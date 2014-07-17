Французская полиция провела обыск в номерах отеля команды Arkea-Samsic

Обыск в номерах колумбийских велогонщиков команды Arkea-Samsic

Французская полиция после 17-го этапа Тур де Франс-2020 проводила обыск номеров колумбийских велогонщиков команды Arkéa-Samsic, о чём сообщают французские издания Le Journal du Dimanche и L’Équipe. Также полиция осматривала номера соньёра и технички команды.

Генеральный менеджер команды Arkea-Samsic Эммануэль Юбер подтвердил факт обыска, но отказался давать комментарии. Согласно L’Equipe, полиция была нацелена на проверку только номеров колумбийских гонщиков – Наиро Кинтаны, Дайера Кинтаны и Виннера Анаконы.

В организации этого рейда Антидопинговое агентство Франции участия не принимало. Согласно AFP, прокурор Доминик Лоранс (Dominique Laurens) сообщил в понедельник 21 сентября, что предварительное расследование было начато Отделом общественного здравоохранения Марселя после «обнаружения многочисленной медицинской продукции и лекарств (…) и, в особенности, метода их приёма, который может квалифицироваться как допинг».

В пресс-релизе Международного союза велосипедистов говорится: «Международный союз велосипедистов подтвердил, что поддерживал связь с Центральным отделом здравоохранения и защиты окружающей среды (Fight against Environmental and Public Health Damage (OCLAESP) и Антидопинговым фондом велоспорта (Cycling Antidoping Foundation (CADF) в рамках юридических операций, проводимых властями Франции во время Тур де Франс-2020. UCI приветствует и поддерживает действия всех вовлечённых сторон и примет соответствующие меры, когда получит информацию от французских правоохранительных органов».