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Первая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2022/23

Матье ван дер Пул: “Надеюсь выйти на пик формы в декабре”

 

 

  Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) одержал победу на этапе Кубка мира по велокроссу в Хюлсте, первой гонке, с которой начал свой сезон велокросса 2022/23 года. 27-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck в последний раз одерживал победу в этой дисциплине 31 января 2021 года, когда стал четырёхкратным чемпионом мира по велокроссу.

 

Первая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2022/23

 

 

  На первом из семи кругов в Хюлсте Матье ван дер Пул был в группе лидеров. На втором круге гонку возглавил действующий чемпион мира по велокроссу Том Пидкок (INEOS Grenadiers), за которым следовал Лауренс Свек (Crelan-Fristads). Но на подъёме четвёртого круга Матье ван дер Пул обошёл Пидкока, который удерживал вторую позицию до финального седьмого круга. Но падение и поломка велосипеда заставили Тома Пидкока прекратить борьбу в самом конце гонки.  

 

  Матье ван дер Пул, который на шестом круге вёз Тому Пидкоку 10 секунд, а Лауренса Свека опережал на полминуты, в финале выиграл этап Кубка мира с 15-секундным преимуществом над Лауренсом Свеком. Тройку призёров замкнул Эли Изербит (Pauwels Sauzen – Bingoal), финишировавший через 22 секунды после Матье ван дер Пула.

 

Первая победа Матье ван дер Пула в сезоне велокросса 2022/23

 

 

  Матье ван  дер Пул: «Сделал много технических ошибок, но это нормально. Давно не выступал в велокроссе, поэтому просто счастлив вернуться. Чувствую себя довольно хорошо, давно не побеждал в велокроссе. Прошлый сезон нельзя назвать хорошим. Даже не могу назвать его сезоном, потому что из-за проблем со спиной проехал только полторы гонки. Как уже говорил, чувствую себя хорошо, подготовка к Хюлсту тоже была хорошей. Очень доволен своей формой.

 

  Нужно ещё поработать, чтобы по-настоящему выйти на свой топовый уровень, но и сегодняшним выступлением я полностью доволен. Чтобы войти в ритм, мне надо проехать ещё несколько велокроссовых гонок. А форма очень хорошая. В Испании я отлично подготовился, правда, для кроссового велосипеда тренировки нужны более специфичные. Надеюсь, в декабре выйду на пик формы».

    

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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Комментарии

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Pugachev-Фото

    ВДП - просто здоровенный мужик. Ну, и на велике умеет ездить. Это дает гремучую смесь.....)))))) Болею за Свика с прошлого года. И он мне все больше нравится. Пусть даже не дотянет до ВДМ и ВВА....

  • Pugachev
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Pugachev-Фото
    Полностью согласен!
  • Pugachev
    Первая победа Тома Пидкока в м ... (1)
    Pugachev-Фото

    Шоссейник-велокроссмен, чемпион мира по шоссейному велокроссу, победил в шоссейно-велокроссовой гонке. Логично.

     

  • Shalam s Urala
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Earl57
    У Тома есть любящая семья, любимая и любящая девушка, друзья, преданные болельщики, которые верны ему в горе и в радости, в победе и неудаче. У него есть большие цели, которых он хочет достигнуть. Есть команда, которая верит в него и поддерживает несмотря ни на что. А все остальное мимолетно и проходяще.
    Конкретно на этой гонке кроме тренера с ним были брат Джо и подруга Бетани. Том пересел на шоссейный велосипед и они с братом покатались какое-то время. Так что Том в порядке.

    извините, конечно, но вроде никто и не предполагал, что он под паровоз бросился

  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    velodoctor-Фото

    Обратите внимание, Свик вчера не ехал, сегодня на свежачка на фоне своих привычных соперников проехал отлично. С учетом победы вчера Тома, возмажно он был не так свеж, и всеравно цеплялся в 10-12 секундах за МВДП. Если обод Пидкок сломал об отбойник после спуска, то не удивительно, а если при заносе перед этим, тогда это видимо брак. Изербит как-то пролез на третье место в  итоге, а ехал седьмым долго.  

  • Earl57
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Earl57-Фото
    У Тома есть любящая семья, любимая и любящая девушка, друзья, преданные болельщики, которые верны ему в горе и в радости, в победе и неудаче. У него есть большие цели, которых он хочет достигнуть. Есть команда, которая верит в него и поддерживает несмотря ни на что. А все остальное мимолетно и проходяще.
    Конкретно на этой гонке кроме тренера с ним были брат Джо и подруга Бетани. Том пересел на шоссейный велосипед и они с братом покатались какое-то время. Так что Том в порядке.
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Freejazz-Фото
    Ну у Тома бывали удачные дни и с Ванами, хотя, если статистически - то он все равно третий.
  • close2you
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    close2you-Фото
    Цитата: Freejazz
    Я что-то дано не видел, чтобы в кроссе колеса ломались. Пробои, закусившиеся и порванные цепи - это да, но чтобы обод! Тому удачи в следующей гонке.
    Ему и с ней уже ничего не светит) ван арт будет ещё в след воскресенье, прикурит том?
  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (3)
    Freejazz-Фото

    Все таки прошлогодний чемпионат мира в Штатах был ненастоящий - где майка чемпиона мира? Марианна выступает только на удобных для неё трассах.

  • Freejazz
    Велокросс. UCI World Cup Hulst ... (9)
    Freejazz-Фото

    Я что-то дано не видел, чтобы в кроссе колеса ломались. Пробои, закусившиеся и порванные цепи - это да, но чтобы обод! Тому удачи в следующей гонке.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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