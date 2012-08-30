Директор команды Alpecin-Fenix и физиотерапевт о состоянии Матье ван дер Пула

Физиотерапевт Матье ван дер Пула о сроках его восстановления

Матье ван дер Пул пропустит этап Кубка мира по велокроссу в Хюлсте, который состоится 2 января. Директор велокоманды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт (Christoph Roodhooft) сказал, что травма спины беспокоила нидерландского велогонщика ещё до падения на Олимпиаде в Токио, и дата возвращения к тренировкам и соревнованиям Матье ван дер Пула пока не определена. Физиотерапевт гонщика подтвердил, что пока рано говорить о возможности участия Матье ван дер Пула в чемпионате мира по велокроссу, который пройдёт 30 января в США.

В интервью новостному агентству Belga директор команды Alpecin-Fenix Кристоф Роодхоофт сказал: «Мы ждём, как будет развиваться ситуация с травмой спины. Он должен быть способен возобновить тренировки, потому что без них вопрос об участии в гонках даже не стоит.

Травма спины беспокоила его уже давно. Падение на Олимпиаде в Токио, возможно, не повлияло, но и точно не помогло. Беспокойство ни к чему не приведёт. Проблему надо решить, посмотрим, как будет двигаться этот процесс.

Самая большая проблема не в том, что ему придётся пропустить сезон велокросса, а в том, что Матье не избавился от боли. Она постоянно его мучает и не даёт работать в полную силу. Он не может тренироваться, чтобы улучшить форму, всё это ужасно раздражает. Мы подождём и посмотрим, когда ему можно будет вернуться».

Давид Бомбеке (David Bombeke), физиотерапевт Матье ван дер Пула, в интервью Het Nieuwsblad сказал, что причина боли – большая нагрузка из-за участия в соревнованиях в разных дисциплинах велоспорта в течение нескольких лет:

«Проблема – результат того, что он нагружал себя от маунтинбайка и шоссе до велокросса и BM в прошлом. Теперь тело за это расплачивается. Немного преждевременно планировать сейчас участие в чемпионате мира, хотя, конечно, времени остаётся не так много. Чтобы ехать чемпионат, надо быть в хорошей форме. Я считаю, что месяц – очень маленький срок для выхода на пик формы. В расчёт идёт не только моё личное мнение, потому что я не связан с командой, но, я думаю, что отдых сейчас должен быть приоритетом, и не важно, сколько времени он займёт».