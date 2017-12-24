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Наиро Кинтана вернулся к тренировкам после операции на колене

Наиро Кинтана начал тренироваться после операции на колене

 

 

  Наиро Кинтана вернулся к тренировкам на дороге через два месяца после операции на колене, о чём написал в Instagram. В конце октября 30-летнему колумбийскому велогонщику команды Arkea-Samsic была проведена операция на обоих коленях. Правое колено Кинтана повредил, когда в июле его сбила машина во время тренировки. Травму левого колена он получил, упав на 13-м этапе Тур де Франс-2020.

 

Наиро Кинтана вернулся к тренировкам после операции на колене

 

  В октябре Наиро Кинтана рассказал о проблеме с коленями: «В итоге необходима небольшая хирургическая процедура на обоих коленях, потому что суставные хрящи повреждены в двух местах. Лучше сделать небольшую операцию, чтобы восстановление прошло лучше и заняло меньше».

 

  После операции колумбийский врач Густаво Кастро (Gustavo Castro) сказал, что на восстановление Наиро Кинтане понадобится от 4 до 8 месяцев. Но уже через два месяца колумбийский гонщик начал тренироваться, выезжая на шоссе.  

 

  Сезон 2020 года Наиро Кинтана завершил 20 сентября, проехав Тур де Франс, где занял в общем зачёте 17-е место. После 17-го этапа Тур де Франс французская полиция провела обыск номеров Наиро Кинтаны и его брата Дайера, а также соньёра и технички команды Arkéa-Samsic. Но ни Наиро Кинтане, ни его брату Дайеру, ни персоналу команды не было предъявлено никаких обвинений. В конце сентября Наиро Кинтана и велокоманда Arkea-Samsic опубликовали заявления по поводу произошедших событий.

 

  Генеральный менеджер Arkéa-Samsic Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert) в интервью изданию Ouest France, рассказал, что ему неизвестно о том, как проходит расследование. Он подчеркнул, что не сомневается в Наиро Кинтане и его брате: «У меня нет фактов, нет ничего. Братья тоже ничего не знают. Кинтана остаётся в команде, если только не появятся какие-то доказательства. Если бы ему должны были предъявить обвинение, это уже было бы сделано.

 

  Мы всегда старались всё делать правильно. Нам не в чем себя винить, поэтому мы предоставили себя в распоряжение полиции. На данный момент больше новостей нет. Единственное, что я понимаю, что каждый имеет право заниматься своей профессией.

 

  Я бы хотел, чтобы в этом деле стало больше ясности. Хочу, чтобы все неприятности закончились.  Даже Наиро и Дайер ничего не понимают. Их допрашивали и отпустили, они не задерживались полицией. Сейчас идёт предварительное расследование, у нас нет доступа к данным. Я только прошу, чтобы правосудие восторжествовало. Или в деле что-то есть, или оно должно быть закрыто. К сожалению, такие расследования могут тянуться месяцами».

 

  

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 21:39 | Регистрация: 24.12.2017

    Удачи Наиро!!

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