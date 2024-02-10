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Матье ван дер Пул — шестикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — чемпион мира по велокроссу сезона 2023/24

 

 

29-летний нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Mathieu van der Poel) в шестой раз в карьере надел майку чемпиона мира в велокроссе, причём эту победу одержал в чешском Таборе, где выиграл свой первый титул в этой дисциплине в 2015 году.

 

Матье ван дер Пул, одержавший в сезоне велокросса 14 побед и проигравший лишь в одной гонке, вновь не оставил соперникам шанса. Он возглавил гонку с самого старта, безошибочно прошёл все шесть кругов, выиграв в итоге 37 секунд у ближайшего соперника - своего соотечественника Йориса Ниувенхейса (Joris Nieuwenhuis). Бронзовую медаль Чемпионата мира по велокроссу завоевал 30-летний бельгийский велогонщик Майкл Вантауренхаут (Michael Vanthourenhout), проигравший Матье ван дер Пулу 1 минуту 7 секунд.

 

После гонки Матье ван дер Пул признался, что обсудит с командой Alpecin-Deceuninck вопрос о том, стоит ли продолжать карьеру в велокроссе.

 

Матье ван дер Пул — шестикратный чемпион мира по велокроссу

Матье ван дер Пул — шестикратный чемпион мира по велокроссу

 

 

Матье ван дер Пул: «В моём сезоне велокросса эта гонка была самой важной. Я счастлив, что выиграл. Было бы обидно упустить титул чемпиона мира после такого сезона в велокроссе, хотя фаворит часто не побеждает. Но сегодня у меня отлично шла нога. Я не рисковал, очень тщательно контролировал ситуацию. В некоторых местах было много камней, там я старался проезжать как можно осторожнее, а потом продавливал, где мог.

 

Помимо титула чемпиона мира и удовольствия от гонок мне больше почти нечего добиваться в велокроссе.  Моё внимание всё больше перемещается на шоссе.

 

Конечно, я не могу принимать решение в одиночку. Мы обсудим в команде (вопрос о сезоне велокросса 2024/25). Кросс зимой отбирает много сил. Если окажется, что на шоссе смогу выступать ещё лучше, если пропущу сезон велокросса, тогда так и продолжу.

 

Пока через две недели больше узнаем о моей программе гонок на шоссе, но не о том, что буду делать следующей зимой».

 

Йорис Ниувенхейс: «Я очень доволен Чемпионатом мира. Не скажу, что не чувствовал напряжение, потому что оно было. Честно это признаю. Но это напряжение борьбы за титул чемпиона мира. Говорил себе не стараться превышать свой лимит сил, но всё равно превысил. Сконцентрировался только на том, чтобы сделать просвет за собой как можно больше. Если рассуждать рационально, чемпионат мира - такая же гонка. Но всё же это не так. Она создаёт волшебную атмосферу».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck велокросс

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