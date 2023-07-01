Спортивный директор команды Alpecin-Deceuninck о победах Яспера Филипсена и Матье ван дер Пуле

Кристоф Родхофт: «Яспер - лучший спринтер в мире на данный момент»

Благодаря Ясперу Филипсену, выигравшему в общей сложности шесть этапов Тур де Франс,у Alpecin-Deceuninck теперь восемь побед на этапах французского Гранд-тура. Ещё две в 2021 году ей принесли Матье ван дер Пул и Тим Мерлир.

Яспер Филипсен не оставлял соперникам шансов на 3-м (где обошёл Фила Баухауса и Калеба Юэна), 4-м (где опередил Калеба Юэна и Фила Баухауса), 7-м (где опередил Марка Кэвендиша и Биньяма Гирмая) и 11-м этапах Тур де Франс-2023.

На 11-м этапе Тур де Франс-2023 25-летний бельгийский гонщик выиграл этап без помощи своего звёздного развозящего Матье ван дер Пула. После финиша этапа спортивный директор команды Alpecin-Deceuninck Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft) рассказал, что Матье ван дер Пул плохо себя чувствовал, поэтому команда решила, что ему лучше просто финишировать на этапе и поберечь силы. Также Кристоф Родхофт прокомментировал очередную победу Яспера Филипсена.

Кристоф Родхофт (Christoph Roodhooft), спортивный директор команды Alpecin-Deceuninck: «Иногда на тренировках в лагере на высоте мы шутили, что хотим выиграть пять этапов. Поясню - просто шутили. Но теперь побед уже четыре, и пятая в перспективе. На данный момент можем сказать, что Яспер - лучший спринтер в мире. Сегодня он рассчитывал на свои силы, идеально спринтовал в конце. Финал был сложным, но мы проводили разведку, ребята знали, что ожидать.

Перед стартом мы не считали проблемой, что Матье сегодня не слишком хорошо себя чувствует. Он всё равно собирался участвовать в развозе. Однако во время этапа он сказал, что сил не прибавилось. Думаю, сегодня был самый худший для него день на Туре. Тогда мы вместе решили, что он просто докатит этап. Он собирается проехать весь Тур, мы в этом смысле не волнуемся. Сегодня он сам сказал нам, что не совсем в форме».