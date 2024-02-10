Бывший врач Наиро Кинтаны предстанет перед судом по делу о возможном применении допинга на Тур де Франс-2020

Бывший врач Наиро Кинтаны обвиняется в хранении и возможном использовании запрещённых веществ во время Тур де Франс-2020

Колумбиец Фреди Александр Гонсалес Торрес (Fredy Alexander Gonzales Torres), который был врачом колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana), по сообщениям агентства AFP, предстанет перед судом в сентябре этого года. Согласно сведениям газеты Le Télégramme, судебный процесс начнётся 2 сентября в суде Марселя.

По данным прокуратуры Марселя, Гонсалес Торрес обвиняется в "хранении вещества или метода, запрещенного для использования спортсменом без медицинского обоснования, в данном случае оборудования, инструментов, продуктов и устройств, позволяющих осуществлять инфузии и/или внутривенные инъекции".

Представитель прокуратуры заявил в интервью агентству AFP, что «расследование завершено, и было принято решение о возбуждении уголовного дела против Фреди Александра Гонсалеса Торреса, колумбийского врача спортивной команды».

По данным французских изданий, Гонсалесу Торресу также придётся объяснить в суде, почему 16 сентября 2020 года он якобы ввёл "без медицинского обоснования запрещённое вещество или использовал метод, запрещённый во время спортивного соревнования" двум гонщикам с помощью оборудования, за хранение которого ему уже предъявлены обвинения.

Если Торреса признают виновным, ему грозит пятилетний тюремный срок и штраф в размере 75 000 евро (80 500 долларов).

Обвинения были выдвинуты в результате рейда, проведённого Центральным управлением по борьбе с угрозами окружающей среде и общественному здоровью (OCLAESP) в гостиничных номерах и автомобилях французской команды во время Тур де Франс-2020. Следовали тогда провели обыск автомобилей команды Arkea-Samsic, номера отеля, где проживали Наиро Кинтана с братом Дайер, а также номера отеля соньёра команды.

В тот год команда Arkea-Samsic, в которой выступал Наиро Кинтана, привлекла Фреди Александра Гонсалеса Торреса для работы на Тур де Франс-2020 в качестве замены заболевшему ковидом врачу команды Жан-Жака Менуэ (Jean-Jacques Menuet).

В 2020 году Наиро Кинтана заявил, что у него были изъяты только разрешённые витамины, и что ему нечего скрывать. Через 2 года Наиро Кинтана был дисквалифицирован после Тур де Франс-2022 и его результаты на французском Гранд-туре аннулированы, так как его допинг-тест показал наличие следов трамадола - болеутоляющего препарата.

Наиро Кинтана покинул команду Arkea-Samsic и год провёл вне профессионального велоспорта. В ноябре 2023 года 34-летний колумбийский велогонщик подписал контракт с командой Movistar на 2024 год.