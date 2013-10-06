Матье ван дер Пул стартует на Милан-Сан-Ремо-2022

Матье ван дер Пул возвращается в гонки на Милан - Сан-Ремо-2022

Велокоманда Alpecin-Fenix включила в стартовый состав на Милан-Сан-Ремо-2022 Матье ван дер Пула (Mathieu Van der Poel). Участие 27-летнего нидерландского гонщика в «Классичиссиме» не планировалось, команда собиралась дать Матье ван дер Пулу больше времени на восстановление после травмы спины.

Но, по заявлению Alpecin-Fenix, несколько гонщиков команды заболели, а восстановление Матье ван дер Пула идёт хорошо, поэтому он стартует на Милан-Сан-Ремо-2022, но без ожиданий результата.

Как написано в релизе команды, «293-километровая гонка в субботу заменит Матье ван дер Пулу тренировку».

Матье ван дер Пул дважды участвовал в Милан – Сан-Ремо. В свой дебют в 2020 году он занял 13-е место, в 2021 финишировал 5-м.