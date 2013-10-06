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Матье ван дер Пул стартует на Милан-Сан-Ремо-2022

Матье ван дер Пул возвращается в гонки на Милан - Сан-Ремо-2022

 

 

 

   Велокоманда Alpecin-Fenix включила в стартовый состав на Милан-Сан-Ремо-2022 Матье ван дер Пула (Mathieu Van der Poel). Участие 27-летнего нидерландского гонщика в «Классичиссиме» не планировалось, команда собиралась дать Матье ван дер Пулу больше времени на восстановление после травмы спины.

 

 Но, по заявлению Alpecin-Fenix, несколько гонщиков команды  заболели, а восстановление Матье ван дер Пула идёт хорошо, поэтому он стартует на Милан-Сан-Ремо-2022, но без ожиданий результата.

Как написано в релизе команды, «293-километровая гонка в субботу заменит Матье ван дер Пулу тренировку».

 

 

Матье ван дер Пул дважды участвовал в Милан – Сан-Ремо. В свой дебют в 2020 году он занял 13-е место, в 2021 финишировал 5-м.

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Fenix Milano-Sanremo велогонка Мирового тура классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Вчера, 16:01 | Регистрация: 6.10.2013

    "Насвежака" лупанёт.

  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 16:06 | Регистрация: 7.12.2014

    Матье рванет как застоявшийся жеребец и будет "без ожиданий результата"... для всех остальных))

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 16:58 | Регистрация: 4.08.2018

    Поедет как тренировку, потом потренируется на парочке подъемов, потом потренит и финиш.

    - "Как Вы выиграли?"

    - "Знаете, совершенно случайно. Просто тренировался, задумался о чем-то, смотрю - тренировка закончилась, все ко мне бегут, кричат чего-то.." 

     

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Вчера, 18:20 | Регистрация: 31.05.2014

      Согласен)))), но есть одно но.... тут еще есть парочка попробовать.

  4. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 27.05.2017

    Пусть выкатывается и подводит форму на классики. Не нужно "на 10 тыс. как пятьсот, и спекся".

    No war!
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ОПРОС

Кто станет победителем Милан - Сан-Ремо-2022?

Комментарии

  • AlpenFlow
    Тадей Погачар о старте на Мила ... (1)
    AlpenFlow-Фото
    Фото к статье можно использовать в качестве постера к фантастическому фильму о светлом безоблачном будущем)
  • uran
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    uran-Фото
    Пусть выкатывается и подводит форму на классики. Не нужно "на 10 тыс. как пятьсот, и спекся".
  • motte
    Тадей Погачар нацелен на Милан ... (35)
    motte-Фото

    Тадей приболел, но намерен стартовать завтра 

  • close2you
    Bredene Koksijde Classic-2022 (1)
    close2you-Фото
    Ну наконец-то он выиграл...
  • kwwk
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    kwwk-Фото
    Согласен)))), но есть одно но.... тут еще есть парочка попробовать.
  • Ice
    Danilith Nokere Koerse-2022. Р ... (2)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Уолшед был вторым вчера и победил сегодня. Классная сегодня получилась гонка с Рогличем и Нарваезом в отрыве. А здесь даже результат ее не публикуют.
    согласен

  • Серафим
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Серафим-Фото

    Поедет как тренировку, потом потренируется на парочке подъемов, потом потренит и финиш.

    - "Как Вы выиграли?"

    - "Знаете, совершенно случайно. Просто тренировался, задумался о чем-то, смотрю - тренировка закончилась, все ко мне бегут, кричат чего-то.." 

     

  • Earl57
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Earl57-Фото

    Матье рванет как застоявшийся жеребец и будет "без ожиданий результата"... для всех остальных))

  • Meridale
    Матье ван дер Пул стартует на ... (5)
    Meridale-Фото
    "Насвежака" лупанёт.
  • SportSpirit
    Grand Prix de Denain - Porte d ... (4)
    SportSpirit-Фото

    Перед стартом Роглич сказал, что едет эту гонку, чтобы учиться и получать опыт. Завтра Примо продолжит свое обучение на Милан-Сан-Ремо) может и Вауту при случае отдаст должок. 

     

    В прошлом сезоне после схода Роглича с TDF была риторика, что он слишком много готовится через сборы + езда в поезде команды и это одна из причин, что он слишком часто падает. Адри ван дер Пул посоветовал Рогличу поездить весенние однодневки, в т.ч. брусчатки, где много контактной борьбы. 

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4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
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