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Директор команды Alpecin-Fenix и физиотерапевт о состоянии Матье ван дер Пула

Физиотерапевт Матье ван дер Пула о сроках его восстановления

 

 

 

  Матье ван дер Пул пропустит этап Кубка мира по велокроссу в Хюлсте, который состоится 2 января. Директор велокоманды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft)  сказал, что травма спины беспокоила нидерландского велогонщика ещё до падения на Олимпиаде в Токио, и дата возвращения к тренировкам и соревнованиям Матье ван дер Пула пока не определена. Физиотерапевт гонщика подтвердил, что пока рано говорить о возможности участия Матье ван дер Пула в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт 30 января в США.

 

 

Директор команды Alpecin-Fenix и физиотерапевт о состоянии Матье ван дер Пула

 

 

  В интервью новостному агентству Belga директор команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт сказал: «Мы ждём, как будет развиваться ситуация с травмой спины. Он должен быть способен возобновить тренировки, потому что без них вопрос об участии в гонках даже не стоит.

 

  Травма спины беспокоила его уже давно. Падение на Олимпиаде в Токио, возможно, не повлияло, но и точно не помогло. Беспокойство ни к чему не приведёт. Проблему надо решить, посмотрим, как будет двигаться этот процесс.

  Самая большая проблема не в том, что ему придётся пропустить сезон велокросса, а в том, что Матье не избавился от боли. Она постоянно его мучает и не даёт работать в полную силу. Он не может тренироваться, чтобы улучшить форму, всё это ужасно раздражает. Мы подождём и посмотрим, когда ему можно будет вернуться».

 

  Давид Бомбеке (David Bombeke), физиотерапевт Матье ван дер Пула, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что причина боли – большая нагрузка из-за участия в соревнованиях в разных дисциплинах велоспорта в течение нескольких лет:

 

  «Проблема – результат того, что он нагружал себя от маунтинбайка и шоссе до велокросса и BM в прошлом. Теперь тело за это расплачивается. Немного преждевременно планировать сейчас участие в чемпионате мира, хотя, конечно, времени остаётся не так много. Чтобы ехать чемпионат, надо быть в хорошей форме. Я считаю, что месяц – очень маленький срок для выхода на пик формы. В расчёт идёт не только моё личное мнение, потому что я не связан с командой, но, я думаю, что отдых сейчас должен быть приоритетом, и не важно, сколько времени он займёт».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix велокросс

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 13:59 | Регистрация: 14.02.2016

    ещё бы ван Арта уговорили не ехать на ЧМ ради интриги, а то будет как с Формулой 1, где уже всё наизнанку вывернули для привлечения внимания (и не помогает)

    1. RVL

      Сегодня, 15:15 | Регистрация: 30.08.2012

      Можно ещё запретить шоссерам в кроссе гоняться))) для стерильности результата. А трекачам разделки на шоссе

      ..))

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Комментарии

  • Freejazz
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Freejazz-Фото

    Тут не знаешь, что сказать. С одной стороны - Том молодец, а с другой - если бы не цепь, то все могло быть совсем по другому. Но это жизнь и велокросс (МТБ, там тоже такие фокусы случаются). Поэтому у Тома есть шанс на ЧМ.

     

    Да, у девушек там все было не менее интересно. Все таки у молодых барышень сил к концу не хватает.

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    Earl57-Фото
    Да там слетевшая цепь - это полбеды. Главное, что Ваут застрял в медленной группе. И смог выбраться на оперативный простор только после 5-го круга. К тому времени Пидкок и Изербит были уже слишком далеко. При всех талантах Ван Арта догнать их было уже нереально.
  • SportSpirit
    Том Пидкок – победитель этапа ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Иногда техника устает быстрее человека)

  • RVL
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    RVL-Фото

    Можно ещё запретить шоссерам в кроссе гоняться))) для стерильности результата. А трекачам разделки на шоссе

    ..))

  • Виктор Сироткин
    Директор команды Alpecin-Fenix ... (2)
    Виктор Сироткин-Фото

    ещё бы ван Арта уговорили не ехать на ЧМ ради интриги, а то будет как с Формулой 1, где уже всё наизнанку вывернули для привлечения внимания (и не помогает)

  • reforg34
    Ваут ван Арт обошёл Тома Пидко ... (3)
    reforg34-Фото

    После недавного случая с моторчиком, бельгийцам уже нет доверия в велокроссе.
    Жаль что Кэдел Эванс завершил карьеру на МТБ. Это другая дисциплина, но думаю все равно бы без проблем бы побеждал и в велокроссе.

  • Адриен
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Адриен-Фото
    Любимый гонщик ВСЕХ ВРЕМЕН ! А данное голосование наглядно демонстрирует реальный уровень нынешней велоаудитории. Как сказано у Р.Гамзатова - Если выстрелить в прошлое из пистолета, будущее бабахнет в ответ из пушки...
  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото
    Сразу не вспомнил про тупость (иначе и не скажешь) голландок на женской групповой олимпийской гонке. Она покруче будет. Хотя Карапас был тоже хорош!!!
  • Earl57
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    Earl57-Фото

    У вас нет гонщика, который бы нравился вам независимо от того насколько он успешен? Например переживает трудные времена или еще очень молод.

  • BlAr
    Вспомним яркие события велосез ... (23)
    BlAr-Фото

    Для меня такого безусловного момента года, как ЛБЛ в 2020-м, всё же не было. Было много ярких событий, каждое из которых по-своему запомнилось. Приятнее всего, пожалуй, победа Роглича на олимпийской разделке. Доминирование года - безусловно, Погачар. Прикол года - женская групповая гонка на Олимпиаде с точки зрения голландок. Воля к победе - олимпийские успехи Карапаса и Кайзенхофер.

    P.S. Подумав, за небольшим преимуществом выберу всё же женскую олимпийскую групповую гонку. 

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