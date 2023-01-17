Первая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2022/23

Матье ван дер Пул: “Надеюсь выйти на пик формы в декабре”

Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте, первой гонке, с которой начал свой сезон велокросса 2022/23 года. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck в последний раз одерживал победу в этой дисциплине 31 января 2021 года, когда стал четырёхкратным чемпионом мира по велокроссу.

На первом из семи кругов в Хюлсте Матье ван дер Пул был в группе лидеров. На втором круге гонку возглавил действующий чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers), за которым следовал Лауренс Свек (Crelan-Fristads). Но на подъёме четвёртого круга Матье ван дер Пул обошёл Пидкока, который удерживал вторую позицию до финального седьмого круга. Но падение и поломка велосипеда заставили Тома Пидкока прекратить борьбу в самом конце гонки.

Матье ван дер Пул, который на шестом круге вёз Тому Пидкоку 10 секунд, а Лауренса Свека опережал на полминуты, в финале выиграл этап Кубка мира с 15-секундным преимуществом над Лауренсом Свеком. Тройку призёров замкнул Эли Изербит (Pauwels Sauzen – Bingoal), финишировавший через 22 секунды после Матье ван дер Пула.

Матье ван дер Пул: «Сделал много технических ошибок, но это нормально. Давно не выступал в велокроссе, поэтому просто счастлив вернуться. Чувствую себя довольно хорошо, давно не побеждал в велокроссе. Прошлый сезон нельзя назвать хорошим. Даже не могу назвать его сезоном, потому что из-за проблем со спиной проехал только полторы гонки. Как уже говорил, чувствую себя хорошо, подготовка к Хюлсту тоже была хорошей. Очень доволен своей формой.

Нужно ещё поработать, чтобы по-настоящему выйти на свой топовый уровень, но и сегодняшним выступлением я полностью доволен. Чтобы войти в ритм, мне надо проехать ещё несколько велокроссовых гонок. А форма очень хорошая. В Испании я отлично подготовился, правда, для кроссового велосипеда тренировки нужны более специфичные. Надеюсь, в декабре выйду на пик формы».