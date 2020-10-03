Наиро Кинтана закончил сезон 2020 года

Наиро Кинтана восстанавливается после травмы колена

Наиро Кинтана объявил, что завершил сезон 2020 года, и что ему, возможно, придётся провести операцию на колене. 30-летний колумбийский велогонщик команды Arkea-Samsic получил травму левой коленной чашечки, когда в июле был сбит автомобилем во время тренировки в Колумбии.

Из-за боли в колене он сошёл с финального этапа Критериума Дофине-2020, а затем после падений был вынужден отказаться от борьбы за высокое место в генеральной классификации Тур де Франс-2020.

В видеообращении, опубликованном в Твиттере газеты El Tiempo Наиро Кинтана сказал:

«У меня трещина (перелом) левой коленной чашечки, поэтому, возможно, потребуется операция, чтобы я мог вернуться к своей лучшей форме в следующем году». Для многих из нас этот год был незабываемым. Травмы колена у меня продолжались. После падений восстановление шло трудно».

Сезон 2020 года – первый, в котором Наиро Кинтана выступал в команде Arkea-Samsic. С февраля по март, до отмены гонок, он одержал пять побед, в том числе выиграл этап Париж-Ниццы, стал победителем двух многодневных велогонок категории 2.1.

После Тур де Франс-2020 Наиро Кинтане пришлось давать показания в качестве свидетеля после инцидента с обыском номеров команды и задержанием врача и соньёра команды Arkea-Samsic, обвинённых в хранении запрещённых препаратов. Добровольно дав показания, колумбийский гонщик сделал официальное заявление по поводу этого инцидента.