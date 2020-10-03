Наиро Кинтана закончил сезон 2020 года

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 18:26
Наиро Кинтана восстанавливается после травмы колена
Наиро Кинтана объявил, что завершил сезон 2020 года, и что ему, возможно, придётся провести операцию на колене. 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic получил травму левой коленной чашечки, когда в июле был сбит автомобилем во время тренировки в Колумбии.
Из-за боли в колене он сошёл с финального этапа Критериума Дофине-2020, а затем после падений был вынужден отказаться от борьбы за высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2020.
В видеообращении, опубликованном в Твиттере газеты El Tiempo Наиро Кинтана сказал:
«У меня трещина (перелом) левой коленной чашечки, поэтому, возможно, потребуется операция, чтобы я мог вернуться к своей лучшей форме в следующем году». Для многих из нас этот год был незабываемым. Травмы колена у меня продолжались. После падений восстановление шло трудно».
Сезон 2020 года – первый, в котором Наиро Кинтана выступал в команде Arkea-Samsic. С февраля по март, до отмены гонок, он одержал пять побед, в том числе выиграл этап Париж-Ниццы, стал победителем двух многодневных велогонок категории 2.1.
После Тур де Франс-2020 Наиро Кинтане пришлось давать показания в качестве свидетеля после инцидента с обыском номеров команды и задержанием врача и соньёра команды Arkea-Samsic, обвинённых в хранении запрещённых препаратов. Добровольно дав показания, колумбийский гонщик сделал официальное заявление по поводу этого инцидента.
Nairo Quintana anuncia la cirugía que deberá practicársele en la rodilla izquierda. Así le pone fin a la temporada 2020. @Citytv @ArribaBogota @tarantelatv @Arkea_Samsic pic.twitter.com/XkzTCTGpAM— Edward Ortiz (@EdwardOrtiz20) October 14, 2020
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (257)