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Наиро Кинтана закончил сезон 2020 года

Наиро Кинтана восстанавливается после травмы колена

 

 

  Наиро Кинтана объявил, что завершил сезон 2020 года, и что ему, возможно, придётся провести операцию на колене. 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic получил травму левой коленной чашечки, когда в июле был сбит автомобилем во время тренировки в Колумбии.

 

  Из-за боли в колене он сошёл с финального этапа Критериума Дофине-2020, а затем после падений был вынужден отказаться от борьбы за высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2020.

 

Наиро Кинтана закончил сезон 2020 года

 

 

  В видеообращении, опубликованном в Твиттере газеты El Tiempo Наиро Кинтана сказал:

 

  «У меня трещина (перелом) левой коленной чашечки, поэтому, возможно, потребуется операция, чтобы я мог вернуться к своей лучшей форме в следующем году». Для многих из нас этот год был незабываемым. Травмы колена у меня продолжались. После падений восстановление шло трудно».  

 

  Сезон 2020 года – первый, в котором Наиро Кинтана выступал в команде Arkea-Samsic. С февраля по март, до отмены гонок, он одержал пять побед, в том числе выиграл этап Париж-Ниццы, стал победителем двух многодневных велогонок категории 2.1.

 

  После Тур де Франс-2020 Наиро Кинтане пришлось давать показания в качестве свидетеля после инцидента с обыском номеров команды и задержанием врача и соньёра команды Arkea-Samsic, обвинённых в хранении запрещённых препаратов. Добровольно дав показания, колумбийский гонщик сделал официальное заявление по поводу этого инцидента.

 

 

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2020?

Комментарии

  • дрокер
    Джиро д'Италия-2020. Результа ... (12)
    дрокер-Фото
    Если не ошибаюсь, Ушаков выиграл этап на Джиро95, когда Берзин и Угрюмов пытались разобрать Ромингера
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото
    Он после паузы ни одной гонки не проехал, интересно что с ним.
  • sixpack
    Предварительные составы команд ... (18)
    sixpack-Фото

    Да, такое правило есть. Гонщик считается участником многодневки, даже если сошел, и не может участвовать в других гонках, пока не закончилась та, на которой онстартовал. Привило очень хорошее, к Вуэльте и ЧМ не относится, ибо ЧМ обычно после окончания Вуэльты. Но исключения из него делались и с более благополучных сезонах без двух одновременно проходящих ГТ. Почему не сделать исключение сейчас, непонятно. 

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещается участвовать в гонках, которые начинаются до окончания другой, в которой участвуешь, или если предыдущая заканчивается в день начала другой.
  • dyneema
    Джиро д’Италия-2020, превью эт ... (5)
    dyneema-Фото
    Текст писался давно? Мэтьюза уж нет, про нашевсё Демара ни слова... Этап опять возьмёт FDJ, чего гадать.
  • velodoctor
    Предварительные составы команд ... (18)
    velodoctor-Фото

    Дегенкольб и Жильбер с тура сошли в этом году, и еще до окончания многодневки участвовали в Шкода туре.

  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Как может Грегард из Астаны заявлен на Вуэльту..если он щас на Джиро едет.? И вот это правило про невозможность ехать гонку выбывшим. .можно было в этом году не применять в связи с ковидом. И так каламбур гонок и расписаний. Можно сделать исключение для Вуэльты. Кто виноват, что Вуэльту наложили на Джиро? Так бы кто ехал Джиро обьязательно поехали бы и Вуэльту. Да еще кто знает..доедет ли она до конца? Получается, что у Роглича ваще нет конкурентов. Инвалида Фрума не в счет.
  • aksbor
    Предварительные составы команд ... (18)
    aksbor-Фото

    Чушь какая-то. С Вуэльты,помнится,постоянно перед чемпионатами мира (которые одновременно с Вуэльтой проходили) гонцы пачками сходили и ничего, участвовали и побеждали иногда. Дурацкое правило

  • Серафим
    Предварительные составы команд ... (18)
    Серафим-Фото
    Запрещено гонщикам, сошедшим с Джиро, участвовать в Вуэльте, даже если они сошли рано, задолго до начала гонки.
    По мне, так это правило в таком сезоне можно было бы и похерить. Кроме Власова еще немало людей, которые сошли и могли бы участвовать в Вуэльте.
  • Ayrton
    Примож Роглич и Том Дюмулин – ... (4)
    Ayrton-Фото
    Кстати да, Том честно отработал на капитана.

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