнуть и подготовиться к сезону велокросса. Мен будет полезно подольше не участвовать в гонках».

 

Матье ван дер Пул начал сезон 2023 года 4 марта на Страде Бьянке и одержал в общей сложности 6 побед. Он выиграл два - Монумента  — классики Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ, а также групповую гонку Чемпионата мира в Глазго и многодневную велогонку Тур Бельгии, а также поднялся на вторую ступень подиума классики-Монумента Тур Фландрии и классики E3.

 

  Матье ван дер Пул должен также учитывать возможность представлять Нидерланды на Олимпийских играх в Париже в маунтинбайке. 19 сентября он вместе со сборной ездил в Париж проверить трассу.

 

Тренер сборной Нидерландов Гербен де Кнехт (Gerben De Knegt) считает, что в следующем году Матье ван дер Пулу лучше не доезжать Тур де Франс до конца, чтобы успеть подготовиться к борьбе за олимпийскую медаль в маунтинбайке, о чём рассказал в интервью Wielerflits:

 

«Возможно, Матье теперь по-другому оценит свои амбиции в маунтинбайке в Париже. Я бы хотел обсудить его подготовку. Как я уже говорил,  я считаю идеальной такую подготовку, в которой Матье не участвует в Туре, или, по крайней мере, проедет его до первого дня отдыха, потому что горный велосипед требует более специфической подготовки. Том Пидкок, который для него очень сложный соперник, будет фокусироваться исключительно на маунтинбайке. Если Матье тоже так сделает, думаю, он может быть близко к золоту.

 

Если он проедет весь Тур де Франс, значит,  не сможет сесть на горный велосипед три недели. Восьми дней будет мало, чтобы снова отточить форму. Всё зависит от того, чего захочет сам Матье. В ближайшее время это должно проясниться. Будем честны, ему очень подходит парижская трасса на шоссе. А вот комбинация дисциплин - это вызов».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck

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5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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