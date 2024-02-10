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Бывший врач Наиро Кинтаны предстанет перед судом по делу о возможном применении допинга на Тур де Франс-2020

Бывший врач Наиро Кинтаны обвиняется в хранении и возможном использовании запрещённых веществ во время Тур де Франс-2020

 

Колумбиец Фреди Александр Гонсалес Торрес (Fredy Alexander Gonzales Torres), который был врачом колумбийского велогонщика Наиро Кинтаны (Nairo Quintana), по сообщениям агентства AFP, предстанет перед судом в сентябре этого года. Согласно сведениям газеты Le Télégramme, судебный процесс начнётся 2 сентября в суде Марселя.

 

По данным прокуратуры Марселя, Гонсалес Торрес обвиняется в "хранении вещества или метода, запрещенного для использования спортсменом без медицинского обоснования, в данном случае оборудования, инструментов, продуктов и устройств, позволяющих осуществлять инфузии и/или внутривенные инъекции".

 

Представитель прокуратуры заявил в интервью агентству AFP, что «расследование завершено, и было принято решение о возбуждении уголовного дела против Фреди Александра Гонсалеса Торреса, колумбийского врача спортивной команды».

 

По данным французских изданий, Гонсалесу Торресу также придётся объяснить в суде, почему 16 сентября 2020 года он якобы ввёл "без медицинского обоснования запрещённое вещество или использовал метод, запрещённый во время спортивного соревнования" двум гонщикам с помощью оборудования, за хранение которого ему уже предъявлены обвинения.

 

Если Торреса признают виновным, ему грозит пятилетний тюремный срок и штраф в размере 75 000 евро (80 500 долларов).

 

Бывший врач Наиро Кинтаны обвиняется в хранении и возможном использовании запрещённых веществ во время Тур де Франс-2020

 

Обвинения были выдвинуты в результате рейда, проведённого Центральным управлением по борьбе с угрозами окружающей среде и общественному здоровью (OCLAESP) в гостиничных номерах и автомобилях французской команды во время Тур де Франс-2020. Следовали тогда провели обыск автомобилей команды Arkea-Samsic, номера отеля, где проживали Наиро Кинтана с братом Дайер, а также номера отеля соньёра команды.

 

В тот год команда Arkea-Samsic, в которой выступал Наиро Кинтана, привлекла Фреди Александра Гонсалеса Торреса для работы на Тур де Франс-2020 в качестве замены заболевшему ковидом врачу команды Жан-Жака Менуэ (Jean-Jacques Menuet).

 

В 2020 году Наиро Кинтана заявил, что у него были изъяты только разрешённые витамины, и что ему нечего скрывать. Через 2 года Наиро Кинтана был дисквалифицирован после Тур де Франс-2022 и его результаты на французском Гранд-туре аннулированы, так как его допинг-тест показал наличие следов трамадола -  болеутоляющего препарата.

 

Наиро Кинтана покинул команду Arkea-Samsic и год провёл вне профессионального велоспорта. В ноябре 2023 года 34-летний колумбийский велогонщик подписал контракт с командой Movistar на 2024 год.

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar

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Комментарии

  • JetRevel
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    JetRevel-Фото
    Не верю Крису,не верил,что он чист когда он выиграл Вуэльту,где его снимали с велосипеда каждый день,а на следующий он "танцевал" на нем.Не верю в прогнозы и предложения, пальцем в небо из серии "бабки возле подъезда".Верю что солнце с каждым днём всё жарче и скоро все начнется)))))
  • старт-шоссе 82
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Когда-то Лион Фейтвангер написал книгу =Балкон Дездемоны=, книга была посвещена влиянию исторических романов на современную действительность.

    Где автор объеснял что правды в исторических романах не более 10-15 % и приводил массу примеров.

    Один из таких примеров Дюма и роман = Три мушкетера=, где присутствуют только два исторических факта: это то что Решилье  занимал главенствующею роль во Франции и то что Бекингем умер не своей смертью.king

  • AlexanderSak
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (2)
    AlexanderSak-Фото
    Да, Марк красавчик, сильный состав у "Астаны" на эту многодневку??
  • vova-55
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    vova-55-Фото

    Интересные прикидки для журналистов. 

    Есть о чем поговорить для разогрева и накрутки болельщиков. 

    Можно разыграть грандиозные бури в этом стакане воды.

  • nightbuster33
    Тур Колумбии-2024. Этап 1 (2)
    nightbuster33-Фото

    Кэв начинает восхождение.Чуть припаздал.Не был готов начать решающий спурт.

  • Shalam s Urala
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Криса несло?.. со счёту сбился сколь раз "драма" у него заюзана

    какую такую драму испытывал, скажем, Винценцо наш Нибали в 2014? где он там успел до Тура качнуть себе спокойствия?

    испытывать (или демонстрировать?) драму без всякого повода - этож скорее к футболистам )

  • s75
    Франк Боннамур временно отстра ... (3)
    s75-Фото

    Кинтана

  • Earl57
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    Earl57-Фото

    Начнём с Ремко Эвенепула - Figueira Champions Classic, Волта Алгарве, Париж-Ницца, Тур Страны Басков, Амстел Голд Рэйс, Флеш Валлонь, Льеж-Бастонь-Льеж, Критериум Дофине.

     

    У него невероятно трудный календарь. Но он может победить на Алгарве, может выиграть Классики - Флеш Валлонь, Амстел Голд. Потом у него будет только одна битва с Погачаром на Льеж-Бастонь-Льеж. Это тяжёлая программа, но ему есть где одержать победы.  Он   может проиграть Тур Страны Басков, где встретится с Приможем Рогличем и Йонасом Вингегором, которые уже побеждали на этой гонке. Но у него могут быть победы на Алгарве и классиках. Так что, его программу тоже не считаю самой сложной.

    Судя по тому составу гонщиков, которые заявились на Алгарве, далеко не факт что Ремко там выиграет. В два предыдущих раза он выигрывал разделку и потом запаса времени ему хватало отдержаться на горном этапе. Однако тогда в гонке не было Ганны, Ван Арта и Томаса, которые в состоянии сделать то же самое. Плюс Алмейда, Геоганхарт, Кюнг, Биссегер, у которых тоже прекрасная разделка. И Пидкок или Кусс могут выиграть горный этап и потом отдержаться на разделке, которая в этом году чуть короче и холмистее чем в прошлом. Вариантов хватает.

  • BlAr
    Вуэльта Валенсии-2024. Этап 5 (8)
    BlAr-Фото
    Висма велик потеряла, ищет...
  • BlAr
    Крис Хорнер о календаре гонок ... (6)
    BlAr-Фото

    Трудный сезон для Роглича, в котором мало гонок? Это зависит только от целей на эти гонки. Если цель - набор формы и отлаживание взаимосвязей внутри команды перед ТдФ, то всё неплохо и легко. Опять же, меньше мест, где можно серьёзно травмироваться. Расценивать же "трудность" по призовым местам вообще достаточно нелепо. Ну откатает кто-то кучу гонок без наличия конкурентов, а на серьёзном старте нахватает от каждого из них. Это что, предмет для гордости от сезона?

    P.S. Думаю, Роглич может и не выиграть вообще. Не удивлюсь такому исходу.

    Плохо, что Погачар заранее "сдался" перед ТдФ. Больно уж не хочется получить очередную победу лицемера. Разве только тот велик потеряет...

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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